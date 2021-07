Brennpunkt Heerbrugg: Vom Überschwemmungstal zum Hightech-Valley

Wirtschaftsgeschichte Ballungszentrum Heerbrugg: Wie im kleinen Rheintaler Ort ein weltbedeutender Cluster der Hightech-Industrie entstand Vom Überschwemmungstal zum Hightech-Valley auf Weltniveau: Das Buch «Brennpunkt Heerbrugg» untersucht die Geschichte des Rheintaler Unternehmensclusters in der Präzisionstechnik und erzählt die Biografien der prägenden Pioniere wie Karl Völker, Heinrich Wild und Jacob Schmidheiny. Marcel Elsener 26.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Heerbrugg mit Schloss und Ziegelei im Jahr 1923, im Luftbild von Walter Mittelholzer. Bild: ETH-Bildarchiv

Heerbrugg ist ein Kuriosum: Der Ort ist einer der wichtigsten Schweizer Industriestandorte, ohne ihn wäre der Kanton St.Gallen nicht viel und hätte die Schweiz nicht so früh in die Welt hinausgestrahlt. Dabei hat Heerbrugg, anders als vergleichbare englische oder deutsche Industrieorte, noch nicht mal einen Fussballklub und gibt es den Ort politgeografisch nicht: Er gehört zerstückelt den Gemeinden Au, Balgach, Berneck und Widnau.

Keine Gemeinde, obwohl Heerbrugg als Industrie-, Verkehrs- und Dienstleistungszentrum des Mittelrheintals gilt und der Ort auf jeder Karte eingezeichnet ist und freilich Ortsschilder, eine Postleitzahl, einen Bahnhof, Schul- und Kirchgemeinden und eigene Vereine hat. Und eine Kantonsschule, das einzige Kino in der Region (Madlen) und einen Kulturort (Stellwerk), um den ihn grössere Städte beneiden könnten. Nicht umsonst hätte die Stadt, zu der die genannten Gemeinden verschmelzen wollten, Heerbrugg heissen sollen; die Fusion scheiterte 2007 am Volksnein, die Rheintaler tun sich schwer mit Urbanität.

Die Ziegelei des Drainagepioniers war die Keimzelle

Nun schreibt das Buch «Brennpunkt Heerbrugg», verfasst vom St.Galler Historiker Dieter Holenstein und erschienen in der Reihe «Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik», dem Dorf die industriegeschichtliche Bedeutung für die Schweiz erstmals umfassend zu. Anlass ist das hundertjährige Bestehen jener Firma, die die Region zu einem der wichtigsten Industrie-Ballungszentren der Ostschweiz, ja zu einem weltbedeutenden Cluster von Präzisionstechnikunternehmen machte: Wild Heerbrugg oder Leica Geosystems AG, wie ihre Nachfolgefirma unter dem Mantel des schwedischen Hexagonkonzerns heute heisst.

Karl Völker (1796–1884), mutiger Visionär und Eisenbahnförderer, um 1880. Bild: Kantonsbibliothek Vadiana St.Gallen

Warum ausgerechnet Heerbrugg dem Rheintal den Weg «vom Überschwemmungstal zum Hightech-Valley» ebnete, verdankt sich dem deutschen Flüchtling Karl Völker, der nach mehreren Umzügen und einem Aufenthalt in England 1830 das Schloss Heerbrugg erwarb – ein Zufall, weil die Schwester seiner Gattin in Altstätten lebte und das kinderlose Ehepaar, statt von Liverpool nach Nordamerika auszuwandern, im letzten Moment in die Schweiz zurückkehrte. Im Schloss unterhielt Völker eine Privatschule, auf seinen Grundstücken experimentierte er mit exotischen Produkten: Er züchtete Merinoschafe (Wolle), pflanzte Maulbeerbäume (Seide) und stellte Tonröhren her. Letztere benötigte er für die Entwässerung des oft überschwemmten Wieslands.

Leica-Festjahr: 100 Jahre Innovation Der Brennpunkt Heerbrugg feiert 2021 das hundertjährige Bestehen seiner zentralen Firma: Leica Geosystems AG, ehemals Wild. Coronabedingt strahlte das intern im Frühling gefeite Jubiläum wenig in die Öffentlichkeit aus. Im Herbst sind weitere Veranstaltungen geplant und bleibt die Ausstellung «100 Jahre Innovation Heerbrugg» im ehemaligen Wohlfahrtshaus («Optik-Hus») zugänglich; die gleichnamige, üppig bebilderte Firmenchronik ist unter Angestellten und Kunden verteilt worden. Im Juni gratulierten Kanton und Gemeinden dem Unternehmen. Volkswirtschaftsdirektor Beat Tinner lobte die Innovationskraft der Leica, die im Durchschnitt jede Woche eine Produkteneuheit auf den Markt bringt: «Die Bündelung von Kompetenzen in den Bereichen Präzisionsmechanik, Optik, Elektronik, Software und künstlicher Intelligenz ist hier einzigartig. Wir dürfen stolz sein, im Kanton einen solchen Leuchtturm mit internationaler Ausstrahlung zu haben.» Erfreulicherweise engagiere sich die Leica im Innovationspark Ost. Ihr schwedischer Mutterkonzern Hexagon will in Heerbrugg, wo er gut 1500 Mitarbeitende beschäftigt, in den nächsten Jahren einen hohen zweistelligen Millionenbetrag in neue Bauten investieren. Der Sondernutzungsplan über das zehn Hektaren grosse Areal soll bald rechtskräftig sein. (mel)



Heinrich Wild (1877–1951), Erfinder und Konstrukteur von Vermessungsinstrumenten. Bild: Historische Sammlung Wild

Die Ziegelei des Drainagepioniers Völker ist die Keimzelle des Mittelrheintaler Industrieclusters sowie eines Familienimperiums: 1867 erwarb sie der Weber Jacob Schmidheiny und lancierte damit seinen Aufstieg zum ersten Industriellen der Familie. 1921 beteiligt sich Schmidheiny zusammen mit dem Extrembergsteiger und Fotogrammetrie-Pionier Robert Helbling an der Gründung jener Firma, mit der alles beginnen sollte: der Werkstätte für Feinmechanik und Optik von Heinrich Wild, einem Erfinder und Entwickler vermessungstechnischer Instrumente. Noch im selben Jahr bezieht sie das vom Rheintaler Architekten Johann Labonté geplante Fabrikgebäude – der Grundstein des Unternehmens, das in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit über 4000 Beschäftigten zum weltweiten Marktführer in Fotogrammetrie und Vermessung aufsteigt. Wild-Instrumente sollten für Gipfel- und Bergbauvermessungen, Polarexpeditionen oder Weltraumflügen und freilich auch für viele militärische Zwecke eingesetzt werden.

Bauland statt ständig überschwemmtes Wiesland

Warum Heerbrugg zum Motor der Entwicklung wurde, lag aber auch an seiner guten Erschliessung: Als Kantonsrat hatte Völker für die Eisenbahn im Rheintal und einen eigenen Bahnhof gekämpft, dazu kam ein Tram in die umliegenden Gemeinden. Und der früher abwertend als Schollen- oder Wasserloch bezeichnete Ort hatte grosse Baulandreserven im durch Rheinkorrektion und Melioration nutzbar gemachten Gelände: Die in Etappen realisierte Kanalisierung des Rheins und der 1906 fertiggestellte Rheintaler Binnenkanal sei die «wichtigste Basis für die Erfolgsgeschichte», hält Holenstein fest. Weil damit die bis dahin verheerenden Überschwemmungen des Stroms und seiner Zuflüsse eingedämmt wurden und in der Talebene neues Kultur- und Bauland zur Verfügung stand. Von wegen Überschwemmungstal: Dass man dort heute über das Hochwasserschutzprojekt Rhesi mit Flussaufweitungen nur mässig begeistert ist, liegt auch im Konflikt zwischen Natur und Wirtschaft begründet.

Verkaufsstand der Firma Wild an der kantonalen Gewerbeausstellung 1927 in St.Gallen, der Vorläuferin der Olma. Vadiana

Im Mittelrheintal habe jede Familie eine Verbindung zu «Wild Heerbrugg», heisst es. Der Brückenschlag zwischen Bodenständigkeit und Weltoffenheit funktionierte nicht ohne Widerstände. So lehnten ewiggestrige Bauern, die allen Neuerungen misstrauen, Völkers Drainage ab und drohten «den kuriosen Weltverbesserer im erstbesten Schollenloch zu ersäufen».

Flugaufnahme des Wildgeländes von 1978. Historische Sammlung Wild

Neben Wild entstand in Heerbrugg die mit weltweit über 10'000 Beschäftigten grösste Rheintaler Firma: die SFS-Gruppe, deren Abkürzung für «Stadler für Schrauben» respektive Swiss Fastening Systems steht, 1960 als Presswerk Heerbrugg AG gegründet. Zum Cluster der Präzisionsindustrie tragen zudem die Leica-Spin-offs sowie eine Reihe von Firmen bei, die oft von früheren Wild-Fachleuten aufgebaut wurden, wie Berhalter, WZW Optic, Zünd Precision Optics, Heule Werkzeug. Ein bemerkenswerter Spezialfall ist die Oertli Instrumente AG, die in St.Gallen entstand, aber 1989 nach Berneck übersiedelte, weil sich der Firmenbesitzer im Rheintal gerade in der Feinmechanik eine leichtere Rekrutierung von Fachkräften versprach.

Rheintaler Wirtschaftswunder freut auch die Landesregierung

Das Rheintal gehört zu den exportstärksten Regionen der Schweiz, in der Hochtechnologie belegt es einen europäischen Spitzenplatz. Heerbrugg stehe für ein lehrreiches Kapitel Schweizer Industriegeschichte mit zukunftsweisender Bedeutung, schreibt Bundesrätin Keller-Sutter im Geleitwort. Dabei kam das Wirtschaftswunder zunächst nur dank Fachkräften aus dem kriegsversehrten Deutschland in Gang und ist bis heute auf Tausende Grenzgänger angewiesen. Grund genug für Keller-Sutter, den freien Personenverkehr als eines der Rezepte für den hiesigen Wohlstand hervorzustreichen. Ein anderes ist das durchlässige Bildungssystem: Die meisten Heerbrugger Pioniere kamen aus bescheidenen Verhältnissen. Heinrich Wild bildete schon früh eigene Lehrlinge aus und ebnete der dualen Berufsbildung den Weg.

Die lehrreiche Lektüre sei einem Publikum weit über das Rheintal hinaus empfohlen – und erst recht als fachübergreifender Stoff an der 1975 eröffneten Kanti Heerbrugg. Schliesslich sollten die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten wissen, warum die Strasse, an der die Kanti (wie auch die Rheintaler Oberstufenschule) liegt, Karl-Völker-Strasse heisst.

Dieter Holenstein: Brennpunkt Heerbrugg. Vom Überschwemmungstal zum Hightech-Valley, Schweizer Pioniere der Wirtschaft und Technik, Band 118, Zürich 2021. 31 Franken. https://pioniere.ch/produkt/band-118/

Die Luftbildkammer C2 von Wild im Einsatz 1932. Historische Sammlung Wild

1969 mit Wild im Weltraum: Arbeit an Bord der Apollo 11 mit «Space Sextant» und Objektiv der Firma aus Heerbrugg (16mm-Filmstill). Bild: The Nasa Library / Alamy Stock P