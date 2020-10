Wirtschaftsfeindlich versus überfällig: Braucht die Ostschweiz eine Maskenpflicht? Der Kanton Zürich verschärft die Massnahmen gegen das Coronavirus. Eine Maskenpflicht gilt neu nicht nur in Läden, sondern auch in Bars, Clubs und Restaurants. Müssen die Ostschweizer Kantone nachziehen? Politiker und Branchenvertreter sind sich uneins. Miguel Lo Bartolo, Noemi Heule, Silvan Meile und Regula Weik 14.10.2020, 20.02 Uhr

Bild: Patrick Huerlimann

Die missliebigen Rekorde kommen Schlag auf Schlag. 179 Neuansteckungen vermeldete der Kanton St.Gallen am Dienstag – so viele wie noch nie. Auch der Kanton Thurgau erreicht mit 43 Fällen einen neuen Höchststand. Die Kantone geben sich vordergründig unschlüssig, lassen jedoch durchblicken, dass im Hintergrund Absprachen für zusätzliche Massnahmen laufen.

Der Kanton St.Gallen will am Dienstag über das weitere Vorgehen informieren. Als Sofortmassnahme startete er allerdings bereits am Mittwoch mit der Rekrutierung von zusätzlichen Contact-Tracerinnen und -Tracern. Auch für sie geht es Schlag auf Schlag: Am Donnerstag werden sie ausgebildet, ab Freitag stehen sie im Einsatz. Sollte die Zahl der Hospitalisierungen bis dahin stark steigen, kündigte die Regierung bereits zuvor Massnahmen an.

Der Kanton Zürich, der bereits eine Maskenpflicht in Läden kennt, ging gestern noch einen Schritt weiter. Er führte eine generelle Maskenpflicht in Gastronomiebetrieben, Bars und Clubs ein. Braucht es derlei Massnahmen auch in der Ostschweiz? Politiker und Branchenvertreter sind sich uneins:

Barbara Gysi fordert mehr Tempo

Barbara Gysi, St.Galler

SP-Nationalrätin. Bild: Keystone-SDA

Für die St.Galler SP-Nationalrätin Barbara Gysi reagieren die Ostschweizer Kantone zu zögerlich auf die aktuellen Entwicklungen. «Die Bevölkerung muss erkennen, dass unsere Kantonsregierungen die Situation analysieren und handeln», sagt die Wilerin. Ein koordiniertes Vorgehen der Ostschweizer Kantone und Informationen vor dem Wochenende bezeichnet Gysi als «wünschenswert».

Gysi würde eine Maskenpflicht in «publikumsintensiven Einrichtungen» befürworten, primär in Einkaufsläden, wo sich viele Menschen bewegen.



«Zudem kennen schon viele Kantone diese Pflicht; es wird sonst zu unübersichtlich, und für die Leute ist es keine grosse Einschränkung.»

Da derzeit viele Ansteckungen im privaten Rahmen passierten, würde Gysi zusätzlich Empfehlungen zur Grösse von privaten Veranstaltungen begrüssen.

Thomas Warzinek fordert Maskenpflicht in Läden

Thomas Warzinek, St.Galler

CVP-Kantonsrat und Arzt. Bild: Benjamin Manser

«Masken sind vielleicht nicht das perfekte Instrument, um die Pandemie zu kontrollieren», sagt der St.Galler CVP-Kantonsrat und Arzt Thomas Warzinek. «Masken haben aber sicher eine spürbar positive Wirkung auf den Pandemieverlauf.»

Es sei in der aktuellen Situation «zumutbar und sinnvoll», die Maskenpflicht auf öffentliche Innenräume, beispielsweise Geschäfte, auszudehnen. Einschränkungen bei privaten Veranstaltungen oder Familienfesten sollten dagegen «nur im äussersten Notfall» diskutiert werden. Trotz der steigenden Infektionszahlen sagt Warzinek:

«Gleichwohl muss nicht in Panik verfallen und überstürzt agiert werden.»

Das Gesundheitswesen im Kanton St.Gallen und der Ostschweiz sei in keiner Weise überfordert und werde das auch in den kommenden Tagen und Wochen nicht sein. Warzinek begrüsst denn auch das koordinierte Vorgehen der Ostschweizer Kantone. «Die Akzeptanz der Massnahmen wird in der Bevölkerung besser sein, wenn sie in der Ostschweiz einheitlich sind.»

Mike Egger sorgt sich um die Wirtschaft

Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat. Bild: Keystone-SDA

Die Frage, ob die Ostschweizer Regierungen zu zögerlich agierten, verneint Mike Egger, St.Galler SVP-Nationalrat.

«Es ist wichtig, nicht überstürzt

zu reagieren.»

Neue Massnahmen müssten aufgrund einer genauen Analyse der aktuellen Situation getroffen werden. Genau dies täten die Ostschweizer Regierungen.

Über eine Maskenpflicht in Geschäften lässt Egger dann mit sich reden, wenn dadurch weitere Sanktionen gegenüber der Wirtschaft verhindert werden könnten. Die Wirtschaft habe bereits jetzt zu kämpfen; würde sie erneut stark eingeschränkt, werde die Coronapandemie für die Wirtschaft «ein apokalyptisches Ausmass» entwickeln. Die Lage der Wirtschaft habe für ihn neben der Gesundheit der Bevölkerung ebenfalls Priorität, so Egger.

Walter Tobler hat keine Angst vor Maskenpflicht

Walter Tobler, Präsident des St.Galler Gastroverbandes. Bild: Urs Bucher

Walter Tobler, Präsident des St.Galler Gastroverbandes, möchte das Vorgehen der Ostschweizer Regierungen nicht kommentieren. Massnahmen, wie sie nun in Zürich beschlossen wurden, haben laut Tobler allerdings keine abschreckende Wirkung für Gastrobetriebe. Eine Maskenpflicht in Innenräumen sei «keine verrückte Angelegenheit». Erfahrungen im Ausland zeigten, dass dies möglich sei. Vielmehr sagt Tobler:

«Ich befürchte, dass wir uns trotz steigender Fallzahlen benehmen, als ob nichts wäre.»

Einen zweiten Lockdown oder die Schliessung von Gastrobetrieben will der Branchenpräsident denn auch um jeden Preis verhindern. Tobler würde eher bei privaten Veranstaltungen ansetzen. Denn:

«Wenn man sich im privaten Rahmen trifft, schaut niemand, ob Abstände eingehalten werden.»

Felix Keller will im privaten Rahmen ansetzen

Felix Keller, Präsident des St.Galler Gewerbeverbandes. Bild: PD

«Besonnenheit und eine gute Lagebeurteilung schaden nie», sagt Felix Keller, Präsident des kantonalen Gewerbeverbandes St.Gallen, zum Vorgehen der Kantone. Einer generellen Maskenpflicht steht er kritisch gegenüber. Der Nutzen sei fraglich, sagt er mit Blick auf die Westschweizer Kantone, die trotz Maskenpflicht in den Läden teils zu den Corona-Hotspots zählen. «Viel wichtiger ist das Einhalten der Schutzkonzepte mit genügend Abstand», sagt Keller, der auch Stabschef des Regionalen Führungsstabs St.Gallen-Bodensee ist. Er ergänzt:

«Massnahmen im privaten Umfeld sind wahrscheinlich zielversprechender und leider eher nötig.»

Schliesslich würden die vermuteten Ansteckungsorte in rund einem Drittel der Fälle zu Hause liegen.

Luzius Knöpfli glaubt an bewährte Massnahmen

Luzius Knöpli, Hausarzt aus Walzenhausen. Bild: APZ

«Die Kommunikation der Behörden muss schnell und nachvollziehbar sein», sagt Luzius Knöpfli, Hausarzt aus Walzenhausen. Von einer Kritik an der Kommunikationsstrategie der Kantone will er aber absehen. Das Argument der Nachvollziehbarkeit weitet er auf die Massnahmen aus: «Sind sie einfach und nachvollziehbar, kommen sie bei der Bevölkerung an.» Als Negativbeispiel nennt er etwa die aktuellen Quarantänevorschriften für Reiserückkehrer. Knöpfli sagt:

«Wenn jemand in Genf war, muss er nicht in Quarantäne, wenn er aber in Spanien in einer abgelegenen Finca Urlaub gemacht hat, schon. Das ist Unsinn.»

Die Maskentragpflicht erachtet er als eine «unbedeutende Einschränkung im Alltag». Dennoch müsse man die Sinnhaftigkeit einer solchen laufend prüfen: «Wenn man merkt, dass die Hospitalisationen wieder sinken, müsste man die Maskentragpflicht wieder lockern.»

Arlette Schläpfer will, dass die Kantone am Drücker bleiben

Arlette Schläpfer, Präsidentin der Parteiunabhängigen in Ausserrhoden. Bild: David Scarano

Dass die Ostschweizer Regierungen zögerlich handelten, verneint Arlette Schläpfer, Präsidentin der Parteiunabhängigen Appenzell Ausserrhoden: «Sie wollen keine Panik verbreiten.» Eine generelle Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen würde sie begrüssen. Als «nicht optimal» bezeichnet sie auch das Abhalten grösserer privater Veranstaltungen. Schläpfer fügt an:

«Eine Einschränkung auf 50 bis 80 Personen, wie zu Beginn der Pandemie, müsste akzeptiert werden.»

Den föderalistischen Ansatz unterstützt Schläpfer weiterhin.

Albert Manser will die Risikogruppen schützen

Albert Manser, Präsident des Gewerbeverbandes Appenzell Innerrhoden. Bild: PD

Eine Maskenpflicht in öffentlichen Räumen unterstützt Albert Manser, Präsident des Gewerbeverbandes Appenzell Innerrhoden, nicht. «Insbesondere wehren wir uns gegen eine Maskenpflicht in den Läden.» Sinnvoller sei es, die Personenzahl pro Quadratmeter weiterhin zu beschränken, damit die Abstandsregeln auch eingehalten werden können. Er ergänzt:

«Die gefährdeten Personen sollen sich selber schützen.»

Auch könne es nicht sein, dass völlig gesunde Menschen wegen der Quarantänepflicht reihenweise der Arbeit fernbleiben müssen, nur weil sie sich eventuell angesteckt haben. So würden ganze Teams stillgelegt. «Und gleichzeitig wächst der wirtschaftliche Schaden ins Unermessliche.»

Matthias Hotz fürchtet ums Geschäft

Matthias Hotz, Präsident von TG Shop. Bild: PD

«Eine Maskenpflicht in den Läden sollte eine der letzten Massnahmen sein», sagt Matthias Hotz, Präsident von TG Shop, dem Dachverband der Thurgauer Detailhandelsgeschäfte. Schliesslich seien die Läden nicht die Verursacher der steigenden Infektionszahlen. Hotz weiter:



«Von unseren Mitgliedern wird befürchtet, dass eine Maskenpflicht das Konsumverhalten, abgesehen von den Artikeln des täglichen Gebrauchs, wieder stark schwächen würde.»

Hotz befürchtet, dass dies die Kunden noch mehr in den Online-Handel drängen würde.



Ruth Kern will mit Masken ein Zeichen setzen

Thurgauer FDP-Kantonsrätin und Apothekerin Ruth Kern.

Bild: Donato Caspari

Ruth Kern kann den Ruf nach einer Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen nachvollziehen. Die Frauenfelder Apothekerin politisiert für die FDP im Thurgauer Grossen Rat. Persönlich ist sie von dieser Coronamassnahme nicht vollständig überzeugt:



«Es birgt die Gefahr einer falschen Sicherheit.»

Anderseits rufe eine Maskenpflicht in der Bevölkerung auch die derzeitige Pandemie und die damit verbundene Eigenverantwortung in Erinnerung. Gerade aufgrund der aktuell steigenden Ansteckungszahlen im Thurgau und der Ostschweiz könnte dies einen positiven Effekt haben. Kein Verständnis hat Kern für eine Maskenpflicht draussen im öffentlichen Raum. «Das könnte ich nicht nachvollziehen.»

Barbara Dätwyler spricht sich für Masken aus

Barbara Dätwyler, SP-Kantonsrätin im Thurgau. Bild: PD

«Ich bin für eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Gebäuden», sagt Barbara Dätwyler. Die Thurgauer SP-Kantonsrätin und Frauenfelder Stadträtin sieht darin eine effiziente Massnahme, um die Verbreitung des Virus zu mindern.

«Ich erwarte diesen Schritt von der Regierung.»

Schliesslich gehören die Masken in anderen Kantonen und dem ÖV längst zum Alltag. Und auch das Contact-Tracing liegt Dätwyler besonders am Herzen. Mit Blick auf die steigenden Zahlen hoffe sie, dass die Vorbereitungen getroffen seien, damit die Nachverfolgung der Fälle im Thurgau gewährleistet bleiben könne.

Karin Frischknecht sorgt sich wegen Ansteckungsketten

Karin Frischknecht, Chefin des Amts für Gesundheit des Kantons Thurgau.

Bild: Andrea Stalder

Plant der Kanton Thurgau weitere Massnahmen? Konkretes dazu konnte Karin Frischknecht, Leiterin des Thurgauer Amtes für Gesundheit, an einem Medientermin am Mittwoch nicht sagen. Aber sie lässt durchblicken:

«Falls die Fallzahlen weiter steigen, sind weitere Massnahmen unumgänglich.»

Einschränkungen bei Veranstaltungen, aber auch eine Maskenpflicht in Läden könnten in Betracht gezogen werden.

Weitere Massnahmen seien aber vor allem von zwei Punkten abhängig: Kommt das Contact-Tracing noch nach mit der Rückverfolgung der Infektionsketten. Zweiter Punkt: Können die Spitäler die Hospitalisationen meistern? Derzeit könne man hinter beiden noch ein Häkchen machen, bestätigt Karin Frischknecht. Aktuell sind im Thurgau zehn Personen wegen Corona im Spital, in der Hochphase im April waren es 33.

Was der Amtsleiterin aber Sorgen bereitet, ist eine Beobachtung: «Etwa ein Drittel der Personen weiss nicht, wo sie sich angesteckt haben – oder sie wollen es nicht sagen.» Dies könnte zu einer Ausweitung der Massnahmen führen.