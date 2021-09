St.Galler Regierung will Vermögenssteuer senken

Wirtschaftliche Ressourcen St.Gallen hängt finanziell am Tropf der reichen Kantone: Mit diesen vier Massnahmen will die Regierung etwas dagegen tun Die FDP verlangt, dass der Kanton St.Gallen seine Ressourcen stärkt und vom Nehmer- zum Geberkanton wird. Jetzt macht die Regierung konkrete Vorschläge: So will sie die Vermögenssteuer senken. Adrian Vögele 08.09.2021, 05.00 Uhr

Die St.Galler Regierung will Innovation mit zusätzlichen Finanzmitteln fördern und so die Wirtschaft ankurbeln. Bild: Urs Bucher

383 Millionen Franken erhält der Kanton St.Gallen in diesem Jahr aus dem nationalen Finanzausgleich. Er steht damit auf der Liste der ressourcenschwachen Kantone weit vorne, nur Bern, Wallis, Aargau, Freiburg und Solothurn bekommen noch mehr Geld (siehe Karte). Den bürgerlichen Parteien in St.Gallen, insbesondere der FDP, ist das schon lange ein Dorn im Auge. Die Freisinnigen fordern: Bis 2030 soll der Kanton seine wirtschaftlichen Ressourcen massiv stärken und vom Nehmer- zum Geberkanton werden. Das Parlament beauftragte die Regierung, zu prüfen, wie das möglich ist.

In diesen Diskussionen schwingt stets auch die Frage nach Steuererleichterungen mit. Muss der Kanton seine Steuern deutlich senken, um mehr Firmen und Privatpersonen anzulocken, die dann dem Kanton mittelfristig zu höheren Einnahmen verhelfen?

Jetzt legt die Regierung ihre Strategie vor. Und sagt es gleich zu Beginn: Das Ziel, innert zehn Jahren zum Geberkanton zu werden, sei nicht realistisch. Dies nur schon deshalb, weil der Finanzausgleich zeitlich ein schwerfälliges System sei. Die Berechnung für das Jahr 2021 basiert auf den Steuerdaten 2015 bis 2017. Die Regierung will aber die Abhängigkeit des Kantons vom Bundesfinanzausgleich zumindest verringern.

Direkter Weg zum Geberkanton: 42 Prozent mehr Lohn für alle

Warum ist St.Gallen überhaupt vergleichsweise ressourcenschwach? Die Wirtschaft im Kanton hat überdurchschnittlich viele Beschäftigte im zweiten Sektor: 29 Prozent arbeiten in Industrie und Gewerbe. Dort wird aber weniger Wertschöpfung erzielt als im Dienstleistungssektor, der in St.Gallen weniger stark ausgeprägt ist als anderswo. Zudem liegen die St.Galler Löhne unter dem Durchschnitt, in der Industrie genauso wie bei den Dienstleistungsbetrieben.

Die Regierung zeigt mit einem Gedankenspiel, was nötig wäre, damit St.Gallen den Sprung auf die Seite der Geberkantone schaffen würde: Entweder müssten 100'000 zusätzliche Personen in den Kanton ziehen und hier Steuern zahlen. Oder die bestehenden Löhne müssten um 42 Prozent steigen. Oder die Zahl der Unternehmen müsste sich verdoppeln, um 22'000 Firmen. Oder die schon ansässigen Firmen müssten ihre Gewinne verdoppeln – um 4,5 Milliarden Franken. Oder eine Kombination all dieser Veränderungen müsste eintreten.

Vier Massnahmen haben jetzt Priorität

Die Regierung nennt vier prioritäre Massnahmen, mit denen sie die Ressourcenkraft des Kantons stärken will:

1. Innovation: Der neugegründete Innovationspark in St.Gallen und Buchs soll zusätzliche Betriebs- und Fördermittel erhalten. Schon heute ist der Kanton mit 500’000 Franken am Aktienkapital beteiligt und leistet zehn Millionen Franken Starthilfe.

2. Kinderbetreuung: Die Tagesstrukturen für Kindergarten- und Schulkinder in den Gemeinden sollen ausgebaut werden. Ein Gesetz dazu ist in Arbeit.

3. Arealentwicklung: Der Kanton will sich in der Entwicklung von Industriearealen personell und finanziell stärker engagieren und hierfür zusammen mit den Gemeinden «aktive Bodenpolitik» betreiben. Heute seien die Verfahrensabläufe bei der Bereitstellung von geeignetem Bauland «kompliziert und zeitaufwendig».

4. Steuern: Die Regierung fasst eine Senkung der Vermögenssteuer ins Auge, um den Kanton für wohlhabende Personen attraktiver zu machen. Die Vermögenssteuer in St.Gallen sei heute problematisch hoch und nicht konkurrenzfähig. Um mit den Nachbarkantonen mithalten zu können, müsste der Kanton die Vermögenssteuer von 1,7 auf 1,1 Promille senken. Das würde bei Kanton, Gemeinden und Kirchen Einnahmenausfälle von insgesamt 165 Millionen Franken führen. Damit das Loch in der Kasse nicht zu gross wird, will die Regierung zugleich die Einführung einer Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen prüfen.

Weiterhin punktuelle Entlastungen für Unternehmen

Insgesamt sei der finanzielle Spielraum des Kantons für Steuererleichterungen gering, schreibt die Regierung. So sieht sie keine neuen Entlastungen für Unternehmen vor. Schon heute habe der Kanton die Möglichkeit, «punktuell und gezielt eine tiefere Steuerbelastung bei einzelnen Unternehmen zu gewähren». Damit könne St.Gallen im Steuerwettbewerb teils auch mit Kantonen wie Zug und Luzern mithalten. Die Regierung sei aber eher zurückhaltend beim Gewähren solcher Steuervorteile. Berücksichtigt würden vor allem Firmen mit hoher Innovationskraft und vielen neuen Arbeitsplätzen.

Im Parlament zeichnet sich ein neuer Steuerstreit ab

Die St.Galler Regierung kann die vorgesehenen Massnahmen zur Stärkung der Ressourcen des Kantons nicht im Alleingang beschliessen. Über die Anpassung der Steuern beispielsweise wird das Parlament zu entscheiden haben. Und hier zeichnet sich bereits ein Konflikt ab: Die FDP begrüsst, dass die Vermögenssteuer gesenkt werden soll, wie sie in einer Stellungnahme schreibt. Jedoch:

«Die Einführung einer Schenkungs- und Erbschaftssteuer für direkte Nachkommen kommt für die FDP nicht in Frage.»

Hier brauche es andere Vorschläge, «um die um die Senkung der Vermögenssteuern sozialverträglich und damit mehrheitsfähig zu gestalten».

SP für «Abschaffung des schädlichen Steuerwettbewerbs»

Gerade umgekehrt äussert sich die SP. Sie lehnt eine Senkung der Vermögenssteuer ab. Diese sei nicht zu hoch. «Die Vermögen der natürlichen Personen haben sich in St.Gallen gleich wie die gesamtschweizerischen Vergleichswerte entwickelt.» Hingegen will die SP eine Erbschaftssteuer «auf grosse Erbschaften» unterstützen, wie sie schreibt. Keinerlei Verständnis haben die Sozialdemokraten für die Praxis des Kantons, einzelnen Firmen punktuelle Steuererleichterungen zu gewähren, um diese im Kanton zu halten oder hier anzusiedeln.

«Sämtliche Schweizer Kantone, auch der Kanton St.Gallen, sind im internationalen Vergleich bereits jetzt absolute Unternehmenssteuerparadiese, es braucht keine zusätzlichen Anreize. Innerhalb der Schweiz soll sich der Kanton St.Gallen für eine Abschaffung des schädlichen Steuerwettbewerbs einsetzen anstatt diesen zu befeuern.»

Die FDP zeigt sich währenddessen insgesamt zufrieden mit dem Ressourcenbericht der Regierung und den vier prioritären Massnahmen. Darüber hinaus verlangt sie, dass ein Gründerfonds eingerichtet wird, mit welchem die St.Galler Start-ups zusätzlich gefördert werden sollen. Der Fonds soll von Staat und Wirtschaft gemeinsam getragen und mit jährlich 10 Millionen Franken alimentiert werden. An ihrer Vision, St.Gallen vom Nehmer- zum Geberkanton zu entwickeln, hält die FDP fest.

FDP: «Es geht um mehr Wohlstand für alle»

Die SP bemängelt, der Bericht der Regierung stelle den hohen Anteil an Industrie und Gewerbe im Kanton als Defizit in einem «absurden Standortkampf» dar. Dabei sei die Industrie innovativ, ein wichtiger Arbeitgeber und damit eine Stärke des Kantons.

Die Freisinnigen wehren sich gegen die Kritik von links: Es gehe nicht um einen «absurden Standortkampf», sondern um die Erhöhung des Wohlstandes für alle Menschen im Kanton. «Denn kann der Kanton sein Ressourcenpotenzial erhöhen, profitieren alle. Das wäre durchaus im Interesse der SP», so FDP-Fraktionspräsident Christian Lippuner.