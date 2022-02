Wirtschaft Schluss mit ewigem Warten und Stempeln am Schweizer Zoll: Der digitale Ausfuhrschein kommt Nach langer Hängepartie genehmigt der Deutsche Bund das Geld für ein elektronisches System zur Bearbeitung von Ausfuhrkassenzetteln. Der Handel hofft jetzt auf eine schnelle Umsetzung – vor allem um die durch die Pandemie gebeutelte Wirtschaft wieder in Gang zu bringen. Jetzt kommentieren 08.02.2022, 05.20 Uhr

Der verhasste Ausfuhrschein soll in Zukunft digital gestempelt werden können. Bild: Reto Martin

Langes Ausfüllen, Anstehen und langsames Abstempeln der grünen Zettel - so sieht es derzeit an den Zöllen im Grenzgebiet aus. Denn damit Schweizer Kundinnen und Kunden nach ihrem Einkauf etwa in Konstanz ihre Mehrwertsteuer zurückerstatten und einige Franken zurückerhalten können, muss jeder einzelne Ausfuhrschein von Hand abgestempelt werden. Damit soll bald Schluss sein. Nach jahrelanger Blockade hat der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages Ende letzter Woche die finanziellen Mittel für die Digitalisierung der Mehrwertsteuer-Rückerstattung gestattet.

Schon lange war ein elektronisches System zur Bearbeitung von Ausfuhrkassenzetteln (AKZ) Thema. Dass es mit der Digitalisierung endlich vorangeht, das begrüssen nicht nur die Industrie- und Handelskammern entlang der Grenze. Es freut auch Handwerkskammern und den Einzelhandelsverband. Die Digitalisierung sei bis zuletzt durch die Uneinigkeit vom Deutschen Bundesrechnungshof und Finanzministerium blockiert worden. Streitpunkt sei über Jahre hinweg die Ausgestaltung der digitalen AKZ gewesen, verlautet der Konstanzer FDP-Kreisverband in einer Pressenotiz. Nun liege aber endlich eine Einigung vor: Der Bundes-Haushaltsausschuss habe der Aufhebung des Sperrvermerks für die im Haushalt eingestellten Mittel am 26. Januar zugestimmt. Das heisst: Das Geld für die digitale Lösung kann fliessen.

Der Ausfuhrschein – ein Bürokratie-Monster

Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee, äussert sich im einer Pressemitteilung wie folgt zu der jüngsten Entwicklung: «Mit zuletzt (vor Corona) bis zu 16 Millionen Ausfuhrvorgängen erwies sich das papiergestützte Verfahren der Umsatzsteuerrückerstattung als wahres Bürokratie-Monster.» Nicht nur die personelle Beanspruchung des Zolls beim manuellen Abstempeln der Ausfuhrscheine hätte das System immer wieder an seine Grenzen gebracht. Auch der Einzelhandel sei bis heute unsinnig belastet. Und Marx fügt an:

Claudius Marx, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) Hochrhein-Bodensee. Bild: PD

«Ganze Lagerhallen mussten angemietet werden, um Millionen von Papierdokumenten für die Finanzverwaltung zu archivieren.»

Zudem hätten Schlangen an den Kassen die Kundschaft verärgert.

Handel wünscht möglichst schnelle Umsetzung

All dies könnte bald der Vergangenheit angehören, wenn es gelingt, den Ausfuhrvorgang digital zu begleiten. Industrie- und Handelskammern, der Handelsverband Südbaden, Vertreter aus dem Handel und viele weitere Akteure haben dafür bereits vor Jahren weitgehende Vorarbeiten geleistet. Dafür haben sie auch eng mit einer Einheit der Generalzolldirektion zusammengearbeitet. Daran soll nun angeknüpft werden. Ein entsprechender Brief der Akteure ist bereits in Richtung Bundesfinanzministerium unterwegs.

«Was wir uns nun wünschen, ist Tempo.»

So erklärt Hauptgeschäftsführer der IHK Hochrhein-Bodensee das Vorpreschen des Handels. «Unser von Corona, von Lockdowns, Zugangsbeschränkungen und Grenzschliessungen gebeutelter Einzelhandel am Bodensee und Hochrhein hätte es mehr als verdient, an dieser Stelle zeitnah Entlastung zu bekommen.» (pm/ jus)

