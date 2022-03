Wirtschaft «Guantánamo» oder auch «das bestgehütete Geheimnis des Thurgaus»: Was im Rechenzentrum von Swift in Diessenhofen alles vor sich geht, darüber kann selbst der Kanton nur spekulieren Swift nimmt in den Sanktionen gegen Russland eine enorm wichtige Rolle ein. Russische Banken sollen aus dem Zahlungssystem ausgeschlossen werden. Welche Folgen die Sanktionen am Swift-Standort Diessenhofen haben werden, bleibt geheim. Generell wird bei genauerem Hinsehen klar: Was in Diessenhofen passiert, weiss eigentlich niemand so genau. Aylin Erol Jetzt kommentieren 01.03.2022, 05.00 Uhr

Von einer Anhöhe aus kann der beste Blick auf das Areal von Swift in Diessenhofen und über die hohen Zäune geworfen werden. Bild: Donato Caspari

Am Wochenende wurde der Ausschluss Russlands aus dem Finanzsystem Swift beschlossen. Ein Entscheid, der Einfluss bis in den Thurgau haben könnte – zumindest wenn man bedenkt, dass sich in Diessenhofen einer der wenigen weltweiten Standorte des Finanzdienstleisters befindet. Ein Mediensprecher von Swift möchte sich allerdings nicht über allfällige Folgen für das Thurgauer Rechenzentrum äussern. Swift will ein Geheimnis bleiben – wie auch in der Vergangenheit schon, seitdem der Standort im Thurgau überhaupt eröffnet wurde.

Es musste ein weiterer Standort her

Angefangen hat alles 2007. Swift hatte sich darangemacht, einen weiteren Standort für seine Rechenzentren in Europa zu suchen – dies aufgrund von Datenschutzdiskussionen. Es sollte in Zukunft verhindert werden, dass die USA automatisch auf europäische Bankdaten zugreifen können.

In ganz Europa und der Schweiz wurden verschiedene Standorte von der Organisation evaluiert – so auch Diessenhofen. Die Behörden der Gemeinde begleiteten den damaligen Prozess ab 2008 aktiv. «Es gab einen grossen Anforderungskatalog, der erfüllt sein musste», heisst es seitens der Gemeinde Diessenhofen. Als Beispiele könnten etwa acht Hektaren verfügbares Industrieland und beste Anknüpfung an das übergeordnete Datennetz genannt werden.

«Und schlussendlich hat Diessenhofen die Anforderungskriterien am besten erfüllt.»

So teilte Swift im Sommer 2010 mit, dass man sich für Diessenhofen als weiteren Standort für ein Rechenzentrum entschieden habe. Als zentraler Grund für diese Entscheidung wurde die vorhandene technische Infrastruktur genannt.

Wie Guantánamo sehe es aus

Im Herbst 2010 begannen schliesslich die Bauarbeiten des 50-Millionen-Gebäudes. 2013 wurde es fertiggestellt. Die operativen Tätigkeiten des Rechenzentrums hätten aber bereits 2012 begonnen, weiss man in der Gemeinde Diessenhofen, wo man sich darüber freute, vom wichtigsten internationalen Finanzdienstleister als Standort ausgewählt worden zu sein. «Swift bringt man in Verbindung mit Sicherheit und Zuverlässigkeit. Solche Schlagwörter haben Einfluss auf eine positive Reputation der Standortgemeinde», sagt die Gemeinde Diessenhofen.

Während sich die Behörden über das Prestige freuten, spottete man indes in Diessenhofen hinter vorgehaltener Hand über das Gebäude. Wie ein Knast sehe es aus. Das Guantánamo von Diessenhofen sei es mit seinem Stacheldraht, den Überwachungskameras, den Zäunen und den hohen Mauern.

Ungewisse Vorteile für den Thurgau

Hinzu kommt, dass ungewiss ist, wie sehr der Kanton Thurgau oder gar die Gemeinde von Swift profitieren können. Denn: «Volkswirtschaftlich ist die Genossenschaft für den Kanton nicht besonders relevant», sagt Daniel Wessner, Leiter des Thurgauer Amts für Wirtschaft und Arbeit. Und:

«Der Kanton profitiert abgesehen von der Reputation hauptsächlich von den teilweise hier wohnhaften und steuerpflichtigen Mitarbeitenden.»

Diese sollen gemäss den Angaben von Swift im Jahr 2010 hoch professionalisierte Fachkräfte sein. Von über zwanzig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter war bei der Bauplanung 2010 die Rede. Wie viele es heute tatsächlich sind, ist ungewiss. Bei der Swift-Medienstelle in Belgien wollte sich ein Sprecher ebenso wenig über die Zahl der Mitarbeitenden in Diessenhofen äussern wie über allfällige Folgen für das Rechenzentrum durch den Ausschluss russischer Banken aus dem System.

Platz haben gemäss Historiker und Journalist Stefan Keller 40 Autos auf den Parkplätzen des Swift-Standorts in Diessenhofen. Ob das Areal auch so viele Mitarbeitende beschäftigt, ist ungewiss. Bild: Donato Caspari

Geheimniskrämerische Swift

In der Gemeinde Diessenhofen geht man von gut zwei Dutzend Mitarbeitenden aus – und ist damit sogar besser im Bilde als der Kanton. «Über jede andere Firma im Thurgau weiss ich mehr», sagt Wessner. Aufgrund des Baugesuchs sei bekannt, dass das Gebäude hauptsächlich unterirdisch bestehe. «Es hat sieben Stockwerke, wobei nur zwei davon oberirdisch verlaufen», sagt Wessner. Mehr könne er über Swift nicht sagen. Selbst die kantonalen Behörden durften noch nie einen Fuss ins Gebäude setzen. Wessner sagt:

«Swift ist wohl das bestgehütete Geheimnis des Thurgaus.»

Das liege schlicht und ergreifend daran, dass die Sicherheitsvorgaben der Organisation aus nachvollziehbaren Gründen enorm hoch seien. Über eine direkte, offizielle Ansprechperson verfüge man ebenfalls nicht. Alles muss über die offiziellen Stellen in Belgien geregelt werden.

Daniel Wessner, Leiter des Thurgauer Amts für Wirtschaft und Arbeit. Bild: PD

Nur Spekulationen sind möglich

Die Organisation lässt sich auch nach fast zehn Jahren, in denen es das Datenverarbeitungszentrum für Finanztransaktionen in Diessenhofen nun schon betreibt, nicht in die Karten blicken – nicht einmal von der Gemeinde Diessenhofen oder dem Kanton. Was bleibt, sind nur Spekulationen.

So etwa jene des Historikers und Journalisten Stefan Keller, der sich 2020 mit seinem Buch «Spuren der Arbeit» in einem Kapitel Swift widmete. Er schrieb: «Vielleicht nicht zuletzt dank des hohen Energiekonsums von Swift, der durch mehrere Leitungen abgesichert ist, kann die Gemeinde Diessenhofen einen der niedrigsten Stromtarife der ganzen Schweiz anbieten.»

Auf Nachfrage bei der Gemeinde Diessenhofen heisst es entgegen dieser These jedoch: «Swift selber bezieht im Verhältnis zur restlichen Industrie in Diessenhofen eine relativ geringe Strommenge. Daher hat dies keinen Einfluss auf den Verbrauch und auch nicht auf das Tarifsystem.» Über Swift in Diessenhofen bleiben damit wieder mehr Fragen offen, als beantwortet werden können.

