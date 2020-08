«Wir Zirkusleute verkaufen Illusionen»: Knast statt Manege – wie der ehemalige Direktor des Circus Royal vor Gericht in Kreuzlingen schuldig gesprochen wurde Oliver Skreinig wurde wegen Misswirtschaft und Unterlassens der Buchführung zu einer teilbedingten Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt. Davon soll er sechs Monate absitzen. Ida Sandl 19.08.2020, 19.25 Uhr

Auf dem Weg ins Bezirksgericht Kreuzlingen: Oliver Skreinig und sein Verteidiger. Bild: Andrea Stalder (19. August 2020)

Es ist die Geschichte eines Traumes, der zum Albtraum geworden ist. Die schillernde Hauptfigur heisst Oliver Skreinig, einst Gesicht und Aushängeschild des Thurgauer Circus Royal. Skreinig mag ein talentierter Zirkusdirektor sein, ein Geschäftsmann ist er nicht. Aber auch für bunte Hunde wie ihn gilt das Gesetz. So sieht es der Staatsanwalt, und so sehen es auch die Kreuzlinger Richter. Sie verurteilten den 42-jährigen Österreicher am Mittwoch unter anderem wegen Misswirtschaft und Unterlassens der Buchführung zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten. Davon muss Skreinig sechs Monate absitzen, vier Jahre lang darf er keinen Zirkus mehr leiten.

Er lebt momentan in Deutschland

Es gibt zwei Arten von Menschen, die beim Zirkus arbeiten. Das sagt Skreinig bei der Befragung. Die einen haben keine andere Wahl, für die anderen ist es eine Sache des Herzens. Er habe Zirkus aus Leidenschaft gemacht. Im Gerichtssaal wirkt er nicht mehr so schillernd wie in seiner Zeit in der Manege: dunkle, kurze Haare, etwas fülliger, als man sich an ihn erinnert. Er lebe in Deutschland, gibt er zu Protokoll. Momentan habe er keine Arbeit, ab September aber eine Stelle in Aussicht. Er soll für einen deutschen Zirkus eine Tournee in der Schweiz organisieren.

Beim Circus Royal habe er sich nicht um die Finanzen gekümmert. Das habe alles sein ehemaliger Lebenspartner getan: Hans-Peter Gasser, Spross einer Thurgauer Zirkusdynastie. Doch Gasser ist seit zwei Jahren tot. Skreinig habe den Zirkus repräsentiert. Er habe sich etwa mit den Tierschützern herumgeschlagen wegen der Löwennummer, die der Circus Royal länger als die meisten anderen im Programm führte. Wenn er in der Manege stand und die Nummern ansagte, habe er nur die Zuschauer gesehen, die zu den Aufführungen kamen, und meistens sei es gut gelaufen, abends hätten sie manchmal sogar ausverkaufte Ränge gehabt.

Ordnerweise Mahnungen

Die Kasse mit den Eintrittsgeldern habe Gasser dann jeweils schon während der Vorstellung an sich genommen. Was mit dem Geld passiert sei, wisse Skreinig nicht. Wenn es gut gelaufen sei, könnten an einem Tag gut und gerne 40'000 Franken an Eintrittsgeldern in die Kasse geflossen sein, sagt der Verteidiger. Doch das alles passt nicht zu den Mahnungen und Betreibungsandrohungen, welche die Richter ordnerweise in den Akten fanden. Sozialversicherungsbeiträge der Mitarbeiter wurden nicht an die AHV abgeführt. Lieferanten liessen sich nur gegen Vorkasse auf Geschäfte mit Circus Royal ein.

Der vorsitzende Richter konfrontiert Skreinig damit: «Das muss Ihnen doch aufgefallen sein.» Sein Partner sei ein starker Charakter gewesen, hält dieser dagegen. Auf Vorbehalte seinerseits habe er jeweils entgegnet: «Mach Dir keinen Kopf, das kommt schon gut.» Er habe ihm vertraut. Skreinig sagt bei der Befragung:

«Wir Zirkusleute verkaufen Illusionen.»

Und vielleicht hat auch er selber in einer schillernden Blase gelebt.

Oliver Skreinig in besseren Zeiten als Direktor des Circus Royal. Bild: Urs Jaudas (Arbon, 31. Juli 2013)

Vom Konkurs will er erst durch eine Journalistin erfahren haben. Doch es ist nicht sein Erster. Vier Firmen hat Skreinig in den Sand gesetzt, drei zusammen mit seinem Partner. Die letzte allein, auch da gibt es eine Strafanzeige wegen Misswirtschaft, die liegt aber noch bei der Staatsanwaltschaft.

Ging eine Firma pleite, war schon die neue da

Nach Meinung des Staatsanwalts handelt Skreinig nach einem Muster. Sobald eine Firma so überschuldet ist, dass sich ein Konkurs abzeichnet, gründet er die nächste. So hat es nacheinander die «Circus Royal GmbH», die «Circus Royal Betriebs GmbH», die «Gasser und Skreinig’s Österreichischer Nationalcircus GmbH» und schliesslich wieder die «Circus Royal GmbH» gegeben. War die eine Firma pleite, wurde mit der neuen weiter geschäftet. Oder wie sich der Staatsanwalt bildlich ausdrückt:

«Er traf alle Vorbereitungen, um seinen geliebten Circus Royal jeweils wie Phönix aus der Asche wieder auferstehen zu lassen»

Die Konkurse mussten eingestellt werden, da es nichts mehr zu holen gab. Das Zelt, die Fahrzeuge und die Tiere gehörten nicht der GmbH, sondern Skreinig persönlich oder Dritten. Sie kamen deshalb nicht in die Konkursmasse. Der neue Zirkus konnte nahtlos weiter machen. Die Gläubiger gingen leer aus.

Bild: Andrea Stalder

Skreinig ist bereits wegen Misswirtschaft vorbestraft

Beim Konkurs der «Circus Royal Betriebs GmbH» lagen Verlustscheine in Höhe von rund 353'000 Franken vor. Beim Konkurs der «Gasser und Skreinig’s Österreichischer Nationalcircus GmbH» waren es 530'000 Franken an Verlustscheinen. Das seien aber nur öffentlich-rechtliche Schulden, die privaten hätten gar nicht alle festgestellt werden können.

«Es braucht einen Denkzettel», erklärt der Staatsanwalt. 2013 ist Skreinig bereits wegen Misswirtschaft und unterlassener Buchführung zu einer bedingten Strafe verurteilt worden. Das habe ihn offensichtlich nicht beeindruckt. Der Staatsanwalt beantragt eine Freiheitsstrafe von 24 Monaten, davon 12 Monate in Haft, die andere Hälfte bedingt bei einer Probezeit von 3 Jahren.

Der Verteidiger will dagegen nur eine bedingte Geldstrafe und eine Busse für seinen Mandanten. Misswirtschaft und mangelnde Buchführung könnten ihm nicht angelastet werden. Er sei nur zeichnungsberechtigter Gesellschafter der jeweiligen GmbH gewesen. Gasser habe als alleiniger Geschäftsführer gewirkt, das hätten beide bei der Firmengründung vereinbart. Skreinig habe nur ausgeführt.

«Er war ein Hilfsmann. Das Handlungsmuster hat er nicht entworfen.»

Das Gericht sieht dies anders: Per Gesetz sei jeder Gesellschafter einer GmbH zugleich Geschäftsführer. Eine Abweichung müsse in den Statuten klar ausgewiesen sein. Man habe aber keinen solchen Passus gefunden. Skreinig sei als Zirkusdirektor und somit als Chef nach aussen aufgetreten. Er habe Personal eingestellt und entlassen.

Der vorsitzende Richter verabschiedet Skreinig mit den Worten: «Ich hoffe, es ist jetzt angekommen, dass es so nicht mehr geht.» Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Die Verhandlung im Ticker zum Nachlesen:

