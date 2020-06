«Wir wollen diese Leute nicht anprangern, wir wollen ihnen helfen»: Ostschweizer Ständeräte streiten über die Liste säumiger Prämienzahler Die Gesundheitskommission des Ständerats will den Kantonen verbieten, eine Liste säumiger Prämienzahler zu führen. Das Instrument nütze nichts und berge Gefahren, sagt Präsident Paul Rechsteiner (SP/SG). Thurgauer Parlamentarier widersprechen vehement. Adrian Vögele aus Bern 18.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer auf der Liste säumiger Prämienzahler steht, wird nur noch im Notfall behandelt: Diese Regelung ist schon lange umstritten, nun legt die Gesundheitskommission des Ständerats eine Alternative vor. Christian Beutler / KEYSTONE

Ist sie gut oder ist sie schlecht? An der Liste säumiger Prämienzahler scheiden sich die Geister. Wer darauf aufgeführt ist, hat nur noch in Notfällen Anrecht auf medizinische Behandlung. Zu den sieben Kantonen, die diese sogenannten schwarzen Listen führen, gehören St.Gallen und der Thurgau. Während die St.Galler Regierung feststellt, das Instrument bringe keine Vorteile ­– die Abschaffung scheiterte bisher am Widerstand des Kantonsparlaments ­–, sieht es im Thurgau anders aus. Hier sind die Gemeinden verpflichtet, Betroffene einzeln zu betreuen. Dank dieses «Case Managements» sei die Liste hier wirksam, sagen Behördenvertreter.

Paul Rechsteiner, St.Galler SP-Ständerat. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Jetzt aber droht dem Thurgau Ungemach aus Bern: Ein nationales Verbot der Liste säumiger Prämienzahler steht zur Diskussion, vorgeschlagen von der Gesundheitskommission (SGK) des Ständerats. Auslöser für diesen Entwurf, der seit Montag in der Vernehmlassung ist, war ausgerechnet der Kanton Thurgau. Er hatte mit einer Standesinitiative gefordert, dass die Kantone mehr Einfluss auf die Eintreibung von Prämienschulden erhalten. Dieses Anliegen war in der Kommission unbestritten. Sie sieht nun aber noch weitere «Verbesserungen beim Thema Inkasso» vor, wie Kommissionspräsident Paul Rechsteiner (SP/SG) sagt. Dazu gehöre auch die Abschaffung der schwarzen Liste.

«Die schwarze Liste ist kein sinnvolles Instrument. Sie ist ein Irrläufer, der erstens beim Inkasso nichts gebracht hat und zweitens nicht den Standards eines Rechts- und Sozialstaats wie der Schweiz entspricht.»

Ob jemand eine medizinische Behandlung nötig habe, sei aus medizinischer Sicht zu beurteilen und nicht aus finanzieller Sicht, sagt Rechsteiner. Die Kommissionsmehrheit schlägt vor, dass säumige Prämienzahler in einem Versicherungsmodell mit eingeschränkter Wahl der Leistungserbringer versichert werden, etwa einem Hausarztmodell.

Häberli-Koller will die Liste retten

Brigitte Häberli-Koller, Thurgauer CVP-Ständerätin. Donato Caspari

Die Pläne Rechsteiners und der Kommissionsmehrheit kommen bei den Thurgauer Standesvertretern schlecht an. Brigitte Häberli-Koller (CVP) wird «mit aller Kraft» gegen ein Verbot der Liste kämpfen, wie sie sagt. Der Thurgau habe gute Erfahrungen mit dem Instrument gemacht.

«Schon der Begriff ‹schwarze Liste› ist falsch. Wir wollen diese Leute nicht anprangern. Wir wollen ihnen helfen.»

Dank der Liste würden die Gemeinden frühzeitig erkennen, dass jemand in Schwierigkeiten sei und könnten das Gespräch mit der Person suchen. Häberli hat darum in der Kommission einen Minderheitsantrag gestellt, der den Kantonen die Listen weiterhin erlauben will.

Stark: «Das macht mich sprachlos»

Jakob Stark, Thurgauer SVP-Ständerat. Donato Caspari

Auch der Thurgauer SVP-Ständerat und ehemalige Gesundheitsdirektor Jakob Stark ist verärgert über das geplante Verbot. «Das macht mich sprachlos und widerspricht jeder föderalistischen Grundhaltung.» Mit der Liste säumiger Prämienzahler werde «die Solidarität gefördert, auf die wir im Krankenversicherungsbereich sehr angewiesen sind». Die ausstehenden Prämien würden mit Geld bezahlt, das eigentlich für Prämienverbilligungen gedacht sei. «Nach den Erkenntnissen der Thurgauer Verwaltung wären jedoch mehr als die Hälfte der Personen auf der Liste säumiger Prämienzahler einkommens- oder vermögensmässig in der Lage, die Prämien zu bezahlen.»

Kinder sollen nicht mehr für ihre Eltern haften

Rechsteiner weist derweil auf Gerichtsurteile zu einer Geburt im Kanton St.Gallen und dem Tod eines Aidskranken in Graubünden hin: Diese Fälle würden zeigen, dass für Personen auf der schwarzen Liste selbst der Zugang zu notwendigen medizinischen Behandlungen nicht garantiert sei.

Allerdings sind Häberli und die Kommissionsminderheit bereit, den Notfallbegriff neu zu definieren. «Wir wollen niemanden in eine gesundheitliche Gefahr bringen», sagt Häberli. Auch der Vorschlag, dass Kinder nicht mehr für Prämienschulden ihrer Eltern aufkommen müssen, ist unbestritten. «Meines Erachtens bedeutet dies auch, dass nur noch die Eltern auf den Listen geführt werden», sagt Stark. Dass auf der Thurgauer Liste auch Kinder stehen, hatte in der Vergangenheit heftige Kritik ausgelöst.