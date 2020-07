«Wir wollen die Leute schützen»: Der St.Galler Michael Frommenwiler war selber an Covid-19 erkrankt – mit seinem IT-Team hat er nun eine Registrierungslösung für Clubs entwickelt Nach dem Superspreader-Fall in einem Zürcher Club mit Corona-Ansteckungen und falschen Kontaktangaben der Gäste ist eine zuverlässige Methode zur korrekten und einfachen Registrierung gefragt – das St. Galler IT-Unternehmen Vadian.net bietet eine Lösung. Andreas Ditaranto 04.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wieder genesen: Das Coronavirus setzte Michael Frommenwiler, Projektmanager bei Vadian.net, vier Wochen ausser Gefecht. Bild: Ralph Ribi

Fieberschübe, Kraft- und Antriebslosigkeit, während vier Wochen wie paralysiert: Michael Frommenwiler hat schmerzlich am eigenen Leib erfahren, dass eine Covid-19-Erkrankung auch für Nicht-Angehörige von Risikogruppen durchaus schwer verlaufen kann. Der Stadtsanktgaller hat Jahrgang 1974, ist körperlich fit und gesundheitlich nicht vorbelastet – dennoch hatte es ihn erwischt, wenige Tage nachdem Mitte März der schweizweite Lockdown verkündet worden war. Allein in den ersten elf Tagen isoliert zuhause verlor er acht Kilogramm an Gewicht.

Der Mittvierziger hat die Krankheit überstanden, ist wieder im Vollbesitz seiner Kräfte. Mit viel Engagement hat der Projektleiter des St. Galler IT-Unternehmens Vadian.net mit seinem Team in den vergangenen drei Monaten die Entwicklung einer intelligenten und rasch umsetzbaren Lösung für die lokale Club- und Bar-Szene vorangetrieben.

Der Superspreader-Fall und die Registrationspflicht

Diese ist gefragt, denn nach dem Superspreader-Fall in Zürich fragte man sich auch im Verein Nacht Gallen – der Interessengemeinschaft von Gastronomie- und Kulturbetrieben sowie Veranstaltern im St. Galler Nachtleben – wie man der Registrationspflicht der Gäste ohne immensen Aufwand jedoch mit der Gewähr, korrekte Angaben zu erhalten, nachkommen kann.

«Vielleicht haben in Zürich einige Gäste auch falsche Angaben gemacht, weil sie befürchteten, sonst zugespamt zu werden.»

Mit «Quickreg.ch» hat man bei Vadian.net eine einfache und pragmatische Lösung entwickelt. «Wir wollen die Leute vor einer Ansteckung und einer unkontrollierten Weiterverbreitung schützen», sagt Michael Frommenwiler. Besucherinnen und Besucher von Bars und Clubs müssen sich vor Ort registrieren.

Beim Superspreader-Fall im Zürcher «Flamingo», bei dem ein Infizierter mehrere andere Club-Besucher angesteckt hatte, erwies sich die Angabe falscher Kontaktdaten als fatal, weil es ein effizientes Contact-Tracing verunmöglichte. Dem «Flamingo» drohten harte Konsequenzen – auch die Clubs in St. Gallen hatten zu befürchten, wieder schliessen zu müssen.

Das Registrationsprogramm Quickreg.ch basiert auf einem SMS-Service.

Mit «Quickreg.ch» wird sichergestellt, das ein Club die richtigen Kontaktdaten seiner Besucher aufnimmt. Im Gegensatz zu anderen Lösungen ist es nicht erforderlich, dass die Gäste zuerst eine App herunterladen. Frommenwiler erklärt:

«Unsere Lösung basiert auf einem SMS-Service.»

Trägt sich ein Club auf Quickreg.ch ein, läuft die Anwendung. Die Gäste geben am Eingang ihre Daten an, der Name wird anhand eines Ausweises verifiziert. An die angegebene Handynummer wird dann eine SMS mit einem Code geschickt. Ist die Telefonnummer korrekt, kann die Anmeldung abgeschlossen werden.

Daten werden wieder gelöscht

Die Daten würden nicht an Dritte weitergegeben und nach 14 Tagen auch aus der Datenbank des Clubs wieder gelöscht – ausser die Gäste stimmen per «Opt-in»-Funktion ausdrücklich zu, unter dieser Adresse Newsletter oder weitere Infos vom Club zu erhalten. Die Club-Betreiber zahlen eine Gebühr für die tatsächlich versandten SMS, darüber hinaus entstehen keine weiteren Kosten. Frommenweiler gibt zu bedenken:

«Vielleicht haben in Zürich einige Gäste auch falsche Angaben gemacht, weil sie befürchteten, sonst zugespamt zu werden.»

Die App des Bundes, die anonymes Contact-Tracing ermöglicht, können Betriebe nicht für Besucher verpflichtend machen, da sie freiwillig ist.

Untersuchungen zu Quellen von Neuansteckungen

Der Zürcher Superspreader-Fall hat bestätigt, dass einzelne Verbreitungsquellen eine grosse Rolle in der Verbreitung des Coronavirus spielen. Gemäss der NZZ deuteten bereits im April Untersuchungen darauf hin, dass etwa 10 Prozent der Infizierten die Quelle von 80 Prozent der Neuansteckungen sein könnten. Gleichzeitig stecken etwa 70 Prozent aller Infizierten niemanden an.

«Die paar hundert Meter zum Arzt schaffte ich fast nicht mehr, ich kam völlig fertig und entkräftet dort an.»

Wo oder unter welchen Umständen sich Frommenwiler angesteckt hatte, weiss er nicht. «Ich merkte einfach eines Nachts, dass etwas nicht stimmt, dass sich da keine ‹gewöhnliche› Grippe ankündigte.» So ging es los. Kein Appetit, null Energie, die Atemwege fühlten sich belegt an, Fieberschwankungen von zwei bis drei Grad, Fieberträume nachts. Nach zehn Tagen und einem Corona-Test beim Arzt – «die paar hundert Meter zu Fuss schaffte ich kaum, ich kam völlig fertig und entkräftet an» – hatte Frommenwiler Gewissheit: Covid-19.

Die Partnerin zeigte keine Symptome

Er sei gut versorgt worden von seiner im gleichen Haushalt lebenden Partnerin, die im Gegensatz zum Nachbarn keine Symptome entwickelte, sowie von einer nahen Drogerie. Aber sein Zustand besserte sich nicht. Erst nach knapp einem Monat war der Projektmanager wieder genesen und auf den Beinen. Mehr denn je schätzt der 46-Jährige heute «das Geschenk des Lebens» und das, was es seiner Meinung nach lebenswert macht. Frommenwiler zitiert dazu den englischen Dichter William Blake:

«Dem Vogel ein Nest, der Spinne ein Netz, dem Menschen – Freundschaft.»