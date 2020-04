«Wir sind noch keineswegs an der Spitze der Pandemiewelle angekommen»: Kantonsärztin Danuta Reinholz über die aktuellen Zahlen der Coronapatienten im Kanton St.Gallen Die Kantonsärztin sagt, St.Gallen profitiere von den strikten Verhaltens- und Hygieneregeln in den Nachbarländern. 53 Coronapatienten befinden sich aktuell in St.Galler Spitälern, 11 auf der Intensivstation. Der Kanton informiert ab sofort täglich über die Zahl und Situation der an Covid-19 Erkrankten in den Spitälern. Katharina Brenner Aktualisiert 03.04.2020, 16.46 Uhr

Aktuell werden im Kanton St.Gallen elf Covid-19-Patienten auf der Intensivstation betreut. Bild: Anthony Anex/Keystone

«Die Zahlen auf unserer Internetseite zeigen einen regelmässigen Anstieg der Fallzahlen, der sich in den kommenden Wochen fortsetzen wird», sagt die St.Galler Kantonsärztin Danuta Reinholz. Der Kanton informiert neu jeden Tag detailliert über die Lage in den Spitälern. Andere Kantone hatten das längst gemacht. Stand 2. April haben sich im Kanton St.Gallen 480 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Das sind die Fälle, die das Labor bestätigt hat. Gemäss Reinholz ist dies lediglich ein Bruchteil der tatsächlichen Zahl, da nicht alle Infizierten getestet werden. Tests werden vor allem bei Risikopatienten, schweren Verläufen und Gesundheitspersonal durchgeführt.

Der Anstieg hänge gerade im Monat April sehr stark von der Umsetzung der Verhaltens- und Hygienemassnahmen ab, so Reinholz. Wir seien noch keineswegs an der Spitze der Pandemiewelle angekommen.

«Der nicht exponentielle Anstieg zeigt jedoch, dass die Verhaltens- und Hygienemassnahmen wirken.»

Die St.Galler Kantonsärztin Danuta Reinholz Bild: Urs Bucher

Zudem würden wir davon profitieren, dass unsere Nachbarländer ebenfalls strikte Verhaltens-und Hygienemassnahmen verordnet haben und sie klar durchziehen, sowie vom stark gedrosselten Grenzverkehr. «Kantone wie das Tessin und Genf haben täglich sehr starke Pendlerströme mit Ländern, in denen starke Ausbrüche stattfinden.»

Stand 2. April sieht die Situation in den St.Galler Spitälern wie folgt aus:

53 Personen sind hospitalisiert

11 Personen sind auf der Intensivstation

8 Personen sind verstorben

49 Personen sind aus dem Spital entlassen worden.

Weitere Patienten aus Spital entlassen

Damit hat sich die Zahl der hospitalisierten Personen und der Verstorbenen seit der letzten Information der Regierung am Dienstag erhöht. Es gibt aber auch eine gute Nachricht: Es sind weitere Personen aus dem Spital entlassen worden. Stand Dienstag waren 43 Covid-19-Patienten sind hospitalisiert, neun davon beatmet. Sieben Personen waren an Covid-19 gestorben, 41 Patienten aus dem Spital entlassen worden.



Die St.Galler Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann Bild: Urs Bucher

Noch hat der Kanton St.Gallen Kapazitäten. Regierungspräsidentin Heidi Hanselmann betonte diese Woche, wie wichtig Solidarität in der Krise sei. Am Montag hat der Kanton St.Gallen daher zwei Coronapatienten aus dem Elsass aufgenommen. Die Region ist besonders stark vom Virus betroffen. Die beiden Männer, 54 und 67, werden auf der Intensivstation des Kantonsspitals behandelt und beamtet. Zum Zustand der beiden Patienten darf sich Danuta Reinholz nicht äussern.

Der Kanton gibt neuerdings auch an, in welchen Spitälern die Covid-19-Patienten liegen. Stand 2. April gilt:

Flawil, St.Gallen, Rorschach (inklusive Klinik Stephanshorn, Geriatrie St.Gallen, Ostschweizer Kinderspital): 32 Patienten isoliert hospitalisiert, 8 Patienten auf der Intensivstation

(inklusive Klinik Stephanshorn, Geriatrie St.Gallen, Ostschweizer Kinderspital): 32 Patienten isoliert hospitalisiert, 8 Patienten auf der Intensivstation Rheintal-Werdenberg-Sarganserland: 8 Patienten isoliert hospitalisiert, 3 Patienten auf der Intensivstation

8 Patienten isoliert hospitalisiert, 3 Patienten auf der Intensivstation Linth : 2 Patienten isoliert hospitalisiert, keine Person auf der Intensivstation

: 2 Patienten isoliert hospitalisiert, keine Person auf der Intensivstation Fürstenland - Toggenburg: 11 Patienten isoliert hospitalisiert, keine Person auf der Intensivstation

Coronapatienten befinden sich also in sämtlichen Spitalregionen. Das ist nicht selbstverständlich. Im Kanton Aargau bleiben die Regionalspitäler coronafrei, Coronapatienten werden im Kantonsspital in Aarau zentral behandelt. Warum hat sich der Kanton St.Gallen für eine andere Strategie entschieden? Diese Frage sei mit den Spitälern, den Hygieneexperten und der Intensivmedizin im Kanton St.Gallen diskutiert worden, sagt Donat Ledergerber, Generalsekretär des Gesundheitsdepartements.

Coronapatienten auf spezielle Station verlegt

Patientinnen und Patienten müssen auch dort behandelt werden, wo sie sich befinden, so Ledergerber. Denn: In allen Spitälern sind solche und werden solche sein, die primär nicht wegen einer Coronavirusinfektion ins Spital kamen oder kommen, das Virus aber bereits in sich tragen ohne Symptome zu zeigen, die sich dann während des Spitalaufenthaltes entwickeln. «Selbstverständlich werden sie zum Zeitpunkt der Diagnose spitalintern auf eine dafür speziell eingerichtete Station verlegt, auf der sich nur Coronavirusinfizierte befinden», so Ledergerber weiter.

Eine Verlegung von einem Spital ins andere sei in dieser Situation nur sinnvoll, wenn die Patienten einer intensivmedizinischen Therapie oder einer Beatmung bedürfen und diese im Aufenthaltsspital nicht verfügbar sind. Die hochspezialisierten Beatmungsplätze sind im Kantonsspital St.Gallen, dem Spital Grabs und der Klinik Stephanshorn konzentriert. Das Ostschweizer Kinderspital bietet pädiatrische Beatmungsplätze sowie bis zu vier Beatmungsplätze für Erwachsene.