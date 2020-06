Reportage «Wir sind mehr als nur Putzfrauen»: Drei Spitalreinigerinnen der Hirslanden-Klinik Stephanshorn St.Gallen erzählen von ihrer oft unterschätzten Arbeit Ganz unabhängig von der Coronapandemie müssen Spitäler stets für Hygiene sorgen – in Patientenzimmern, Gebär- und Operationssälen. Wir haben drei Mitarbeiterinnen der Hauswirtschaft in der Hirslanden-Klinik Stephanshorn St.Gallen einen Tag lang bei der Arbeit begleitet. Natascha Arsic 22.06.2020, 20.00 Uhr

Die Hirslanden-Klinik Stephanshorn in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (St.Gallen,

18. März 2020)

Janine Bänziger ist weder Ärztin noch Pflegerin – und doch geht ohne sie in der Hirslanden-Klinik Stephanshorn nichts. Bänziger ist dort Mitarbeitende der Hauswirtschaft. Insgesamt arbeiten in der Privatklinik in St.Gallen 36 Frauen und zwei Männer (Stand November 2019). Wie eine Auswertung des Bundes zeigt, sind in Schweizer Spitälern fast doppelt so viele Frauen wie Männer im Hausdienst, in der Verwaltung und im technischen Dienst tätig.

Wer sich auskennt, erkennt an der Farbe von Janine Bänzigers Arbeitskleidung, dass sie Spitalreinigerin ist: ein hellblaues statt weisses Poloshirt und eine weisse Hose. Die 30-Jährige ist für die Reinigung des sogenannten Risikobereichs zuständig. Dazu gehören Intensivstation, Tagesklinik, drei Gebär- und sieben Operationssäle. Letztere befinden sich im 1. Obergeschoss des grossen Gebäudekomplexes.

Um dort rein zu dürfen, muss Janine Bänziger ihre Arbeitskleidung gegen frische, dunkelblaue OP-Bereichskleidung tauschen. Die Haare werden unter einer Haube versteckt. In der kleinen Garderobe stehen verschiedene Grössen und Farben zur Auswahl. «Ich nehme immer violett, das gefällt mir am besten», sagt die 30-Jährige. Auch die Schuhe muss sie wechseln.

Janine Bänziger an der Scheuersaugmaschine vor dem Eingang zum OP-Bereich. Bild: Natascha Arsic (St.Gallen,

13. November 2019)

Nach dem Umziehen drückt Bänziger auf einen Knopf und tritt in den Vorraum mit tannengrünem Linoleumboden. An der Decke befinden sich Neonröhren, durch die Klimatisierung ist die Luft kühler als in den restlichen Räumen des Spitals. In der Mitte hängt ein grosser Monitor. Darauf sind alle Eingriffe und Notfälle ersichtlich. Die Operation im Saal 5 sollte bereits durchgeführt worden sein, sodass Bänziger den Raum reinigen und desinfizieren kann.

Sie schaut durch das schmale Fenster an der Tür – die OP läuft noch. Mehrere Chirurgen stehen um den mit Tüchern abgedeckten Patienten. Während einer mit dem Operationsbesteck die Gedärme zur Seite schiebt, führt ein anderer den Eingriff durch. «Das wird wohl noch ein Weilchen dauern», sagt Bänziger.

Erneut schaut sie auf den Plan: Der Eingriff in Saal 3 ist beendet. Nach dem Operationsende erfolgt eine Zwischendesinfektion aller Oberflächen und des Bodens. Nach dem Abtrocknen der Desinfektionslösung kann dann mit der nächsten Operation gestartet werden. Die St.Gallerin sagt:

«Es nützt nichts, wenn nur die chirurgischen Instrumente steril sind. Auch das Drumherum muss sauber sein.»

Einmal in der Woche werden deshalb zusätzlich alle Wände in den Sälen desinfiziert. Beim Verlassen des Operationsbereiches wirft Janine Bänziger die Arbeitskleidung in den Wäschekorb, die Haube in den Abfall und desinfiziert ihre Hände.

Zimmer als Visitenkarte

Nach einer Operation erholen sich die Patienten in einem der insgesamt 109 Zimmer, die sich über drei Stockwerke verteilen. Ursula Matter hat gerade Zimmer Nummer 212 gereinigt. Zwei Patienten sind ausgetreten, die nächsten zwei kommen schon bald. Dazwischen sorgt die 28-Jährige dafür, dass der Raum sauber und hygienisch einwandfrei ist.

Ursula Matter neben dem frisch bezogenen Patientenbett. Bild: Natascha Arsic (St.Gallen,

13. November 2019)

Als erstes zieht Matter das Bettzeug ab. Sie nimmt blaue latexfreie Handschuhe von ihrem Reinigungswagen und stülpt sie über. Diese schützen ihre Haut vor den aggressiven Reinigungsmitteln. Mit Desinfektionstüchern wischt sie über die wasserfeste Matratze, kehrt sie und wischt noch einmal drüber.

Danach sind Nachttische, Kleiderschränke und Badezimmer an der Reihe. Die Mitarbeiterin muss alles gründlich desinfizieren, um das Risiko einer Spitalinfektion zu minimieren. Kein Kleiderbügel, kein Lichtschalter, keine Bettstange darf ausgelassen werden.

Als sie fertig ist, zieht Matter die Handschuhe ab und desinfiziert ihre Hände. Dann legt sie frisches Bettzeug an. Matter faltet das Kopfkissen in der Mitte, steckt es in den hellblauen Bezug und lässt es darin aufgehen. Es ist kein Zurechtzupfen nötig. Dank jahrelanger Übung sitzt jeder Handgriff. Mit einem prüfenden Blick schaut sich die Andwilerin im hellen Raum um und nickt zufrieden. «Wie wir das Zimmer hinterlassen, ist sozusagen unsere Visitenkarte», sagt sie.

«Aussenstehende bezeichnen uns oft bloss als Putzfrauen. Doch wir sind mehr als das. Wir tragen dazu bei, dass sich die Patienten bei uns in der Klinik wohl fühlen.»

Mitarbeitende müssen eine dicke Haut haben

Nebst den Patientenzimmern befinden sich in der zweiten Etage der Privatklinik auch eine Notfallaufnahme, drei Gebärsäle, eine Wochenbettstation und ein Wickelraum. Die Gänge sind miteinander verwoben wie in einem Labyrinth. Manch einer könnte sich darin verirren – aber nicht Gabriela Monaco. Seit 12 Jahren arbeitet sie schon in der Hirslanden-Klinik Stephanshorn und kennt die Räume wie die Brusttasche ihres hellblauen Poloshirts.

Gabriela Monaco bügelt ein personalisiertes Arbeitshemd. Bild: Natascha Arsic (St.Gallen,

13. November 2019)

Jeden Morgen wird frische Wäsche in Transportcontainern angeliefert: Decken, Patienten- und Mitarbeiterkleider sowie Bettbezüge. Aussen an den Containern aus Stahl hängt ein weisses A4-Blatt. 4. Stock Ost oder 3. Stock West steht zum Beispiel drauf. Monaco bringt die Ladung mit dem Lift in die entsprechende Etage. Die Transportcontainer sind fast doppelt so gross wie die 56-Jährige, doch sie manövriert so gekonnt damit, als wäre es eine Verlängerung ihres Armes.

Anschliessend verstaut sie die Wäsche der Reihe nach in den Abteilungen. Personalisierte Arbeitskleider werden in der Klinik gewaschen und gebügelt. Auch kleinere Flickarbeiten werden in der hausinternen Wäscherei erledigt. Von Montag bis Freitag macht Monaco eine Wäschebestellung. Der Spitalalltag ist unvorhersehbar – dennoch muss stets genügend Material zur Verfügung stehen. Die St.Gallerin erzählt:

«Vor kurzem hatten wir an einem Tag zwölf Geburten.»

In solchen Situationen sind die routinierten Mitarbeitenden der Hauswirtschaft gefordert, damit alles reibungslos verläuft. Die Reinigung der Gebärsäle gehört nämlich auch zu ihrem Aufgabenbereich. Sobald eine Geburt zu Ende ist, geben die Hebammen den Mitarbeitenden der Hauswirtschaft Bescheid. Da die Gebärsäle zum Risikobereich gehören, kümmert sich hier ebenfalls Janine Bänziger um die Reinigung. «Wenn das Zimmer so wie jetzt stark verunreinigt ist, helfen uns die Hebammen beim Saubermachen», sagt die 30-Jährige.

Dunkelrote Blutflecken sind auf dem weissen Bettlaken verteilt. Auch auf den Boden ist das Blut der frischgebackenen Mutter getropft. Bänziger nimmt blaue, latexfreie Handschuhe von ihrem Reinigungswagen und stülpt sie über. Sie wechselt das Bettzeug, reinigt und desinfiziert alle Flächen und nimmt den Boden nass auf. Zum Schluss stellt die St.Gallerin ein neues Babybett im Gebärraum bereit und desinfiziert ihre Hände.

Der treue Begleiter der Mitarbeitenden: Desinfektionsmittel.

Symbolbild: Severin Bigler / BAD

Um 16 Uhr ist der Arbeitstag für Janine Bänziger, Ursula Matter und Gabriela Monaco beendet. Die Spätschicht hat übernommen. Auch sie kümmert sich um die Reinigung der verschiedenen Räume. Die Mitarbeitenden der Hauswirtschaft wechseln wöchentlich den Bereich in der Klinik: Patientenstationen, Wäscherei, Risikobereich oder öffentlicher Bereich. Sie kommen mit Neugeborenen, Patienten, Besuchern und Ärzten in Kontakt. Eines aber, was nie wechselt, ist ihr treuer Begleiter: Die Flüssigkeit aus der blauen Desinfektionsflasche.