«Wir sind komplett ausgebucht»: Ostschweizer Campingplätze erleben dank Corona ihre Hochsaison Viele Schweizerinnen und Schweizer geniessen in diesem Jahr die Sommerferien in der Heimat: Hoch im Kurs sind dabei Campingplätze. Eine Übersicht auf die regionalen Angebote und Stimmen aus den Zelten. Henrike Hoppe und Remo Künzler 21.07.2020, 05.00 Uhr

Der Campingplatz in Wittenbach ist gut ausgelastet. «Häufig dient unser Zeltplatz nur zur Durchfahrt für längere Reisen», sagt Barbara Gilgen, Platzverantwortliche und Frau von Georg Gilgen. Umso mehr würden sie die Camper schätzen, die sich über einen längeren Zeitraum auf ihrem Campingplatz niederlassen. Sie ergänzt:

«Wir geben gerne Empfehlungen raus an Gäste, die sich hier noch nicht so gut auskennen.»

Georg und Barbara Gilgen unterhalten den Campingplatz in Wittenbach. Bild: Ralph Ribi

Es mache ihnen eine grosse Freude zu sehen, wie die Besucher am Abend jeweils zufrieden von ihren Ausflügen auf den Platz zurückkommen.

Grundsätzlich sei es aber ein Kommen und Gehen. Gerade in der jetzigen Zeit kämen die Gäste eher spontan auf sie zurück und dies teilweise coronabedingt. Sie selbst empfehlen jedoch Reservationen im Voraus, um mit Sicherheit ein Plätzchen anbieten zu können.

Campingplätze so gefragt wie noch nie

Kinder spielen auf dem Campingplatz Wittenbach zusammen Fussball. Bild: Ralph Ribi

«Wir sind bis Ende August zu 95 Prozent ausgebucht», sagt Urs Zellweger. Seine Familie betreibt am Bodensee den Campingplatz Seehorn. Der Platz in Egnach bietet bis zu 500 Personen eine Übernachtungsmöglichkeit. Er habe diese Saison so vielen Anfragen absagen müssen wie noch nie zuvor. Dennoch Zellweger empfiehlt:

«Spontan vorbeikommen ist riskant. Wir nehmen nach wie vor gerne Reservationen entgegen, die Plätze sind aber extrem begehrt.»

Ähnlich die Situation im Camping Fischerhaus in Kreuzlingen: «Wir könnten das Doppelte verkaufen», sagt Platzwart Wädi Lerch. Man sei schon immer verwöhnt gewesen mit Schweizer Touristen, nun aber kommen rund 90 Prozent aus der Schweiz. Dazu als zweitgrösste Gruppe Deutsche, wenige Holländer und Italiener. Unter den Schweizern habe es etwas mehr Romands und Tessiner als sonst, «aber marginal».

Grosser Ansturm auch im Toggenburg

Auf dem Campingplatz Bächli im Toggenburg läuft es ähnlich. «Wenn alle wie geplant anreisen, haben wir meistens keinen Platz mehr für spontane Anfragen», sagt Sandra Thoma, Gastgeberin auf dem Campingplatz. Der Familienbetrieb ist seit 6. Juni geöffnet – «und seither ausgebucht», erzählt Sandra Thoma. Weiter fügt sie an:

«Unser Platz war noch nie so gut genutzt wie diesen Juni.»

Marc Ferber, Platzwart des Campingplatzes Ruderbaum in Altnau, verteilt die Plätze nach einer eigenen Methode: «Ich nehme keine Reservationen an. Die Gäste kommen und gehen und ich verteile die freien Plätze jeden Tag. So sind sie jederzeit 100 Prozent belegt, denn die Nachfrage ist gross.» Es habe Vorteile, dass Schweizer Feriengäste dieses Jahr vermehrt im Inland verweilen. «Seit dem 6. Juni sind wir durchgehend ausgebucht», sagt Felber.

Ähnlich tönt es auch in Amriswil: Sabino Ciarla, Verantwortlicher des Campingplatzes, sagt: «Ich bin aktuell recht ausgebucht. Reservationen nehmen wir gar keine mehr entgegen.» Die Gäste würden spontan anreisen und sich dann auf dem Platz ausbreiten.

«Ostschweizer Campingplätze sind kleiner als jene im Ausland»

Die Kapazität der Campingplätze in der Ostschweiz scheint generell ausgereizt, wie eine Umfrage dieser Zeitung zeigt. So auch auf den Plätzen in Jakobsbad, «Idyll» in Altenrhein und «Fischerhaus» bei Kreuzlingen. Felber zieht den Vergleich mit den Nachbarstaaten Deutschland und Österreich:

«Ostschweizer Campingplätze sind kleiner als jene im Ausland. Wir können den Ansturm vieler Besucher weniger gut bewältigen.»

Und noch eine Beobachtung hat Felber gemacht: «Viele einheimische Reisende bleiben eine Nacht und ziehen dann weiter durch die Schweiz.» Diese Saison seien über 90 Prozent aller Plätze an Schweizer Gäste vergeben.

Campen auf dem Olma-Gelände

Erstmals sind Stellplätze für Wohnmobile auch mitten in der Stadt St. Gallen verfügbar. Auf dem Olma-Gelände stehen diesen Sommer 14 Plätze zur Verfügung. Sie sind durchschnittlich zur Hälfte belegt.