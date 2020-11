Reportage «Wir sind eingesperrt»: Zu Besuch bei unseren österreichischen Nachbarn, wo das Leben wieder stillsteht Ob das Weihnachtsgeschäft noch gerettet werden kann und die Grenzen offen bleiben? Darum sorgen sich die Vorarlberger, die wieder eingeschlossen sind. Janina Gehrig 21.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Grau ist der Himmel über St.Margrethen. Hinter den Scheiben von Havannah Grill, Hotel Ochsen und Restaurant Erica sitzen die Gäste beim Mittagessen. Vor dem Rheinpark, zwischen Betonwerk und Abstellgleis für Güterzüge, sind einzelne Autos mit Österreichischen Kennzeichen parkiert. Vorarlberger, ausgebüxt?

«Praktisch für alles», wirbt ein Plakat. Baumarkt, Möbelhaus, Coiffeur, Gartencenter und Reisebüro sind offen, praktisch alles ist zu haben: E-Bike, Staubsauger, Unterwäsche, Kontaktlinsen, ein neuer Haarschnitt. Gut besucht ist in diesem Center allerdings nur das Migros Restaurant. Hier treffen sich die Arbeiter zu einem Imbiss, die Rentner zu einem «Vermicelle».

Kassierin Sabine Frick fährt zur Arbeit täglich aus dem vorarlbergischen Fussach über den Rhein. Vor kurzem war noch unklar, ob es ihr weiterhin erlaubt ist. Seit Dienstag gilt in Österreich Lockdown. Schulen, Läden, Restaurants, Fitnesscenter, Museen und Hotels sind zu. Es gelten wieder Homeoffice, Fernunterricht und eine landesweite Ausgangssperre. Frick sagt:

«Wir sind eingesperrt.»

Es klingt vorwurfsvoll. Sie ist froh, darf sie zur Arbeit weiterhin raus und bleibt die Grenze offen. Und sie fügt an: «Zum Glück hab ich alle Weihnachtsgeschenke schon gekauft. Ich bin Oma.»

Auch beim Mineralheilbad drehen sich die Fragen der Anrufenden vor allem darum, ob sie überhaupt noch über die Grenze kommen. Österreichische Gäste, die der Isolation entfliehen wollen, kämen aber nur noch vereinzelt vorbei, heisst es beim Empfang.

Da eine Ausgangssperre, dort «nur» ein Tanzverbot

5007 Neuinfektionen mit dem Coronavirus meldet das BAG an diesem Tag, 79 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung. Während sich hierzulande in den letzten Wochen ein leichter Rückgang der Neuinfektionen abzeichnete, stagnieren diese in Österreich seit Tagen bei rund 7000 Fällen.

Das sind zwar immer noch weniger als die Schweizer «Rekordwerte» von Ende Oktober. Doch da auch die Spitäler an ihre Auslastungsgrenze gelangt sind, sieht Bundeskanzler Sebastian Kurz grossen Handlungsbedarf. «Treffen sie niemanden», hatte er die Bevölkerung vor einer Woche gebeten. Zuvor hatte die Regierung in Wien viel Vertrauen verspielt.

Testergebnisse gingen verloren, das Contact-Tracing wurde praktisch aufgegeben, Quarantänebescheide wurden nicht mehr zugesandt, Appelle an die Eigenverantwortung liefen ins Leere. In der Schweiz setzt man weiterhin auf diese Eigenverantwortung. Lässt Läden, Museen, Kinos, Restaurants und Bars offen, belegt sie höchstens mit Sperrstunden und Tanzverbot.

Wie sieht es also aus, ennet der Grenze, wo das Leben wieder stillsteht? Dass die Grenzen unbedingt offenbleiben würden, hatten Kurz und Bundesrätin Simonetta Sommaruga im September bekräftigt. «Lassen sie die Österreicher in die Schweiz?» – «Ja, natürlich», sagt denn auch der Grenzwächter. «Auch ohne Grund?» – «Sie müssen uns nicht anlügen dafür, genau.» Er lacht.

Grau ist der Himmel auch über Bregenz, der Pfänder ist in dichten Nebel gepackt. Durch die leer gefegten Gassen dröhnt ein Laubbläser. Da und dort wackeln Tauben über den Asphalt, den sie mit wenigen Fussgängern und einem Strassenputzer teilen. Die Rollläden sind unten, die Lichter aus.

Im «König Kebab» steht ein Fenster offen. Drinnen ist aufgestuhlt, geliefert wird weiterhin. Eine Angestellte, die Schürze umgebunden, wartet vergeblich auf Kundschaft. Im Schaufenster des Schuhhauses Vögel streckt sich eine Frau zur Decke, hängt Christbaumkugeln auf. Inhaber Robert Vögel öffnet die Tür. Schon der erste Lockdown im Frühling sei schwierig gewesen.

«Jetzt hoffen wir, dass wir am 7. Dezember wieder aufsperren können.»

Und, dass der Staat auch die Umsatzeinbussen des Handels grosszügig vergüte. Die Gastronomie erhalte 80 Prozent der Einbussen zurückerstattet. Auf der faulen Haut liegen möge er trotzdem nicht. «Wir haben den Onlineshop gestartet und bringen das Geschäft auf Vordermann», sagt Vögel.

Dass die Schweiz, deren Fallzahlen sich über lange Zeit auf ähnlichem Niveau bewegten wie jene von Österreich, viel weniger strenge Massnahmen beschlossen habe, findet Vögel nicht nachvollziehbar. «Ich kenne viele, die bei schönem Wetter mit dem Fahrrad zum Essen und Trinken über die Grenze fahren», sagt er und räumt dann ein:

«Das ist schon ein Luxus. Legal Biertrinken kann man bei uns derzeit nicht.»

Dass der zweite Lockdown den Gewerbetreibenden das Weihnachtsgeschäft verderben könnte, befürchtet auch die Verkäuferin vom Laden nebenan. «Alle bestellen jetzt online. Die Post ist jetzt schon völlig überlastet», sagt sie. Oder aber, man kaufe gar nichts, da man ja ohnehin niemanden treffen und beschenken könne. Sie zuckt mit den Schultern.

Was treibt die Spaziergänger trotzdem ins Städtchen? «Die Füsse vertreten», sagt ein Mann. «Mir fällt die Decke auf den Kopf», sagt eine Frau. Der Marroniverkäufer, Schneeflocken auf dem Strickpullover, steht im Rauch von frisch gebrannten Mandeln und verwirft die Hände. «Des is a Wahnsinn», schimpft er, während der Regen auf sein Blechdach prasselt. «Wir werden völlig entmündigt. Nur eine Person darf man noch nach Hause nehmen.» Auch er will wissen, «ob ihr Schweizer uns noch reinlasst?»

Nur 18 von 65 Läden im grössten Einkaufszentrum sind geöffnet

Auch in Dornbirn herrscht kaum Betrieb. Im Messepark, dem grössten Einkaufszentrum Vorarlbergs, sind 18 von 65 Läden geöffnet – alle, die ein «Grundbedürfnis» decken, wie Marketingleiterin Eva Voit sagt. Wo sonst Besucher mit vollen Taschen durch die Gänge wuseln, funkelt nun die Weihnachtsdekoration still vor sich hin.

Es wirkt fast trotzig, als könne der Pomp die Leere wettmachen. Mittendrin, wie aus der Zeit gefallen, stehen Figuren im Kunstschnee. Ein Teddybär wackelt mit dem Kopf, eine Maus bringt Weihnachtspost, der Schneemann dreht Pirouetten. «Staying at home never looked so good», steht auf dem Schaufenster eines Kleidergeschäfts, deren Puppen Wollpyjamas tragen.

Da und dort sitzen Menschen auf den Bänken, als wüssten sie nicht, wohin mit sich. Einzelne Jugendliche, ein älterer Mann mit Stock und Maske. Er schaut der Rolltreppe zu, wie sie runterrollt, ohne jemanden zu befördern, wie eine Stufe nach der anderen im Boden versinkt. Es ist, als würde er in die Weite schauen, auf ein Meer, und die Wellen verschwinden sehen. Erste Welle, zweite Welle. Wie lange er schon dasitzt? Die Schweizer Kunden kämen weiterhin, kauften gezielter und mehr ein. «Zum Glück», sagt Voit. Ob der Einkaufstourismus nun vermehrt in die andere Richtung fliesst? Sie weiss es nicht. Voit sagt:

«Wir hoffen, dass die Kunden warten und an den stationären Handel denken.»

Zwei junge Frauen nehmen die Beschränkungen gelassener als im Frühjahr. «Weil es dieses Mal nicht so lange dauert.» Warten möchten sie dennoch nicht. Sie überlegten sich einen Ikea-Besuch in der Schweiz. Dies könnte ihnen bald zum Verhängnis werden. Einkäufe «abseits der Grundbedürfnisse» hält Feldkirchs Bezirkshauptmann nämlich für «klar illegal», da sie gegen die Ausgangsbeschränkung verstossen, liess er in den Vorarlberger Nachrichten verlauten.

Vor dem Messepark wird man noch einmal daran erinnert, weshalb die Normalität erneut abhanden gekommen ist. Tafeln weisen den Weg zum Notversorgungs- und zum Coronatestzentrum, das gerade wieder aufgebaut wird. 200 Covid-19-Patienten sollen auf dem Messegelände behandelt werden können, falls in den Spitälern kein Platz mehr ist.