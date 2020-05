Interview «Wir sind bereit für den kritischen Dialog»: HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller im grossen Interview Der neue HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller über den digitalen Schub in der Krise, Massnahmen für eine nachhaltige Uni und seinen Austausch mit Politikern. Marcel Elsener und Regula Weik 16.05.2020, 05.00 Uhr

Sein erster Dies academicus als Rektor findet wegen der Coronapandemie virtuell statt: Bernhard Ehrenzeller in seinem Büro. Bild: Michel Canonica

Sie hätten heute als neuer Rektor einen grossen Auftritt gehabt. Nun fällt der Dies academicus Corona zum Opfer. Wie fühlen Sie sich?

Bernhard Ehrenzeller: Selbstverständlich hatte ich mir den traditionellen Hochschultag anders gewünscht. Der Dies academicus ist immer auch ein gesellschaftlicher Anlass. Jetzt fallen diese Begegnungen weg. Das bedaure ich. Aber wir haben einen Ersatz organisiert, einen virtuellen Feiertag.

Die Uni ist seit zwei Monaten im Lockdown. Ihr Fazit?

Wir machten einen gewaltigen Schub in der Digitalisierung der Lehre. Die Lernkurve bei Dozierenden und Studierenden ist enorm.

Den Campus Platztor braucht es eigentlich nicht mehr?

Die Frage ist verständlich. Die Antwort lautet: Es braucht das Platztor sehr wohl. Das zeigen die Reaktionen der Studierenden in den letzten Wochen: Sie wollen nicht ausschliesslich Digitalunterricht, sie wünschen Präsenzunterricht. Die Dozierenden übrigens auch.

Kann digitaler Unterricht die Vorlesungen nicht ersetzen?

Teilweise ganz bestimmt. Doch der Lerneffekt entsteht nicht nur beim Zuschauen und Zuhören. Er entsteht auch im Austausch von Studierenden und Dozierenden. Und unter den Studierenden, durch die Gespräche vor den Vorlesungen, in den Pausen, in der Mensa. Der derzeitige Digitalunterricht macht deutlich, welchen Stellenwert das informelle Lernen hat – für die Lehre, aber auch für die Forschung.

Die Entwicklung geht nicht Richtung Fernuniversität HSG?

Im Gegenteil. Das wissen wir jetzt stärker denn je: Wir wollen das nicht. Trotzdem müssen wir uns fragen: Was nehmen wir aus dem digitalen Unterricht für das Herbstsemester mit, was für die Zukunft.

Was trägt die HSG konkret zur Bewältigung der Krise bei?

Wir können als Universität nicht reale Probleme der Gesellschaft lösen. Aber wir können zur Problemlösung beitragen. Das machen wir. Unsere von 4000 Personen verfolgten Webinare zu Führungsfragen zeigen, wie sehr das Wissen unserer Forschenden in der Krise hilfreich ist. Da werden auch arbeitsrechtliche Fragen angesprochen wie Lohnfortzahlungspflicht, Betreuungsarbeit, Homeoffice. Unser Auftrag ist nicht nur, Lehre und Forschung hier auf dem Campus zu betreiben. Unser Auftrag als öffentliche Universität ist auch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Ehrenzeller sagt: «Unser Auftrag als öffentliche Universität ist auch, der Gesellschaft etwas zurückzugeben.» Bild: Michel Canonica

Es fällt auf: HSG-Professoren sind derzeit viel häufiger in den Medien als üblich. Haben Sie die Leute angetrieben, sich zu äussern?

Ich habe die Professorinnen und Professoren schon vor der Krise ermuntert, dies zu tun, jede und jeder in seinem Bereich. Die Spezialisierung der HSG, unsere Leute und ihre Expertenmeinungen sind gefragt. Aktuell auch zu Themen wie Tourismus, Flugverkehr, staatlichen Protektionismusmassnahmen, aber auch zum Verhältnis von Experten und Politik.

Haben wir die Stimme der HSG zur hochumstrittenen Frage Kurzarbeit versus Dividendenausschüttung überhört oder gibt es sie nicht?

Es ist nicht Aufgabe der Wissenschaft, der Politik kurzfristig Handlungsanweisungen zu geben. Wir müssen Themen grundsätzlich aufnehmen, sie wissenschaftlich bearbeiten und die Erkenntnisse vermitteln. Diese Kommunikation müssen wir ausbauen. Das ist eine Lehre aus der Krise.

Was leistet die HSG zur Linderung der Schäden aus der Krise?

Wie gesagt, sie soll sich auf das beschränken, was man wissenschaftlich begründen kann. Diese Krise löst neue Forschungsfragen und Forschungsthemen aus. Etwa zur Versorgungsabhängigkeit vom Ausland bei gewissen Gütern, aber auch zum Notrecht oder zum Schweizer Föderalismus. Ist er gewappnet für solche Krisen? Oder ist er ein Schönwetterföderalismus?

Ihre Meinung?

Der Föderalismus hat Schwächen gezeigt. Etwa im Gesundheitswesen, wo die Kantone zuständig sind, fehlte es teilweise an den notwendigen Schutzmassnahmen. Auch im Bildungsbereich lief es nicht ideal. Wir haben gemäss Verfassung einen koordinierten schweizerischen Bildungsraum. Doch was sich jetzt abspielt, ist ein Rückfall in die Zeit des alten Bildungsföderalismus. Nehmen sie die Maturafrage, diesen jetzigen Flickenteppich glaubten wir überwunden zu haben.

Hätte der Bundesrat eine klare Direktive geben müssen?

Es wäre Pflicht der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren gewesen, eine national einheitliche Lösung zu finden. Aber die Bildungschefs konnten sich nicht einigen und riefen in dieser Situation den Bundesrat an. Dieser hatte gar keine andere Handlungsmöglichkeit, als den Entscheid den Kantonen zu überlassen.

Laut Ehrenzeller fehlte es etwa im Gesundheitswesen, wo die Kantone zuständig sind, teilweise an den notwendigen Schutzmassnahmen. Bild: Michel Canonica

Einzelne Kantone stellen die Matura grundsätzlich in Frage.

Ich finde das ein ganz schlechtes Zeichen. Die Matura soll eine Reifeprüfung, nicht eine reine Fachprüfung sein. Der freie Zugang zu den Universitäten bedingt, dass die Kantone die Voraussetzungen dazu schaffen.

Die HSG hat einige privat gesponsorte Lehrstühle. Geraten diese wegen der Krise unter Druck?

Ein Sponsor leistet zu Beginn seines Engagements einen grossen Beitrag. Kurzfristig wird sich da nichts ändern. Die Frage ist mehr, ob wir zu neuen Geldern kommen. Im Moment haben wir noch keine Signale, dass die Drittmittel einbrechen werden.

Falls doch, muss dann der Kanton einspringen?

Wir haben vom Kanton einen Leistungsauftrag über vier Jahre und dafür einen fixen Staatsbeitrag. Dieser läuft noch bis 2022. Sollte der Kanton wegen der Krise in grösserem Stil Steuereinnahmen verlieren, werden die Verhandlungen über die finanzielle Unterstützung der HSG für die nächsten vier Jahre sicher schwierig werden.

Sie haben die Politik davor gewarnt, der HSG zu vielen Vorschriften zu machen. Diese Aussage noch vor Ihrem Amtsantritt als Rektor warf hohe Wellen. Bleiben Sie dabei?

Ehrenzeller: «Die HSG hat einen öffentlichen Auftrag und ist damit zu Rechenschaft verpflichtet.» Bild: Michel Canonica

Die HSG hat einen öffentlichen Auftrag und ist damit zu Rechenschaft verpflichtet. Das ist unbestritten. Wir brauchen aber auch Autonomie. Wir müssen Lehre und Forschung in hohem Masse selber bestimmen können. Und bis zu einem gewissen Grad auch, wie wir uns organisieren. Autonomie ist für mich kein Schimpfwort. Autonomie heisst aber nicht, dass wir frei machen können, was wir wollen.

Genau diesen Eindruck erweckten Spesenmissbrauchsfälle, fragwürdige Nebeneinkünfte, suspekte Sponsoren. Die HSG hat das Vertrauen verspielt.

Ja, wir müssen dieses Vertrauen wieder zurückgewinnen. Da sind wir dran.

Eine Massnahme ist die Kommission für Nebenbeschäftigungen, die seit November tätig ist. Wie viele kritischen Mandate hat sie eruiert?

Stichtag ist der 1. Juni. Bis dahin müssen alle Nebenbeschäftigungen der Professorinnen und Professoren gemeldet und einheitlich erfasst sein. Natürlich hat sie die Fälle, die von der Finanzkommission aufgegriffen worden sind, schon prioritär angeschaut. Da laufen Gespräche.

Mit wie vielen Fällen rechnen Sie?

Es werden kaum viele sein.

Zehn? Hundert?

Die allermeisten Professorinnen und Professoren haben wenige bis keine Mandate oder völlig unproblematische. Sie sitzen nicht in Dutzendschaften in Verwaltungsräten internationaler Konzerne. Die Vorgabe ist klar: Es gilt die 1-Tag-Regel, der Aufwand für die Nebentätigkeiten darf bei einer 100-Prozent-Anstellung einen Tag nicht übersteigen.

Sie sind der erste HSG-Rektor ohne Nebentätigkeit. Welches Mandat gaben Sie ungern ab?

Mein einziges wesentliches Nebenmandat war das Richteramt am Liechtensteiner Staatsgerichtshof. Das wäre ich geblieben, hätte das Engagement womöglich noch etwas ausgebaut. Ich wurde ja emeritiert und hätte entsprechend auch mehr Zeit gehabt.

Was ist nicht vereinbar mit einer Tätigkeit an der HSG?

Nach den Richtlinien darf es keine Interessenkonflikte geben, in einem Uni-Institut dürfen sich die Tätigkeiten für ein privates oder öffentliches Unternehmen nicht konkurrenzieren. In diesem Graubereich gibt es möglicherweise einzelne Fälle, die geprüft werden müssen. Unabhängig davon darf man privat nichts machen, das der Reputation der HSG schadet.

Zum Beispiel ein Mandat für eine Rüstungsfirma?

Das kann fraglich sein. Oft ist ein Mandat am Anfang unproblematisch, kann aber mit der Zeit problematisch werden. Doch sind Nebentätigkeiten grundsätzlich erwünscht, denn sie ermöglichen ein Netzwerk, das andere Unis nicht haben. Ein Risiko ist immer da, das müssen wir abschätzen können. Deshalb bedürfen Nebentätigkeiten einer laufenden Beobachtung.

Im März gab die Anstellung von Ferdinand Dudenhöffer zu reden, der als Autopapst gilt. Gleichzeitig wollen Sie Nachhaltigkeit als einen Schwerpunkt setzen. Wie passt das zusammen?

Der Rektor nimmt nicht Einfluss auf die Ausrichtung der Forschung in den Instituten. Das wäre eine Beeinträchtigung der Wissenschaftsfreiheit. Herr Dudenhöffer ist inzwischen ja wieder gegangen respektive wirkt nur noch im Auftragsverhältnis mit dem Institut. Nachhaltigkeit ist mir sehr wichtig, aber es ist eine Frage der Gesamtsicht der Universität. Wir haben verschiedene grössere Forschungsvorhaben im Energiebereich unterstützt und eine Reihe von Professuren im Nachhaltigkeitsbereich geschaffen. Wir prüfen auch, wie wir den CO2-Ausstoss an unserer Universität insgesamt vermindern können. Neben der ökologischen werden wir auch dem Bereich der sozialen Verantwortung den nötigen Platz einräumen.

Will heissen, Sie stärken das Institut für Wirtschaftsethik?

Die Wirtschaftsethik ist mir immer sehr am Herzen gelegen. Sie ist nicht nur zum guten Schein da, sondern wird auch interessiert nachgefragt in den Kursen. Integriert ist die Ethik aber nur, wenn ihre Anliegen nicht nur im ­Kontextprogramm, sondern auch in den einzelnen Fachbereichen auf­genommen werden, also überall einfliessen.

HSG-Rektor Bernhard Ehrenzeller sagt, dass ihm die Wirtschaftsethik immer sehr am Herzen gelegen habe. Bild: Michel Canonica

Ein grosser Brocken ist das neue Unigesetz, das in die HSG-interne Vernehmlassung gegeben wurde. Wie sind die Reaktionen?

Wir sind intensiv damit beschäftigt, es gibt eine breite Diskussion in Senat, Studentenschaft, Alumni, Mittelbau, Instituten. Wie soll die HSG für die Zukunft aufgestellt werden? Wie der Senat? Müssten wir statt eines Vollsenats wie andere Unis einen Wahlsenat haben? Wie soll der Mittelbau gestärkt werden? Wie gliedert er sich? Das sind laufende, heikle Fragen.

Und die Funktion des Rektorats?

Das Rektorat soll neu die Aufsicht über die ganze Uni, also auch über die bisher autonomen und nur vom Unirat beaufsichtigten Institute erhalten. Und der Unirat soll als oberstes strategisches Organ das Rektorat beaufsichtigen. Ich finde das richtig, auch im Rückblick: Die Fälle, die wir hatten, müssten zuerst vom Rektorat geklärt werden.

Im Unigesetz wird auch die Frage geregelt, ob Professoren einen Teil ihrer namhaften Einkünfte ab- geben sollen. Kommt es so weit?

Das ist sehr unterschiedlich geregelt. Die ETH oder unsere Peer Schools, also die international vergleichbaren Wirtschaftsunis, kennen keine Abgabepflicht. An einzelnen Unis gibt es sie, zum Beispiel das Modell mit 10 Prozent Abgabe ab einem bestimmten Betrag an Einkünften. Unterschiedlich ist auch die Verwendung der Mittel: Die Uni Zürich lässt sie nicht dem Kernhaushalt zukommen, sondern gibt sie zurück an die Lehrstühle zwecks Forschung.

Nochmals: Werden die HSG- Professoren einen Teil ihrer Einkünfte abgeben müssen?

Meiner Ansicht nach nicht. Das Unigesetz regelt die Organisation, die Löhne werden gesondert geregelt. Aber klar, die Abgabefrage wird diskutiert. Nun muss man wissen, dass die Entlöhnung unserer ordentlichen Professoren im nationalen Vergleich am unteren Rand ist. Man kann den Lohn aufdotieren mit dem Institutsviertel, das ist an der Hälfte unserer Institute der Fall. Mit diesem Zusatzverdienst sind wir im Inland konkurrenzfähig. Dazu kommen die Nebeneinkünfte. Deren Höhe ist je nach Professor sehr unterschiedlich.

Also auch künftig keine Ablieferung und keine Begrenzung?

Nein, wenn es weiterhin möglich sein soll, beste Kräfte an die HSG zu holen und zu behalten. Solche Personen sind ja oft auch Aushängeschilder unserer Universität in Lehre, Forschung und Weiterbildung, tragen also viel zur Reputation der HSG bei.

Es kann auch mal eine halbe Million sein. Und von der will die HSG nichts haben?

Solche Zusatzeinkünfte sind bei einer 100-Prozent-Anstellung unrealistisch.

Wie viel verdient ein HSG-Professor?

Der öffentliche Grundlohn beträgt im Maximum 225'000 Franken brutto. Andere, wie die ETH, liegen um einige 10'000 Franken darüber.

Teilen Sie die Auffassung des emeritierten HSG-Professors Rolf Dubs, dass die HSG «zu lange Betriebswirtschaftslehre nur aus der Sicht der Prinzipien der Gewinnmaximierung gesehen hat»?

Wenn Rolf Dubs das so gesagt hat, wird es auch so gewesen sein. Die Kritik ist so heute nicht mehr zutreffend. Die Ausrichtung der Uni hat sich stark verändert. Unsere Aufgabe ist nicht, den Unternehmen zu kurzfristigen Gewinnen zu verhelfen, sondern dem langfristigen Gedeihen der Wirtschaft zu dienen.

Zugespitzt ist es ja der klassische linke Vorwurf, die HSG sei «die Kaderschmiede des Kapitals».

Ich freue mich, wenn wir als Kaderschmiede wahrgenommen werden, aber fürs Kapital ist schon sehr verkürzt. Wir wollen vielmehr die Kaderschmiede von Führungskräften einer florierenden Wirtschaft sein, die sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst sind. Dieses Profil möchte ich noch deutlich verstärken. Zum Beispiel mit einem Kolleg, in dem unsere begabtesten Studierenden mit führenden Forschenden und Vertretern aus der Praxis zusammenkommen. Das würde Diskussionen mit grosser Wirkung für das Berufsleben der jungen Leute, aber auch für die Öffentlichkeit auslösen.

Stellen Sie sich persönlich in der Öffentlichkeit vermehrt kritischen Fragen, beispielsweise am Podium der Erfreulichen Uni im Palace unten am Rosenberg?

Sicher, ich habe keine Berührungsängste. Wo immer wir als Uni den kritischen Dialog pflegen können, und der scheint in der Palace-Uni ja gefragt, sind wir bereit.

Unterschreiben Sie das berühmte Willi-Ritschard-Zitat «Nur ein starker Staat ist ein sozialer Staat»?

Ja. Aber ein starker Staat nach unserem demokratischen Konkordanzverständnis. Ein solcher Staat muss handlungsfähig sein, gerade in Krisensituationen.

Sie waren Berater von CVP-Bundesrat Arnold Koller. Wo stehen sie politisch?

In der Mitte. Meine Sozialisierung kommt aus dem katholischen Milieu. Den engsten Kontakt habe ich immer noch mit der CVP.

Mit welchen Politikern sind Sie, nebst alt Bundesrat Koller, noch im Austausch?

Mit Ständerat Pirmin Bischof beispielsweise, mit dem ich seit Solothurner Jugendjahren befreundet bin. Wir haben uns etwa vor der Sondersession intensiv ausgetauscht. Da ging es um Fragen wie: Darf das Parlament die Notverordnung des Bundesrates abändern? Solche staatsrechtlichen Fragen diskutiere ich ab und zu auch mit dem Ausserrhoder Ständerat Andrea Caroni. Dabei geht es nicht um parteipolitische Vorstösse.

Laut Ehrenzeller war das Krisenmanagement in der ersten Phase vorbildlich. Bild: Michel Canonica

Welche Note erteilen Sie dem Bundesrat in der jetzigen Krise?

Das Krisenmanagement in der ersten Phase war vorbildlich. Was nicht selbstverständlich war, denn die Bundesräte hatten offenbar ganz unterschiedliche Meinungen. Wichtig ist, dass das Notrecht jetzt wieder in ordentliche Gesetze fliesst.

Welchem Ihrer Vorgänger – Dubs, Riklin, Anderegg, Gomez, Mohr, Bieger – stehen Sie am nächsten?

Alois Riklin. Ich stehe ihm persönlich nahe. Sein Denken hat mich immer schon fasziniert, als Jurist und Staatsrechtler. Ich kann mich mit vielen seiner Positionen identifizieren und schätze den kritischen Dialog mit ihm, auch über die Rolle der HSG und die Verantwortung des Wissenschafters.

Sie sind 66, mit 70 ist altersbedingt Schluss mit Rektor. Suchen Sie bereits nach einem Nachfolger?

Das neue Unigesetz wird auch die Wahl des Rektors neu regeln. Es soll eine öffentliche Ausschreibung geben. Für uns ist klar, dass es eine Person mit einer ordentlichen Professur sein soll, also ein Wissenschafter, nicht ein Manager.

Der Rektor soll international ausgeschrieben werden. Sind Sie der letzte Schweizer HSG-Rektor?

Ich hoffe nicht!

Staatsrechtsprofessor mit langjähriger HSG-Erfahrung Bernhard Ehrenzeller, geboren 1953 in St.Gallen, aufgewachsen im Solothurnischen, hat in Fribourg und Basel Jus studiert und zum Thema «Die Diözesankonferenz des Bistums Basel» doktoriert. Von 1991 bis 1997 war er als persönlicher Mitarbeiter von Bundesrat Arnold Koller tätig und dabei massgeblich an der neuen Bundesverfassung beteiligt. Dann wechselte er als ordentlicher Professor für öffentliches Recht an die HSG, 1998 wurde er zum Direktor des Instituts für Rechtswissenschaft und Rechtspraxis ernannt. Von 2003 bis 2011 amtete er als Prorektor. Bei seiner Wahl Anfang 2019 zum Rektor betonte die HSG nebst der Rektoratserfahrung sein grosses Beziehungsnetz sowie die hohe Anerkennung im kantonalen und eidgenössischen Umfeld, namentlich aufgrund seiner Verdienste um das Hochschulförderungsgesetz des Bundes. Ehrenzeller lebt in St.Gallen, ist verheiratet und Vater zweier Teenager. Ursprünglich wollte er Agronom werden, und sein bevorzugter Ort zur Erholung ist Sils Maria im Engadin, wie er in der Studentenzeitschrift Prisma verrät. Sein erster Dies academicus als HSG-Rektor am heutigen Samstag lässt sich, in virtueller Form speziell gestaltet, über www.hsg.events verfolgen. (mel/rw)