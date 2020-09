Reportage «Wir schwitzen für den FCSG»: Wie Fans dem Club beim Bestuhlen des Espenblocks halfen Am Sonntagmorgen haben im St.Galler Kybunpark rund hundert Fans vom FC St.Gallen 1879 angepackt, um den Espenblock mit Stühlen auszustatten. Für die Fans eine Ehrensache, für den Verein ein Glücksfall. Raphael Rohner 13.09.2020, 16.15 Uhr

Es ist eigentlich still an diesem Sonntagmorgen im Stadion vom FC St.Gallen 1879 im Kybunpark. Die Sonne scheint vom Himmel und taucht das Stadion in ein sanftes Licht. Es herrschen sommerliche 20 Grad, und die Sonnenstrahlen wärmen das Stadion langsam auf. Kurz vor 10 Uhr versammeln sich vor dem Fussballstadion immer mehr Leute in grün-weiss: Fussballfans.

Sie sind jedoch nicht hier um Fussball zu schauen, sondern sie wollen anpacken für ihren Verein: «Aufgrund der vom Kanton St.Gallen verordneten Massnahmen, müssen wir den Heimsektor heute mit Stühlen ausrüsten. Insesamt wird der ganze Sektor am Ende 2500 Sitzplätze fassen», sagt Fabian With vom FC St.Gallen 1879. Man habe die Fans um Unterstützung gebeten und gehofft, dass einige kommen. «Jetzt sind rund hundert Fans gekommen und wir sind überwältigt. Das zeigt doch, wie gross beim FCSG die Solidariät geschrieben wird», sagt With.

Kaum instruiert, beginnen die Fans eine Menschenkette zu bilden und tausende von grünen Klappstühlen aus einem Schiffscontainer zu tragen. Diese werden nach Nummern sortiert aufgestellt und dann mit Schrauben fixiert. Einer in der Schlange ist der Engelburger Ruedi Tschanett. Ihm rinnt der Schweiss nur so über das Gesicht. Stuhl um Stuhl packt er und reicht ihn weiter, doch hat er ein gutes Gefühl:

«Man muss seinem Verein auch hin und wieder etwas zurückgeben. Es ist eine Ehrensache hier rasch mit anzupacken und für den FCSG zu schwitzen.»

Weiter oben im Sektor verteilen andere Fans die Stühle nach Nummern, damit die Sitzreihnen stimmen. Flavio Manser aus Mörschwil steht im FCSG-Tricot da und werweisst mit seiner Kollegin, wo denn jetzt die Nummer 25 hinkommen soll. Manser sagt:

«Was man nicht alles tut für seinen Verein. Hier irgendwo stehe ich sonst immer, und feuere den FC an. Jetzt stelle ich für eine Bratwurst und Bier Stühle auf. Es ist streng und etwas chaotisch, aber wir sind alle motiviert.»

Er tänzelt fast durch die angelehnten Stühle an den Betonplatten der Tribüne.

Erst werden die Stühle reihenweise aufgestellt, und dann verschraubt. Kurz nach dem Mittag wird dann schliesslich der letzte Stuhl montiert, und der Heimsektor ist bereit für die Fans am nächten Spiel.

Der ganze Sektor D im Kybunpark fasst normalerweise bis zu 5828 Plätze. Mit der Bestuhlung sind lediglich 2500 Plätze verfügbar.