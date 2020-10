Reportage «Wir pfeifen auf Corona, die Maskenpflicht und das Tanzverbot»: Was das Partyvolk in St.Gallen von den Massnahmen gegen die Pandemie hält Samstagnacht in der Stadt St.Gallen: Während sich die Gastrobetriebe grösste Mühe geben, die Vorgaben des Kantons einzuhalten, feiern Jugendliche draussen auf den Strassen. Und sie machen klare Ansagen. Beobachtungen und Gespräche. Raphael Rohner 18.10.2020, 11.03 Uhr

Samstagabend in der Stadt St.Gallen. Es sind auffällig wenig Leute in den Gassen unterwegs. Das Tanzverbot und die neuen Massnahmen des Kantons sind seit bald 24 Stunden in Kraft. Wie ernst es den Verantwortlichen damit ist, musste ein St.Galler Nachtclub in der Nacht von Freitag auf Samstag offenbar bereits erfahren: «Die haben trotz allem gefeiert und getanzt letzte Nacht. Die Polizei war da, und sie müssen eine Busse bezahlen», erzählt ein junger Erwachsener seinem Kollegen am Klosterplatz. Sie trinken Wodka aus PET-Flaschen mit Redbull. Der andere sagt kurz darauf:

«Und jetzt bleibt der Club dicht bis Ende Jahr – sofern er überhaupt wieder aufmachen wird. Das ist blöd, denn jetzt wissen wir auch nicht, wohin wir sollen.»

Mit dieser Ungewissheit sind die beiden nicht allein.

Party auf der Strasse und in kleinen Seitengassen

Bei St.Galler Partygängern ist die Verunsicherung gross. Zwei Lehrerinnen stehen ratlos vor dem Waaghaus: «Was darf man denn jetzt und was nicht? Können wir in eine Bar? Gilt hier eine Maskenpflicht?» Sie entscheiden sich schliesslich heimzugehen.

Es ist erst kurz nach 21 Uhr, überall stehen junge Leute draussen. Viele haben kabellose Boxen mitgebracht und schlendern ziellos umher. In der Katharinengasse chillen fast in jedem Hauseingang und in jeder kleinen Seitengasse Grüppchen, die trinken und Musik hören. «Läuft eh nichts heute», sagen zwei junge Frauen und ziehen rauchend davon.



Bars setzten Regeln streng um

Ein Blick in die Bars der Stadt zeigt, wie man mit allen Mitteln versucht, die Anordnungen durchzusetzen. In der Brühlgasse bildet sich eine Schlange zwischen zwei Bars, weil die Angaben der Gäste für das Contact Tracing genau kontrolliert werden. «Vor dem Eintreten bitte Maske anziehen», steht anderswo zu lesen:

Ein Gast betritt das Lokal ohne Mund-/Nasenschutz und wird gleich wieder hinausbefördert. Freundlich, aber bestimmt weist ein Angestellter den Gast auf die Maskenpflicht hin. Der Mann zieht eine an und tritt schliesslich ein.

Die Betriebe machen schon an der Türe klare Ansagen. Wer hinein will, muss per QR-Code auf dem Smartphone einchecken und seine Kontaktdaten hinterlegen. Dann muss man sich mit Maske zu seinem Platz begeben, wo man dann bedient wird.

An einem Tisch sitzt der Ex-Mister-Schweiz, Renzo Blumenthal, und trinkt ein Bier:

«Das ist doch alles megatraurig. Keine richtige Olma. Und jetzt nicht einmal ein richtiger Ausgang!»

Er war an der Ersatz-Olma «Pätch» und wollte im Anschluss feiern gehen. Das sei aber irgendwie nicht mehr möglich, sagt Blumenthal.

Im Bermuda-Dreieck, wo sich um diese Zeit normalerweise Unzählige tummeln, stehen jetzt nur drei einsame Männer, die Bier trinken: «Uns sind diese Häuser hier noch gar nie aufgefallen, weil sonst so viele Leute hier sind», sagt einer zu seinem Freund, der ein Plüsch-Eichhörnchen aus dem Film «Ice Age» unter dem Arm trägt. Das Tier habe er an der Ersatz-Olma «Pätch» gewonnen.

Wieder zurück am Marktplatz. Nun sind Hunderte junge Erwachsene beim Bohl und bei der Calatrava-Bushaltestelle. Eine Gruppe von 18-Jährigen ist aus Sulgen angereist und will Party machen: «Das ganze Corona-Zeug geht uns doch gar nichts an. Wir wollen feiern. Wenn wir nicht in die Clubs können, feiern wir halt hier draussen oder sonst irgendwo – egal! Es nervt einfach gewaltig!»

Immer mehr Leute versammeln sich auf dem Platz. Vor dem Eingang des McDonald's steht ein Sicherheitsmitarbeiter verloren da. Ein junger Mann stellt sich vor die Corona-Warntafel bei der Bushaltestelle und reisst einige Stücke des lädierten Plakats weg:

«Wir pfeifen auf Corona, die Maskenpflicht und das Tanzverbot!»

Er erntet Beifall von ringsherum. Wo man auch hinsieht: Die Stimmung ist eher ausgelassen als besorgt. Es werden Selfies geschossen und Insta-Stories gemacht. Einer macht einen Snap davon, wie eine Frau die Corona-Tafel anschreit. Vor der Postfiliale beim Waaghaus sitzen rund ein Dutzend alkoholisierte Partymacher. Auch sonst haben sich überall Trauben von Menschen gebildet. Mehrere Patrouillen der Stadtpolizei fahren ihre Runden.

Dann, kurz vor Mitternacht: Die Situation am Marktplatz ist angespannt. Ein Handgemenge eskaliert, einige Jugendliche gehen aufeinander los. Ihre Kollegen halten sie jedoch zurück. Geschrei. Zwei Stadtpolizisten in zivil beobachten die Auseinandersetzung. Ein weiterer Streifenwagen steht in der Nähe. Die Lage beruhigt sich wieder. Der Marktplatz leert sich allmählich, und die Leute gehen wieder heim – oder sonstwo hin.

Am Ende vielleicht die letzte Nacht für lange Zeit

Die Nachtclubs der Stadt haben fast alle geschlossen. Lediglich beim «Alpenchique» sind zwei Türsteher und kontrollieren Gäste – sofern überhaupt welche kommen. Im Club zeigt sich ein ungewohntes Bild: Auf der leeren Tanzfläche stehen Tische, und wer herumläuft, muss eine Maske tragen. Der DJ legt viel zu laut einen Hit nach dem anderen auf – niemand tanzt. Ganz hinten in einer Ecke wippt ein Mann etwas verhalten im Takt zum Song «Blue» von Eiffel 65 mit: «Ich kann nicht anders, ich muss mich dazu bewegen.»

An der Bar sitzt ein einziger Gast und nippt an einem Bier: Jordan Tersijski, der Betreiber der Paparazzo-Bar:

«Ich war neugierig und wollte hier rasch schauen, wie es so läuft. Aber das tut mir ehrlich gesagt im Herzen weh, wenn ich das so sehe», sagt der Gastronom. Die ganzen Massnahmen, Anordnungen und das Tanzverbot seien pures Gift für die ganzen Nachtclubs und Bars. Am Ende sei das womöglich die letzte Ausgangsnacht gewesen – für lange Zeit.