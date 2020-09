Interview Der Rektor der neuen Ostschweizer Fachhochschule Daniel Seelhofer: «Wir müssen eine kritische Grösse überschreiten» Die neue Ostschweizer Fachhochschule ist am Dienstag gestartet: Daniel Seelhofer, Rektor der OST, und Michael Auer, Präsident des Hochschulrats, im Interview mit unserer Zeitung über Wachstum, das Verhältnis zur regionalen Wirtschaft und die Kampfansage an Zürich. Interview: Regula Weik und Christoph Zweili 05.09.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Michael Auer (links) und Daniel Seelhofer am OST-Standort St.Gallen. Bild: Tobias Garcia

Herr Seelhofer, das Rektorat der OST ist in Rapperswil angesiedelt. Sie schlugen für das Treffen St.Gallen vor. Weshalb?

Daniel Seelhofer: Es hätte überall sein können.

Ist St.Gallen der bedeutendste der drei Standorte?

Seelhofer: Die drei sind gleich bedeutend: Rapperswil hat mit dem Seeanstoss den schönsten Campus der Schweiz, in St.Gallen liegt die Hochschule im Herzen der Stadt, in Buchs sind es die Berge, die den Reiz ausmachen.

Was hat sich für die Studierenden mit dem Start der OST Anfang dieser Woche geändert?

Seelhofer: Vordergründig nichts. Wenn sie in einer Woche ihr Studium beginnen oder wieder aufnehmen, trägt die Hochschule einfach einen neuen Namen.

Müssen einige ihren Ausbildungsstandort wechseln?

Seelhofer: Nein.

Es wurden demnach keine Studiengänge an andere Standorte verschoben?

Seelhofer: Ja, so ist es.

Das war ein bewusster Entscheid?

Michael Auer: Es war nie das Thema, etwas Funktionierendes an einem Standort wegzunehmen.

Aber gewisse Angebote sollen neu an zwei Standorten geführt werden: Wirtschaft auch in Rapperswil, Informatik auch in St.Gallen. Verzettelt sich die OST nicht zu sehr?

Seelhofer: Wir richten uns auf die regionalen Bedürfnisse der Wirtschaft aus. Heute wandern etwa viele Studierende aus dem Raum Rapperswil nach Winterthur, Zürich oder Chur ab. Dem wollen wir entgegenwirken, indem wir Angebote teilweise auch an anderen Standorten anbieten.

Die St.Galler Fachhochschulen haben im schweizweiten Vergleich Marktanteile verloren.

Auer: Das stimmt, sie sind nicht so gewachsen wie die anderen Fachhochschulen. Das hängt auch damit zusammen, dass wir den Konsolidierungsprozess als letzte vollziehen. Das wird sich in den nächsten Jahren ändern.

Sie wollen wachsen. Weshalb?

Auer: Wir müssen, wollen und werden wachsen. Dies auch, weil die mittelständischen Unternehmen und die Industriebetriebe darauf angewiesen sind, dass wir Fachkräfte und Kaderleute bereitstellen.

Wie viele Studierende streben Sie an?

Seelhofer: Wir hätten gerne 5000, heute sind es rund 3700. Die genaue Zahl ist jedoch nicht so relevant. Wichtig ist, eine kritische Grösse zu überschreiten. Heute sind wir zu klein.

Wie wollen Sie das als zweitkleinste Fachhochschule der Schweiz schaffen?

Michael Auer, Präsident des Hochschulrats. Ralph Ribi

Auer: Wir werden auch noch in ein paar Jahren zu den kleineren Fachhoch- schulen gehören. Wir wollen zwar wachsen, aber nicht, um die grösste oder zweitgrösste zu werden. Wir brauchen diese Entwicklung der Studierendenzahl, um unsere Kosten optimieren zu können. Und wir wollen investieren können.

Nochmals: Wie wollen Sie das anstellen?

Auer: Wir haben grosse Stärken. Wir sind eine Fachhochschule mit enormer Nähe zu den Unternehmen, stark vernetzt mit der Praxis und generieren dadurch den höchsten Anteil an Drittmitteln.

Das tönt nach viel Eigenlob.

Seelhofer: Umsatz- und projektmässig sind wir heute im Bereich der angewandten Forschung eine der führenden Fachhochschulen der Schweiz – und wir wollen künftig die führende sein.

Ist die Gründung neuer Institute geplant?

Auer: Nichts, was wir heute kommunizieren könnten.

Es wird von einem Institut für künstliche Intelligenz in Rapperswil gemunkelt?

Auer: Dazu können wir nichts sagen.

Sieht Ihre Wachstumsstrategie Kooperationen mit anderen Hochschulen vor?

Seelhofer: Wir gehen dort projekt- oder produktspezifische Kooperationen ein, wo es für beide Seiten Sinn macht.

Ist auch eine internationale Zusammenarbeit ein Thema?

Auer: Wir wollen in den nächsten Jahren tatsächlich vermehrt internationale Kooperationen eingehen, um so unseren Studierenden noch mehr Auslanderfahrung zu bieten.

In welchen Studiengängen ist die OST besser als andere Schulen?

Daniel Seelhofer, Rektor der neuen Ostschweizer Fachhochschule. Tobias Garcia

Seelhofer: Einzigartig sind die Landschaftsarchitektur und die Raumplanung. Führend ist sicher auch die Architektur-Werkstatt in St.Gallen. Auch die Systemtechnik in Buchs oder etwa die Studiengänge Informatik sowie Erneuerbare Energien und Umwelttechnik in Rapperswil haben eine klare Alleinstellung. Darüber hinaus gibt es eine Reihe weiterer Themen, bei denen wir weit vorne mit dabei sind, Solartechnik, Mikro- und Nanotechnologie, Robotik, Demenzforschung. Die Liste liesse sich beliebig fortsetzen. Denn auch die sonstigen Bereiche sind sicher auf Augenhöhe mit anderen Hochschulen.

Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) ist eine starke Konkurrentin der OST. Was haben Sie den Zürchern voraus?

Seelhofer: Den speziellen Fokus auf die Didaktik und die enge Verzahnung mit den Unternehmen, wie sie etwa hier in St.Gallen im Studiengang Wirtschaft, aber auch in Buchs und Rapperswil geschieht. Da gehen wir voran.

Sie waren vor Ihrer Wahl zum OST-Rektor an der Zürcher Hochschule tätig. Was kopieren Sie?

Seelhofer: Die ZHAW hat ein sehr professionelles Management, sie ist denn auch im Prozess der Strukturreform viel weiter. Im Bereich der Internationalisierung sind uns die Winterthurer zehn Jahre voraus. Das müssen wir ja nicht eins zu eins abkupfern, aber davon inspirieren lassen können wir uns schon.

Ist die OST eine Kampfansage an die Zürcher?

Seelhofer: Nein. Wir werden einen eigenen Weg gehen müssen. Es lohnt sich nicht, einen Konkurrenten, der bereits etabliert und auf dem Markt viel grösser ist, frontal anzugreifen. Wir wollen mit unseren Stärken punkten.

Hand aufs Herz: Sie wollen Winterthur schon auch ein paar Studierende abspenstig machen?

Seelhofer: Vielleicht gibt es tatsächlich Bereiche, in denen wir Studierende, welche Winterthur im Moment noch im Zürcher Oberland oder etwa im Fürstenland anspricht, zu uns ziehen können.

Auer: Der Wettbewerb um die Studierenden ist enorm. Das liegt auch am nationalen Hochschulförderungs- und koordinationsgesetz. Es ist so angelegt, dass Grösse bei der Zuteilung von Finanzen belohnt wird. Wir wollen aber insbesondere Angebote schaffen, die in der Region gefragt sind und in die es sich zu investieren lohnt. Und wir müssen sie in einer Qualität und zu einem Preis erbringen, die uns konkurrenzfähig gegenüber anderen Anbietern machen.

Seelhofer: Vor allem im Bachelorbereich orientieren sich die Studierenden vorrangig an geografischen Kriterien. Wir werden Studierende aus der Region Frauenfeld wohl nicht massenhaft zu uns ziehen können, unabhängig von der Qualität des Angebots.

Die Thurgauer fühlten sich bei der OST-Gründung benachteiligt. Haben Sie den Nachbarkanton mit dem Versprechen eines Ablegers beruhigt?

Auer: Es gibt keine Reibereien zwischen St.Gallen und Thurgau. Und es gibt kein solches Versprechen. Dass man sich beim Thema «Smarter Thurgau» oder «Digital Campus» überlegt, ob die OST einen Beitrag leisten kann, ist ein normaler politischer Vorgang und im Interesse der OST. Das Konstrukt, das die sechs Trägerkantone und das Fürstentum Liechtenstein beim Aufbau der OST gewählt haben, ist vorbildlich für eine interkantonale Zusammenarbeit.

Jeder zweite Akademiker im Kanton St.Gallen wandert ab. Kann die OST diesen Trend bremsen helfen?

Auer: Ort und Region, wo jemand studiert, haben grossen Einfluss darauf, wo es ihn oder sie später beruflich hinzieht. Wenn wir es in der Ostschweiz verpassen, zu einem starken Bildungsstandort zu werden für die Berufe, die wir in unserer Industrie und unseren Dienstleistungsbetrieben brauchen, müssen wir uns über die Talentabwanderung Richtung Zürich und in andere Wirtschaftsregionen nicht wundern.

Das ist nicht gratis zu haben.

Auer: Nein, doch will man das Know-how der jungen Menschen in der Region behalten, muss man in den Bildungsstandort investieren.

Hinter Zusammenschlüssen steckt meistens die Idee, effizienter und kostengünstiger zu werden. Für die OST gilt dies demnach nicht?

Auer: Effizienzsteigerungen geben uns den Freiraum, neue Angebote zu kreieren und uns noch stärker auf die Bedürfnisse der Gesellschaft und Wirtschaft auszurichten. Wir wollen effizienter werden, um uns weiterentwickeln zu können.

Den konkreten Einsatz der finanziellen Mittel definieren Sie selbst?

Auer: Wir haben wie alle Hochschulen einen Leistungsauftrag der öffentlichen Hand. Beim konkreten Mitteleinsatz sind wir recht frei, dies selbstverständlich unter klaren Rahmenbedingungen.

Michael Auer (links) und Daniel Seelhofer im Interview. Ralph Ribi

Herr Auer, Sie haben wiederholt die Wirtschaft erwähnt. Profitiert diese künftig stärker von der OST?

Auer: Noch nicht morgen oder übermorgen. Durch das grössere Leistungsportfolio und die departements- und standortübergreifende Zusammenarbeit werden aber neue Kombinationsmöglichkeiten und Lösungen möglich. Die Wirtschaft wird das merken, auch an den Angeboten, die wir neu schaffen.

Wie rasch kann die OST auf Veränderungen im Arbeitsmarkt reagieren?

Auer: Bei speziellen Forschungs- oder Dienstleistungsprojekten können wir rasch reagieren. Wir können schnell Institute oder Kompetenzzen­tren gründen. Im Bereich der Lehre geht das nicht so schnell, der Aufbau eines neuen Studiengangs ist aufwendiger.

Was haben die drei Teilschulen aus dem Lockdown gelernt?

Seelhofer: Dass eine funktionierende Krisenorganisation auch für eine Hochschule wichtig ist und unsere gut gespielt hat. Die Koordination über die drei damals noch weitgehend unabhängigen Standorte hinweg war aufwendig.

Ist der Präsenzunterricht überholt?

Seelhofer. Keineswegs. Über 80 Prozent der Studierenden vermissen gemäss mehreren Umfragen den sozialen Austausch und hätten gerne wieder mehr Präsenzunterricht.

Wie gross wird der Anteil Fernunterricht künftig sein?

Seelhofer: Ein Stück weit ist es Sache der Dozierenden, wie sie den Unterricht didaktisch sinnvoll gestalten wollen. Als Prinzip streben wir aber so viel Präsenzunterricht an, wie es das lageabhängige Schutzkonzept zulässt.

Ist die Schule heute digital fitter als vor dem Lockdown?

Seelhofer: Definitiv, wir mussten digitaler werden. Wir haben aber auch gewisse Defizite festgestellt, etwa bei der Didaktik, der visuellen Aufbereitung von Inhalten oder beim Online-Learning.

Und welches ist die grösste Baustelle in der Aufbauphase?

Auer: Wir müssen so schnell als möglich Klarheit schaffen bei den Anstellungsverhältnissen.

Es wird Verlierer geben. Es ist bekannt, dass die Professoren in Rapperswil bisher am meisten verdienten. Verlieren sie ihre Erfolgsbeteiligungen?

Auer: Wir sind mitten in den Beratungen. Heute eine allgemeingültige Aussage dazu zu machen, wäre nicht seriös.

Wird es zu Abgängen kommen?

Daniel Seelhofer, Rektor der neuen Ostschweizer Fachhochschule. Ralph Ribi

Seelhofer: Bisher gab es keine Massenabgänge. Wenn aber jemand ausschliesslich monetär motiviert wäre, können wir den Abgang nicht verhindern. Dieses Arbeitsverhältnis wäre aber auch nicht im Sinne der Kultur, die wir uns langfristig an der Hochschule anstreben. Wir sind zuversichtlich, eine für die grosse Mehrheit gute Lösung zu finden.

Auer: Das Zusammenführen von drei unterschiedlichen Kulturen wird Auswirkungen auf die Menschen an allen Standorten haben. Wir wollen ein System, bei dem alle die gleichen Rahmenbedingungen haben. Wir wollen aber auch ein System, das gesunde Anreize bietet, die Hochschule mitzugestalten.

Bis wann haben die Mitarbeitenden Klarheit?

Seelhofer: Wir wollen sie im letzten Quartal dieses Jahres zumindest über ge- wisse Grundzüge informieren können.

Herr Auer, Sie arbeiteten viele Jahre an der Spitze von Raiffeisen Schweiz. Es wurde Ihnen vorgeworfen, «ein Mann von Pierin Vincenz» zu sein. Ärgert Sie dieses Etikett?

Auer: Ich finde es legitim, dass Sie diese Frage stellen. Das gehört zu Ihrer journalistischen Verantwortung. Aber es ändert nichts daran, dass ich mit mir selber im Reinen bin.

Demnächst soll gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Anklage erhoben werden. Schlafen Sie noch gut?

Auer: Ich schlafe sehr gut.

Sie arbeiten seit Anfang Jahr zusammen. Wer hat mehr Eingeständnisse gemacht?

Seelhofer: Es gibt nicht viele Differenzen. Wir sehen vieles ähnlich. Von der Rollenverteilung her ist es aber klar: Der Hochschulrat gibt strategisch den Takt vor.

Michael Auer, Präsident des Hochschulrats. Tobias Garcia

Auer: Der Entscheid der Politik, eine autonome Hochschule mit einem unabhängigen Hochschulrat zu haben, führt zu einer starken Governance. Wir haben im Rat spezifische Ausschüsse gebildet: Dadurch wird der Aufwand für die Hochschulleitung grösser und der zeitliche Druck nimmt zu.

Seelhofer: Ich sehe das nicht als eine untragbare Belastung. Die Vorabdiskussionen begünstigen die späteren Entscheide.

Worüber stritten Sie am meisten?

Seelhofer: Es gab durchaus Diskussionen, aber keine echten Konflikte. Wir arbeiten sehr gut zusammen.