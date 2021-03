Interview Der Geschäftsführer der Ostschweizer Seilbahnen im Gespräch: «Wir erwarten einen Beitrag an die ungedeckten Fixkosten» Die Debatte, ob die Terrassen in den Skigebieten nun schliessen müssen – oder doch nicht, hat Roger Walser aus der Ferne verfolgt. In seinem Gebiet waren sie eh nie offen. Den Geschäftsführer der Ostschweizer Seilbahnen treibt viel stärker um, dass die Ausfälle vom Dezember nicht mehr aufzuholen sind. Walser spricht im Interview über das Wintergeschäft in Coronazeiten, Spielverderber und Halligalli. Regula Weik und Christoph Zweili 01.03.2021, 05.00 Uhr

Roger Walser: «Wir fordern, dass wir die neun staatlich verordneten Schliessungstage entschädigt bekommen.» Bild: Arthur Gamsa (Unterterzen, 23. Februar 2021)

Die Ostschweizer Skigebiete leiden stärker als andere. Sie verzeichnen 40 Prozent weniger Gäste und Umsatz. Was machen sie falsch?

Roger Walser: Unsere Skigebiete waren im Dezember neun Tage geschlossen. Punkt. Das fehlt und das ist nicht mehr aufzuholen. In der Weihnachts- und Neujahrszeit machen wir einen Drittel des Winterumsatzes.

Muss der Kanton für diese Ausfälle aufkommen?

Wir fordern, dass wir die neun Tage entschädigt bekommen. Wir verlangen nicht, dass der Kanton für den Umsatzausfall aufkommt. Wir sind keine Härtefälle, wie es die Geschäfte oder die Restaurants sind. Aber wir erwarten einen Beitrag an die ungedeckten Fixkosten in jenen Tagen.

Das Kantonsparlament hat die Regierung beauftragt, genau dies zu prüfen. Sind Sie zuversichtlich?

Ein Prüfungsauftrag ist immer sehr unverbindlich. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung nicht bereit ist, jenen Betrieben zu helfen, die Opfer der Pandemie sind und unverschuldet leiden.

Profitabel sind selbst in guten Zeiten nur wenige Bergbahnen. Wirtschaften sie zu schlecht?

Nein. Die grosse Mehrheit der kleineren und grösseren Bahnen arbeiten kostendeckend und betreiben ihre Anlagen ohne finanzielle Unterstützung. Wenn nun in der aktuellen Situation einzelne Bahnen in einen Liquiditätsengpass geraten, heisst dies nicht, dass sie ungesund sind. Die Bahnen haben finanzielle Verpflichtungen gegenüber dem Personal oder auch gegenüber der Bank, wenn sie investiert haben.

Die Pizolbahnen haben aber schon ein strukturelles Defizit?

Die zwei Zubringer verursachen hohe betriebliche Kosten. Nun wird zusammen mit den Gemeinden eine Lösung gesucht, um das Heft herumzureissen.

Die Angst, marode Bahnen könnten sich mit Hilfsgeldern zu sanieren versuchen, ist unbegründet?

Ich verstehe die generelle Sorge, dass es bei den Hilfsgeldern zu Betrügereien kommen könnte. Das muss verhindert werden. Das will niemand. Wenn ich mir aber anhören muss, dass bei den Bergbahnen eh jeder Franken ein verlorener Franken ist, dann habe ich schon meine Mühe damit.

Wollten Sie deshalb die Gemeinden mit ins Boot holen?

Es war nicht unsere Idee, dass sich die Standortgemeinden an der Hilfe für die Bergbahnen beteiligen sollen. Das hat die Regierung entworfen. Wir sind froh, dass das nun vom Tisch ist. Uns war diese Geiselhaft der Gemeinden sehr unangenehm.

Roger Walser: «Es tut weh, wenn in dieser schwierigen Zeit von notwendiger Strukturbereinigung geredet wird.» Bild: Arthur Gamsa

Dennoch: Gibt es nicht einfach zu viele Bahnen?

Es tut weh, wenn in dieser schwierigen Zeit von notwendiger Strukturbereinigung geredet wird. Ich wohne im Sarganserland und ich sehe täglich, wie wichtig die Bahnen sind. Eine Studie in den Gemeinden Flums und Quarten hat gezeigt: Jede vierte Person hier in der Region ist bei einer Bergbahn angestellt oder lebt indirekt von ihr, etwa als Zulieferer.

Braucht es staatliche Subventionen?

Wir haben das nie gefordert. Es gibt nationale Fördermittel, um touristische Projekte zu unterstützen. Die Kriterien dafür sind klar. Wir haben gelernt, damit umzugehen. Und konnten so einige Investitionen tätigen – auch mit eigenen und privaten Mitteln.

Manchmal aus der Not heraus.

Sie sprechen das Toggenburg an. Ja, dort hatte der Kanton die finanziellen Mittel an die Auflage geknüpft, dass die beiden Bahnunternehmen zusammenarbeiten. Das klappt bis heute nicht.

Weshalb?

Die Gründe sind vielschichtig. Ich halte mich mit einer Beurteilung zurück.

In pandemiefreien Zeiten ist der Winterbetrieb für die Bahnen finanziell attraktiver als das Sommergeschäft.

So generell stimmt das nicht. Der Winter ist von der Wertschöpfung her unbestritten sehr wichtig. Aber wie erwähnt: Die Fixkosten sind im Winter auch entsprechend hoch.

Wie hoch?

Sehr hoch, sie machen 80 Prozent des Aufwands aus. Es braucht viel, um den Betrieb funktionstüchtig und die Pisten in Schwung zu halten. Auch während der Tage im Dezember, als keine Anlage lief, arbeiteten einige Leute. Wenn man die Pisten über Tage nicht unterhält und pflegt, sind sie weg.

Hohe Kosten auf der einen, fehlender Schnee auf der anderen Seite. Wird der Winter für die Bahnen zum Klumpenrisiko?

Es ist in der Tat ein schmaler Grat. Die Hand voll Skigebiete brauchen die Umsätze – nicht zuletzt, um ihre Sommerangebote weiterentwickeln zu können. Im Bündnerland macht das Wintergeschäft 95 Prozent aus. Am Flumserberg ist das Verhältnis Winter zu Sommer 75 zu 25 Prozent. Das ist schon recht gut.

Sie sehen im Sommer das grosse Potenzial für die Ostschweiz?

Der Wintertourismus stirbt bei uns in den nächsten 25 Jahren nicht aus. Es wird sich langfristig aber auszahlen, den Sommer nicht zu vernachlässigen und sich neue, innovative Angebote zu überlegen. Der Übergang von der Sommersaison über den Herbst zum Winterstart ist heute fast fliessend. Dasselbe gilt für den Frühling. Die Zeiten langer Betriebspausen zwischen den Saisons sind definitiv vorbei.

Sind die Ostschweizer Seilbahnen da gut unterwegs?

Wir bespielen schon heute den Sommer wie den Winter – anders als andere Regionen. Wir gelten innerhalb des Schweizer Seilbahnverband denn auch als innovative und attraktive Gegend. Das war diesen Sommer spürbar, noch nie war im Alpstein so viel französisch gesprochen worden. Das Gesamtpaket stimmt – Natur, Aussicht, Gastronomie.

Der Säntis ist das Ostschweizer Aushängeschild. Kommt da auch Neid auf?

Nein, den kennen wir nicht. Denn davon profitieren auch alle anderen in der Region. Die vier Appenzeller Bergbahnen haben sich hochgearbeitet. Der Säntis ist das Aushängeschild, der Hohe Kasten ist durchaus auf gleichem Niveau. Der Kronberg mag national etwas weniger bekannt sein, aber auch er ist attraktiv. Die Ebenalp wurde so berühmt, dass sie fast zum Opfer des eigenen Erfolgs wurde. Doch auch sie alle können sich nicht zurücklehnen und arbeiten weiter aktiv an ihren Angeboten.

Roger Walser: «Wir sind schon nachhaltig. Aber wir können noch besser werden.» Bild: Arthur Gamsa

Schweiz Tourismus will verstärkt auf Nachhaltigkeit setzen. Wie passen die Bergbahnen da rein?

Sehr gut. Die Autobranche definiert ihre Nachhaltigkeit über die Elektrofahrzeuge. Wir machen seit eh und je nichts anderes: Wir fahren mit Strom. Wir können da noch besser werden, indem wir unseren eigenen Strom produzieren oder auf Ökostrom umsteigen. Nachhaltigkeit geht aber über den Strom hinaus. Ich denke an die Verpflegung in den Bergrestaurants, regionale Produkte haben viel Potenzial.

Umweltverbände und Bergbahnen sind sich öfter nicht grün...

...wir wurden durch die Debatten über Landschaftsbilder in die Ecke der Umweltverschmutzer gedrückt. Den grössten Fussabdruck, den die Seilbahnen hinterlassen, ist der Anreiseverkehr ihrer Gäste. Punktuell können wir das entschärfen, ein Beispiel ist der Zubringer am Flumserberg ab dem Bahnhof Unterterzen. Aber sind wir ehrlich: Wir sind eine Gesellschaft von Individualisten. Viele fahren auch zum Biken oder Wandern am liebsten mit dem Auto an.

Weshalb tun sich die Bahnen so schwer mit den Umweltverbänden?

Die Umweltverbände wurden zu lange als Spielverderber und Verhinderer angeschaut. Das hat sich geändert. Heute werden sie schon früh einbezogen. Die Macht der Umweltverbände in Baubewilligungsprozessen ist aber sehr hoch. Zusätzliche Abklärungen und Studien verteuern am Ende das Angebot.

Hüpfburgen, Rodelbahnen, Kletterparks, Bikerstrecken: Werden die Alpen zu Rummelplätzen?

Diese Rummelplätze gibt es, das streite ich nicht ab – aber sie sind örtlich konzentriert rund um die Bergstationen. Viele Gäste wollen heute unterhalten sein, auch am Berg, auch in der Natur. Das ist ein ständiger Spagat zwischen was zu viel und was zu wenig ist.

Wo sind die Grenzen zwischen Natur, Ruhe und Halligalli?

Indem die Unterhaltungsangebote örtlich beschränkt sind. Der Gast, der Ruhe und Erholung in der Natur sucht, findet diese noch überall, wenn er einige Meter vom Gipfel wegwandert.

Wenn Sie einen Wunsch offen hätten: Welchen Berg würden Sie gerne mit einer Bahn erschliessen?

Es ist eher ein Traum, der aber nicht in Erfüllung gehen muss: eine Bahn hoch über dem Walensee – vom Maschgenkamm direkt zu den Churfirsten.