«Ist es denn so schwierig, den Abfall richtig zu entsorgen?»: Littering beschäftigt Ostschweizer Polizeistellen auch während der Pandemie Ein St.Galler Stadtpolizist machte jüngst einen Littering-Vorfall publik. Nah der Thurgauer Grenze, bei Stein am Rhein, sah sich die Polizei mit Ähnlichem konfrontiert. Wegen der Coronaregeln zieht es die Wochenend-Bonvivants statt in Bars und Clubs nach draussen. Gibt es deswegen auch mehr Littering? Wir haben nachgefragt. Miguel Lo Bartolo 17.11.2020, 12.26 Uhr

Wenn Bars und Clubs schliessen, weichen Jugendliche und junge Erwachsene auf nahe gelegene Begegnungszonen, etwa auf Pärke oder Spielplätze, aus.

Symbolbild: Keystone

Halbvolle Alkoholflaschen, verklebte Dosen, Zigarettenstummel und andere Partyrückstände erzählen in Pärken, auf Spiel- und Begegnungsplätzen die Geschichten vom Vorabend. Es sind unschöne Bilder, mit denen sich Polizistinnen und Polizisten sowie die zuständigen Entsorgungsorgane des Öfteren konfrontiert sehen.

Vor allem an Wochenenden sind Szenerien wie die nachfolgende nicht ungewöhnlich:

Im St.Galler Leonhardspark wurde in der Nacht auf Sonntag,

15. November, augenscheinlich gefeiert. Bild: PD

Der St.Galler Stadtpolizist Roger Spirig hat am Sonntagvormittag dieses Bild vom Leonhardspärklein in den sozialen Medien geteilt. In seinem Post blieb er zwar diplomatisch:

«Ist es denn so schwierig, den Abfall richtig zu entsorgen?»

Doch kommt man nicht umher, zwischen den Zeilen seines Facebook-Beitrags auch eine gewisse Bitterkeit und Enttäuschung herauszulesen.

Dass die Feierlustigen nicht zur Sperrstunde nach Hause gehen würden, war abzusehen. So auch, dass Freiluftversammlungen unter den aktuellen Coronamassnahmen beliebter würden. Das Littering müsste folglich zunehmen. Wie die Kantonspolizeien aus St.Gallen, Appenzell Ausserrhoden und Thurgau auf Anfrage mitteilen, gibt es allerdings keine verlässlichen Statistiken, die eine solche Zunahme belegen würden.

Dionys Widmer, Mediensprecher Stadtpolizei St.Gallen. Bild: PD

Das Problem ist – wenn auch nicht de facto akuter als in den Vorjahren – stets präsent. Das sagt Dionys Widmer, Mediensprecher der Stadtpolizei St.Gallen. Er hält fest, dass betreffend Littering ständig sensibilisiert werden müsse. Widmer sagt:

«Wir nutzen dazu Fälle wie jenen, den Roger Spirig publik gemacht hat.»

Die Stadtpolizei kenne bestimmte Örtlichkeiten, an denen ein erhöhtes Littering-Risiko bestehe. Dort wird laut Widmer auch gezielt patrouilliert. Die Ordnungshüter können aber bei weitem nicht alle Vandalen in flagranti erwischen.

Ordnungsbussen spiegeln nicht die Realität wider

Auch die Kantonspolizei St.Gallen stellt in ihrer täglichen Arbeit keine vermehrten Meldungen von Littering fest, wie deren stellvertretender Leiter Kommunikation, Florian Schneider, sagt. Um diese Aussage einzuordnen, bedürfe es aber einigen Erklärungen.

Florian Schneider, stellvertretender Leiter Kommunikation der Kantonspolizei St.Gallen. Bild: PD

Es könne nämlich durchaus sein – so Schneider –, dass sich die Littering-Vorkommnisse gehäuft hätten. Doch würde sich der Beweis dafür nicht in den polizeilichen Zahlen niederschlagen. Die einzige relevante Statistik, die die Kantonspolizei in diesem Zusammenhang erhebt, betrifft nämlich die Anzahl der pro Kalenderjahr ausgestellten Ordnungsbussen.

Gemäss Übertretungsstrafgesetz besteht im Kanton St.Gallen die Möglichkeit, eine Ordnungsbusse wegen «Wegwerfen oder Zurücklassen von Kleinabfällen» oder wegen «Wegwerfen und Zurücklassen von mehreren Kleinabfällen» zu erteilen, so Schneider. Diese Übertretungen werden mit einer Busse von 50 beziehungsweise 200 Franken quittiert. Schneider präzisiert:

«Dies bedingt jedoch, dass die verursachende Person beim Littering beobachtet wird.»

In den letzten fünf Jahren wurde betreffend den Übertretungen folgende Anzahl an Ordnungsbussen ausgeteilt:

Mit Blick auf diese Bussen liegt der Schluss nahe, dass sich die Littering-Vorkommnisse im Kanton St.Gallen beträchtlich gehäuft haben müssen. 2019 waren es gesamthaft 22, 2020 sind es bereits doppelt so viele. Schneider relativiert aber:

«Diese Zahlen sind starken Schwankungen unterworfen und geben keinesfalls eine Übersicht über die Gesamtsituation.»

Matthias Graf, Chef Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau. Bild: PD

Das zeigt auch ein Blick zum Nachbarkanton Thurgau. Wie Mathias Graf, Chef Mediendienst der Kantonspolizei Thurgau, auf Anfrage mitteilt, wurden dieses Jahr gar weniger Ordnungsbussen wegen Litterings ausgestellt als noch im Vorjahr. Doch wird die Diskussion immer wieder angeheizt – unter anderem durch Eindrücke wie diesen aus Stein am Rhein:

Die Schaffhauser Polizei fotografierte am Sonntagnachmittag (15. November 2020) die Grillstelle beim Chlingewächteracker oberhalb der Burg Hohenklingen in Stein am Rhein. Bild: SHPol

Generelle Zunahme des Alkoholkonsums

Seit Ausbruch der Pandemie warnen Sozialarbeiter und Psychologen vor zunehmendem Suchtmittelkonsum. Davon hat die Kantonspolizei St.Gallen bis anhin zumindest im Strassenverkehr nichts mitgekriegt. Doch auch in diesen Belangen sind die Zahlen mit Vorsicht zu geniessen, sagt Florian Schneider. Wegen des vergleichsweise mässigen Verkehrs zeige die Tendenz der diesjährigen Zahlen eher dahin, dass im «Coronajahr» weniger fahrunfähige Verkehrsteilnehmer angehalten wurden als in den Jahren zuvor. Er ergänzt:

«Es handelt sich bei der Feststellung der Fahrunfähigkeit allerdings um ein klassisches Kontrolldelikt – je mehr Kontrollen gemacht werden können, desto mehr stellt man in der Regel auch fest.»

Im Kanton Thurgau wie auch im Kanton Appenzell Ausserrhoden sieht man von einer Stellungnahme hierzu ab. Die entsprechenden Statistiken würden noch nicht vorliegen.