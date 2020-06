«Wir möchten unsere Mutter nicht erst sehen, wenn sie im Sterben liegt»: Kanton St.Gallen verlängert Besuchsverbot an Spitälern – Angehörige zeigen Unverständnis Das Besuchsverbot an St.Galler Spitälern hätte bereits am Montag enden sollen. Aus organisatorischen Gründen wurde es bis 18. Juni verlängert. «Stillschweigend» kritisieren Angehörige. Beim Verwaltungsgericht ist sogar eine Beschwerde angekündigt. Katharina Brenner 11.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wegen der Coronapandemie sind längere Besuche im Spital mit innigen Umarmungen erst einmal passé. Luis Alvarez / Digital Vision

«Warum geht’s in den anderen Kantonen, aber im Kanton St. Gallen nicht?», fragt eine Angehörige, die anonym bleiben möchte. Während in sämtlichen Nachbarkantonen Besuche mit Schutzkonzepten wieder möglich sind, bleibt St. Gallen restriktiv. Besuche sind bis 18. Juni nur in Ausnahmen möglich. Die betagte Mutter der Angehörigen liegt seit zwei Wochen in einem St. Galler Spital. Die ersten anderthalb Wochen sei kein Besuch möglich gewesen. Dann habe sich der Zustand ihrer Mutter derart verschlechtert, dass die Kinder kommen durften.

«Jetzt geht es ihr besser und wir dürfen nicht mehr zu ihr. Wir möchten unsere Mutter aber nicht erst wiedersehen, wenn sie im Sterben liegt.»



Was sie zudem ärgert: Der Kanton habe das Besuchsverbot «stillschweigend» verlängert. Die Spitäler vermelden auf ihren Websites zwar das Datum 18. Juni, der Kanton hat darüber aber nicht kommuniziert. Eine Medienmitteilung sei für Ende dieser oder Anfang nächster Woche geplant, heisst es beim Gesundheitsdepartement.

Kantonsärztin Danuta Reinholz. Urs Bucher

Die Verlängerung gilt dann nur noch ein paar Tage. Schon einmal war das Verbot verlängert worden: von Mitte Mai auf den 8. Juni. Nicht aus epidemiologischen Gründen, sondern organisatorischen, sagte Kantonsärztin Danuta Reinholz damals.



«Grosser administrativer Aufwand»



Ähnlich tönt es auch dieses Mal: Eine Lockerung müsse von einem Schutzkonzept begleitet werden, beispielsweise einer Registrierung, sagt die Vize-Generalsekretärin des Gesundheitsdepartements, Fabienne Frei. Diese Massnahmen seien «mit einer grossen administrativen und logistischen Leistung verbunden». Das Departement habe den Entscheid mit den Spitälern gefällt. Ab dem 19. Juni liegt die Oberhand wieder bei den Spitälern. Sie wollen bis dann Schutzkonzepte erarbeitet haben. Der Thurgau war bereits Ende Mai soweit.

Die Verlängerung im Kanton St. Gallen wird in den nächsten Tagen das Verwaltungsgericht beschäftigen. Eine Beschwerde ist auf dem Weg. Der Beschwerdeführer, der anonym bleiben möchte, nennt die Verlängerung «unverhältnismässig und willkürlich», insbesondere, da grössere Spitäler wie das Unispital in Zürich wieder Besuche erlaubten. Nachtlokale hätten mehr Freiheiten als Angehörige und Patienten. Ob die Beschwerde in dieser kurzen Zeit etwas bewirken kann, ist fraglich.



Ausnahmen sind an St.Galler Spitälern möglich

Daniel Tapernoux, Mitglied der Geschäftsleitung der SPO Schweizerischen Patientenorganisation, sagt:

«Aus Sicht der Patienteninteressen sind Besuchsverbote zweischneidig.»

Einerseits könne Covid-19 für einige Patienten verheerende Konsequenzen haben, andererseits sei der Kontakt mit Angehörigen für Patienten sehr wichtig. Im April, mit deutlich höheren Fallzahlen, sei ein Besuchsverbot sicher sinnvoll gewesen. Jetzt sei es schwieriger zu begründen. Ganz wichtig seien auf jeden Fall Ausnahmen. Diese gelten auch an St. Galler Spitälern, schon seit Beginn der Epidemie.

Philipp Lutz, Mediensprecher des St.Galler Kantonsspitals.

Möglich sind Besuche von Patienten, die auf Intensivstationen sind oder palliativ betreut werden, oder bei Geburten. Ausnahmen gibt es auch, «wenn ein Besuch einer Patientin oder eines Patienten dringend nötig scheint», sagt Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals. Angehörige sollten sich dann direkt an die zuständige Stationsleitung wenden.