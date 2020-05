«Wir lassen die Eltern nicht im Stich»: Der St.Galler Bildungsdirektor Stefan Kölliker wehrt sich gegen Kritik am Halbklassensystem

«Überlegen Sie es sich bitte gut.» Mit diesen Worten schliesst ein offener Brief, den die Kantonsschülerin Damla Hauser an den St.Galler Bildungschef Stefan Kölliker richtet. Es sei ihr bewusst, dass Kölliker als Angehöriger der SVP andere Vorstellung habe bezüglich der Maturaprüfungen als sie. Kölliker hatte letzte Woche vor den Medien verkündet, die Schülerinnen und Schüler würden der St.Galler Regierung dereinst dankbar sein, dass sie die Maturaprüfungen trotz Pandemie schreiben durften. Man wolle den Bildungsabschluss dieses Jahrgangs nicht abwerten.

Die Schülerin schreibt weiter, es sei undemokratisch, dass die Maturandinnen und Maturanden nicht mitbestimmen könnten, ob die Prüfung durchgeführt werden oder nicht. Den Entscheid der Regierung will sie nicht hinnehmen. Sie werde nicht vier Stunden mit anderen Maturanden in einem Zimmer sitzen. Ihre Schwester habe Diabetes. Auf keinen Fall wolle sie das Risiko eingehen, sich anzustecken. Deshalb weigert sich die Maturandin, die Prüfung zu schreiben. Grundsätzlich sei es für die Maturandinnen und Maturanden schwierig, zu Hause die Aufträge der Lehrer zu bearbeiten und sich gleichzeitig auf die Prüfungen vorzubereiten, heisst es in ihrem Brief weiter.

Ausserrhoder Maturanden beklagen ungleiche Verhältnisse



In Appenzell Ausserrhoden haben sich Schülerinnen und Schüler der Kantonsschule Trogen mit einem dreiseitigen Brief an ihren Rektor Marc Kummer und Bildungsdirektor Alfred Stricker gewandt. Sie empfinden es als ungerecht, dass sie Ende Mai «trotz der momentan sehr schwierigen Situation» zu den schriftlichen Maturaprüfungen antreten müssen, während etwa Bern und Zürich ganz auf die Prüfungen verzichten. Wie St. Gallen führt Ausserrhoden keine mündlichen Prüfungen durch, wohl aber schriftliche. «Während die Lehrlinge bereits Wochen zuvor über ihre Lage Bescheid wussten, liess man die Maturafrage zögerlich im Dunkeln», schreiben die Schüler. Jetzt belaufe sich die offizielle Vorbereitungszeit auf gerade einmal drei Wochen. Diese Zeit reiche für die Gesamtrepetition des Stoffes allerdings nicht aus – auch wenn die mündlichen Prüfungen wegfallen. Die Schüler fühlen sich benachteiligt. Maturandinnen und Maturanden aus Bern oder Zürich hätten deutlich mehr Zeit, sich für den Numerus Clausus des Medizinstudiums vorzubereiten. (al)