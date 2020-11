«Wir können wohl frühestens an Weihnachten wieder öffnen»: Wie die Vorarlberger Tourismusbetriebe die Wintermonate zu planen versuchen In Vorarlberg setzen Politik und Wirtschaft alle Hebel in Bewegung, um den Wintertourismus doch noch anzukurbeln, sobald der Lockdown vorbei ist. In der Branche macht allerdings auch ein düsteres Szenario die Runde: Die Schliessung bis zum Frühling. Adrian Vögele 21.11.2020, 05.00 Uhr

In der Region Lech Zürs am Arlberg arbeiten während der Hochsaison bis zu 4000 Personen im Tourismus. Den kommenden Winter werden die Betriebe voraussichtlich nur mit Kurzarbeit überstehen. Bild: Imago

Ist das Wintergeschäft noch zu retten – wenigstens teilweise? Diese Frage treibt die Tourismusbranche um. Nicht nur in Vorarlberg, aber hier ganz besonders. Der Fremdenverkehr ist einer der bedeutendsten Wirtschafszweige im Bundesland, er umfasst 13000 ganzjährige Arbeitsplätze und generiert zwei Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Und: Die Branche lebt stark von Gästen aus dem Ausland. 54 Prozent kommen aus Deutschland, die Schweiz ist mit 12 Prozent der zweitwichtigste ausländische Markt.

Der Staat versichert jeden Gast mit bis zu 3000 Euro

Damit das Wintergeschäft nach dem derzeitigen Lockdown doch noch Fahrt aufnimmt, setzen Politik und Tourismusvertreter alle Hebel in Bewegung. Als erstes österreichisches Bundesland hat Vorarlberg eine umfassende Corona-Winterstrategie lanciert.

Die Liste der Massnahmen im sogenannten «Winterkodex» ist lang: Sie beginnt mit einer Gratis-Stornierungsversicherung für die Gäste, finanziert vom Staat. Wer nicht anreisen kann, weil er oder sie in Isolation oder Quarantäne ist oder einen solchen Fall im gleichen Haushalt hat, erhält bis zu 3000 Euro an Übernachtungs- und Verpflegungskosten rückerstattet.

Weiter vorgesehen sind ein digitales Contact-Tracing, wöchentliche Covid-Tests und tägliches Fiebermessen bei den Mitarbeitenden, strenge Hygiene-Leitlinien für Seilbahnen und Skischulen et cetera. Sogar das Abwasser wird auf Coronaviren überwacht. Das Ziel des Ganzen: Die Gäste sollen sich sicher fühlen, trotz Pandemie.

Start an Weihnachten – «eine optimistische Annahme»

Carmen Can, Inhaberin der Fuchsegg Eco Lodge im Bregenzerwald. Bild: PD

Für die Vorarlberger Hotellerie ist die Unsicherheit allerdings gross, auch wenn der Lockdown zeitlich begrenzt ist. Das neue Hotel Fuchsegg Eco Lodge im Bregenzerwald beispielsweise feierte erst im Oktober Eröffnung – und musste nach nur vier Wochen wieder schliessen. Wie es weitergehe, sei momentan unklar, sagt Inhaberin Carmen Can.

«Wir können sicher nicht am 7. Dezember bereits wieder öffnen.»

Zum einen ergebe es keinen Sinn, den Betrieb wieder aufzunehmen, wenn keine Zimmer gebucht seien. «Zum anderen gehen wir davon aus, dass die Einschränkungen schrittweise aufgehoben werden, dass also zunächst die Schulen und der Handel wieder geöffnet werden. Dann wird man abwarten müssen, wie sich dies auf die Coronasituation auswirkt.» Carmen Can rechnet damit, dass die Fuchsegg Eco Lodge frühestens an Weihnachten wieder Gäste empfangen kann – das sei eine optimistische Annahme.

«Im Worst-Case-Szenario bleibt der Betrieb auch bis zum Frühjahr geschlossen.»

Das Hotel beschäftigt normalerweise 15 Mitarbeitende, war aber gezwungen, den Personalbestand vorübergehend zu reduzieren. Das wohl realistische Szenario sei, das Hotel wieder zu öffnen, jedoch vorerst ohne Restaurant, sagt Carmen Can. «Denn gerade in der Gastronomie sind die Aufwände gross. Bei unsicherer Auslastungslage ist eine Küche kaum nachhaltig zu betreiben. Positiv ist, dass unsere 30 Zimmer fast alle über eine Kochnische verfügen und wir somit unsere Lodges auch für Selbstversorger anbieten können.»

Mehr als 50 Prozent Auslastung liegen nicht mehr drin

Hermann Fercher, Tourismusdirektor von Lech Zürs. Bild: PD

Auch andere Anbieter jonglieren mit verschiedenen Szenarien. In der Region Lech Zürs am Arlberg soll der Skibetrieb am 17. Dezember starten. Ob das die Regierung erlaubt, wird sich aber voraussichtlich erst gegen Ende des aktuellen Lockdowns zeigen, wie Tourismusdirektor Hermann Fercher sagt.

Derzeit diskutiert die Region darüber, den Betrieb über Weihnachten zu öffnen, im Januar wieder zu schliessen und dann im Februar erneut zu öffnen. Oder das Weihnachtsgeschäft zu streichen und erst im Januar wieder zu starten. Oder aber: Den ganzen Winter geschlossen zu halten, «da Personal und Betriebskosten besser kalkulierbar sind», so Fercher. Denn mit einer Auslastung von über 30 bis 50 Prozent könne man sowieso nicht unbedingt rechnen, aufgrund der Reisewarnungen und Quarantäneregelungen.

Was wären die Folgen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Fercher sagt:

«Jeder unserer Betriebe wird versuchen, sein Stammpersonal mit Hilfe von Kurzarbeit zu halten, auch wenn es wenig oder gar keine Arbeit im Winter geben sollte.»

«Ich gehe aber davon aus, dass selbst bei einem Winter auf ganz kleiner Flamme keiner unserer Betriebe existenziell gefährdet ist – auch wenn die Ausfälle dieses Winters auf Jahre schmerzen werden», so der Tourismusdirektor.

Herlinde Moosbrugger, Geschäftsführerin von Bregenzerwald Tourismus, wagt noch keine solche Prognose. In der Region herrsche Unsicherheit, aber auch Optimismus, dass es eine Wintersaison geben werde. Auch wenn diese kürzer oder anders sein werde als in früheren Jahren.