«Wir hören mehr positive als negative Rückmeldungen»: St.Galler Kirchen unterstützen die Konzernverantwortungs-Initiative, aber halten sich mit Propaganda zurück Mit Flaggen, Predigten oder Filmanlässen werben reformierte und katholische St.Galler Kirchgemeinden für die von Hilfswerken angestossene Konzernverantwortungs-Initiative. Allerdings bemühen sie sich in ihren Publikationen und Statements um eine ausgewogene Diskussion – und nehmen damit den Kritikern den Wind aus den Segeln. Marcel Elsener 29.10.2020, 05.00 Uhr

Plakatständer vor der Kirche Bruggen (Straubenzell): Nur wenige St. Galler Kirchgemeinden bekennen sich in dieser Form zur Initiative. Ralph Ribi

Einen Monat vor dem Urnentermin ist der Abstimmungskampf zur Konzernverantwortungs-Initiative, kurz KVI oder Kovi, hitziger geworden – auch unter den Kirchenmitgliedern. Dem frühen Bekenntnis von 650 Pfarreien und Kirchgemeinden auf der Plattform «Kirche für Kovi» steht seit September eine «Ethik-Kommission» gegenüber, die mit «dem einseitigen Engagement kirchlicher Kreise nicht einverstanden» ist und die Initiative ablehnt. Der Einspruch dieser wirtschaftsliberalen Gegenkräfte hat in St. Gallen allerdings weit weniger hohe Wellen geworfen als in Zürich, wo der Reformierte Kirchenrat seinen Kirchgemeinden die «Politpropaganda» etwa mit Flaggen an den Gotteshäusern untersagte.

Im evangelisch-reformierten St. Gallen war ein solches Verbot nicht nötig. Das hat einerseits mit der Zurückhaltung des Kirchenrats zu tun, der sich als Gremium zwar zur Initiative bekennt, aber stets den Dialog empfiehlt. Im aktuellen «Kirchenboten» (November) steht einem Interview mit Kirchenratspräsident Martin Schmitt (Pro) denn auch ein gleich langes Gespräch mit seinem Glarner Pendant Ulrich Knoepfel (Kontra) gegenüber. Andererseits sind die gegensätzlichen Kräfte in der St. Galler Kirche weniger prägend als anderswo und die Kirche weniger politisiert. Von den 40 Kirchgemeinden im Kanton bekennen sich lediglich sieben Gemeinden zur Initiative, darunter vier im Toggenburg; Flaggen oder Plakate an den Kirchen sind die Ausnahme.

Vereinzelte Kritik und drohende Kirchenaustritte

Die Meinungen in der Kirche gingen «genauso auseinander» wie in der Gesellschaft, sagt Kirchenratspräsident Schmitt. Er findet Fahnen und Banner an Kirchtürmen «schwierig» und würde Gottesdienste «nicht für Positionierungen verwenden», weil dort keine Möglichkeit zum Dialog bestehe. Auf drohende Kirchenaustritte von Unternehmern und damit Geldgebern der Kirche angesprochen, antwortet Schmitt mit dem berühmten Satz Martin Luthers: «Hier stehe ich, ich kann nicht anders.» Der Überzeugung des Kirchenrates für die Kovi seien zudem auch viele Bürgerliche: «Ich kenne viele Wirtschaftsleute, die dafür sind, weil ihnen das Image des Profitstrebens, ‹das über Leichen geht›, leid ist.»

Anderer Meinung sind in der Region St. Gallen etwa der ehemalige Leiter des Liberalen Instituts, Robert Nef, der in einem offenen Brief an die Kirchenleitung mit Austritten droht: «Viele werden sich überlegen müssen, ob sie noch einer Kirche angehören können, die aus gesinnungsethischem Übereifer verantwortungsethisch zu Verwerfendes mitträgt.» Und FDP-Kantonsrat Walter Locher erkundigt sich mit einem politischen Vorstoss nach gesetzlichen Regeln für die politische Neutralität von Religionsgemeinschaften und der Streichung des Steuerausgleichs, mit dem letztlich auch juristische Personen Abstimmungskampagnen mitfinanzierten.

Dass sich «Unternehmerpersönlichkeiten» wegen der «wirtschaftsfeindlichen Kampagne aus kirchlichen und Hilfswerkkreisen in der Kirche nicht mehr willkommen fühlten», wie es der Glarner Kirchenratspräsident Knoepfel formuliert, spürt man in St. Gallen kaum. «Wir haben bis jetzt erst wenige E-Mails oder Briefe erhalten, die die Position der Kirche kritisieren», sagt Andreas Ackermann, Kommunikationsbeauftragter der Reformierten Kantonalkirche. «Sie tun dies alle aus einer liberalen Position, vergleichbar mit Walter Lochers Einfacher Anfrage.»

Eine Frage von Mehrheitsentscheiden und der Pluralität einer Kirchgemeinde

Ob und wie das «Ja auf dem Kirchturm» propagiert wird, bedingte in jeder Kirchgemeinde eine längere Diskussion. Im zürichnahen und sozial sehr durchmischten Rapperswil-Jona verzichtete die Vorsteherschaft auf eine Parteinahme und auch auf öffentliche Debatten, sagt Gemeindepfarrer Heinz Fäh. Als Kirchenrat für den Dialog mit den Hilfswerken zuständig, unterstützt er das Grundanliegen, zumal es dem kirchlichen Engagement für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung entspreche. Er hätte sich aber den parlamentarischen Kompromiss gewünscht. Der Verzicht auf politische Parolen bedeute aber nicht, dass sich die Kirche nicht in sozialpolitische Fragen einmischen solle, erklärt Fäh mit Blick auf umstrittene Themen wie die Ehe für alle oder die liberalisierte Sonntagsarbeit.

Farbe bekennt hingegen die Kirchgemeinde Mittleres Toggenburg, mit Flagge am Turm und Veranstaltungen. «Eine Kirche, die nur in den Kirchenbänken stattfindet, hat für unsere Gesellschaft keine Relevanz und ist dem Staat kein konstruktives Gegenüber», ist Pfarrerin Trix Gretler überzeugt. Die Kirche könne bei dieser Initiative, die exakt jene Themen aufs Tapet bringe, die zur Fastenzeit seit Jahren gepredigt würden, nicht schweigen. Am Reformationssonntag werden Gretler und Sozialdiakon Remo Schweizer das Anliegen im Gottesdienst aufgreifen und anschliessend den Film «Der Konzernreport» zeigen – kritische Diskussion erwünscht, wie unlängst am Telefon mit einem Kirchenmitglied, das das politische Statement der Kirche kritisch betrachtet. «Es war gut und konstruktiv, wir waren uns in der Sache einig, aber nicht in der Ausführung.»

Ebenfalls Stellung für die Kovi bezieht die St. Galler Kirchgemeinde Straubenzell. Deren Vorsteherschaft fasst den Einsatz für die Armen und Schwachen im Sinn der von der Hilfswerken gestarteten Initiative als «Herzstück des Evangeliums» auf und entschloss sich einstimmig zur politischen Positionierung. Dies wird auf der Website gut begründet inklusive Fazit: «Es wird vermutlich ebenso viele Kirchbürger geben, die ablehnen, dass sich eine Kirchgemeinde politisch äussert, wie solche, die enttäuscht sind, dass sie es nicht tut.» Zur Meinungsbildung empfiehlt die Straubenzeller Kirchgemeinde allerdings die kritische Podiumsdiskussion der Kirchgemeinde Tablat (siehe separaten Text). Als grösste Kirchgemeinde im Kanton, die mehrere Stadtkreise und umliegende Gemeinden wie Wittenbach umfasst, müsse man «die Pluralität abbilden» und eine differenzierte Meinung ermöglichen, sagt Tablat-Präsident Johannes von Heyl.





Der Bischof zuvorderst, aber das Bistum zurückhaltend

Im Gegensatz zur Reformierten Kantonalkirche von St. Gallen (und auch beider Appenzell) hat das katholische Pendant auf eine offizielle Parteinahme verzichtet. Zwar engagiert sich Bischof Markus Büchel an vorderster Stelle für das Anliegen der Initiative und sind namhafte CVP-Politiker wie alt Ständerat Eugen David an seiner Seite. Doch gibt es im Bistum St. Gallen anders als bei der Katholischen Kirche Thurgau keine Abstimmungsempfehlung. «Die Zeiten sind längst vorbei, in denen Katholiken so stimmen sollen, wie der Bischof das möchte», sagt Bistumssprecherin Sabine Rüthemann. «Würden wir uns als Institution engagieren, wären damit faktisch alle Katholikinnen und Katholiken in den drei Bistumskantonen SG, AI und AR mitgemeint.» Freilich gehe es bei der Kovi um zentrale christliche Grundsätze wie Frieden, globale Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung, Solidarität und Würde der Menschen. Die Initiative schlage einen Weg vor, um Menschenrechtsverletzungen «besonders gegenüber den ärmsten und wehrlosesten Menschen zu bekämpfen», betont Rüthemann. Jedoch sei die Beurteilung der politischen Abstimmungsfrage dem Sachverstand der mündigen Stimmbürgerschaft überlassen und zugetraut, «ihrem eigenen Gewissen verpflichtet». Entsprechend ausgewogen die Berichterstattung im Pfarrblatt des Bistum («Pfarreiforum») mit Pro- und Kontra-Interview.

In diesem Sinn haben das Bistum und der Katholische Konfessionsteil die Verantwortlichen in den Kirchgemeinden und in den Seelsorgeteams «in einem Schreiben aufgefordert, keine Einwegkommunikation zu betreiben (wie Flaggen an Kirchtürmen), sondern Formen des Dialogs zu wählen, beispielweise Podiumsdiskussionen». Dies sei grösstenteils befolgt worden, Fahnen an Kirchen gebe es mit wenigen Ausnahmen keine. Die befürwortende Haltung vieler katholischer Kirchenleute inklusive Bischof werde mehrheitlich begrüsst, erklärt Sabine Rüthemann: «Wir hören tendenziell mehr positive als negative Rückmeldungen.» Kirchenaustritte von erzürnten Gegnern kämen vereinzelt vor, doch sei dies nicht nur wegen der Kovi, sondern bei verschiedensten Themen immer wieder mal der Fall.