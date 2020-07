Interview «Wir hatten unglaubliches Glück»: Der St.Galler Altersmediziner Thomas Münzer blickt auf die erste Coronawelle zurück Der Chefarzt der Geriatrischen Klinik St.Gallen erklärt, warum Corona die Kommunikation mit Betagten erschwert, was Isolation mit ihnen macht – und weshalb ein Impfstoff alten Menschen nicht unbedingt helfen würde. Interview: Adrian Lemmenmeier 25.07.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

St. Gallen - Corona-Interview mit Thomas Münzer, Chefarzt der Geriatrischen Klinik St. Gallen Ralph Ribi

Thomas Münzer zieht die Hygienemaske von der Nase und setzt sich vor ein Gestell voll farbiger Bundesordner. Von seinem Bürofenster sieht der Chefarzt der Geriatrischen Klinik St.Gallen an die Wände eines wuchtigen provisorischen Containerbaus. Darin war die Klinik untergebracht, ehe sie mitten im Lockdown in den damals fertiggestellten Neubau zügelte. Zu Beginn der Coronakrise gab es Pläne, das Provisorium als Coronaspital zu nutzen. Nun soll es rückgebaut werden.

Der Lockdown ist vorbei. Wir leben in einer sogenannten neuen Normalität. Was sieht diese Normalität in einer Geriatrischen Klinik aus?

Thomas Münzer: Alle Mitarbeiter tragen Gesichtsmasken, im Personalrestaurant halten wir Sicherheitsabstand. Ansonsten sind wir uns gewöhnt, Hygienemassnahmen einzuhalten. Mehr zu schaffen machen uns derzeit die Regelungen für Reisen in Risikoländer.

Weil sich Mitarbeitende nach den Ferien in Quarantäne begeben müssen?

Das Angebot an Pflegepersonal ist grundsätzlich knapp. Wenn Leute Ferien in Risikogebieten machen und sich dann isolieren müssen, droht ein Personalengpass.

Wie lösen Sie das Problem?

Wir haben unsere Leute auf diese Thematik hingewiesen – und zählen auf die Eigenverantwortung jedes Einzelnen.

Im Lockdown galt für Leute über 65 die Empfehlung, zu Hause zu bleiben. In Heimen und Spitälern gab es Besuchsverbote. Hat diese Isolation medizinische Folgen?

Grundsätzlich ist soziale Isolation ein Risikofaktor für Depressionen im Alter. Aber die Leute gehen unterschiedlich mit dieser Situation um. Es gibt solche, die sehr gut mit Einsamkeit zurechtkommen, und andere, die leiden. Natürlich hat die Pandemie die Einsamkeit verstärkt – und darunter hat sicher die eine oder andere Person gelitten.

Hat die ausserordentliche Lage auch andere Beschwerden verstärkt?

Manche Leute, die jetzt bei uns in der Klinik sind, hatten zu wenig Bewegung, weil sie über längere Zeit zu Hause geblieben sind.

Wie viele Menschen sind in der Geriatrischen Klinik St.Gallen an Covid-19 gestorben?

Wir hatten unglaubliches Glück. Es gab nur einen Todesfall. Insgesamt hatten sich sechs Patienten mit dem Coronavirus infiziert, die anderen fünf haben das Virus überstanden.

Der auffällige Geriater Seit September 2011 ist Thomas Münzer Chefarzt der Geriatrischen Klinik St. Gallen. Der in Rorschacherberg wohnhafte Altersmediziner trägt stets eine augenfällige Fliege um den Hals. «Ein Geriater muss auffallen», sagte Münzer einst in dieser Zeitung. Denn das Fach erhalte in der Medizin geringe Aufmerksamkeit. Münzer hat in Stuttgart studiert, in den USA zum Alterungsprozess geforscht und in Bern habilitiert.

Die Geriatrische Klinik St. Gallen bildet zusammen mit dem Alterswohnsitz Bürgerspital und der Altersresidenz Singenberg das Kompetenzzentrum Alter St. Gallen, das der Ortsbürgergemeinde gehört. (al)

Hat die Pandemie bei älteren Menschen zu einem anderen Umgang mit dem Tod geführt? Schliesslich lauert da draussen ein Virus, das das Leben jederzeit beenden kann.

Das glaube ich nicht. Es gab aber sicher Leute, die sagten, sie hätten ihr Leben gelebt. Wenn sie wegen dieses Virus sterben würden, dann solle es eben so sein.

Wurden wegen des Virus mehr Patientenverfügungen erstellt?

Die Heime erhielten zu Beginn der Pandemie die Empfehlung, mit allen Bewohnern über eine Verfügung zu sprechen. In der Geriatrischen Klinik aber fragen wir immer nach einer Patientenverfügung oder überprüfen, ob die Verfügungen auf dem aktuellen Stand sind. Die Gesundheit hochbetagter Menschen befindet sich in einem fragilen Gleichgewicht, eine kleine Veränderung kann eine lebensbedrohliche Situation auslösen. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, welche Art Behandlung die Patienten wünschen, falls sie nicht mehr zurechnungsfähig sind.

Welche Lehren ziehen Sie aus der ersten Coronawelle?

Eine Lehre ist, dass die Kommunikation mit den Patienten in dieser ungewöhnlichen Zeit enorm wichtig ist. Eine Pandemie verunsichert die Leute. Da braucht es eine Extraportion Menschlichkeit. Wir haben aber festgestellt, dass es mit Gesichtsmasken sehr schwierig ist, mit betagten Menschen zu kommunizieren.

Weil man mit einer Maske weniger deutlich sprechen kann?

Zum einen. Zum anderen, weil ältere Menschen die Gesichtsmimik des Gegenübers sehen müssen, um es zu verstehen. Viele müssen von den Lippen ablesen, weil sie nicht mehr gut hören. Damit hatten wir nicht gerechnet. Wir freuen uns deshalb auf die durchsichtige Hygienemaske. Die ETH Lausanne und die EMPA in St.Gallen sind daran, eine solche zu entwickeln.

Was sind weitere Lehren?

Eine zweite wichtige Lehre betrifft die Kommunikation auf Behördenebene. Weil sich die Situation in der Pandemie schnell veränderte, mussten die Empfehlungen stets angepasst werden. Vor allem die Heime wurden geradezu mit Empfehlungen überhäuft. Es gab Informationen vom Gesundheitsdepartement, vom Departement des Innern, vom Bund und von den Verbänden. Es war nicht immer klar, was nun tatsächlich gilt. Aus meiner Sicht müsste man in Zukunft versuchen, diese Empfehlungen besser zu bündeln.

Was waren die grössten Herausforderungen für die Alters- und Pflegeheime?

Eine ganz fragile Gruppe sind Menschen mit Demenz. Diese Leute verstehen gewisse Dinge nicht mehr. Ihnen zusätzliche Routinen wie Maskentragen oder Abstandhalten beizubringen, ist schwierig.

Sind die Heime in der Ostschweiz auf eine zweite Welle vorbereitet?

Jene Institutionen, die ich kenne, sind es. Wir haben jetzt einen grossen Vorteil: Wenn das nächste Mal eine Welle kommt, wissen wir, was uns erwartet. Das macht alles viel einfacher.

Die Pharmaindustrie forscht an Impfstoffen. Wäre es auch in der Altersmedizin sinnvoll, eine Impfung einzusetzen?

Dazu wissen wir noch zu wenig. Generell aber sprechen ältere Menschen verzögert und weniger gut auf Impfungen an. Die Immunantwort ist ein bisschen schwächer. Personen, die nur noch eine kurze Lebenserwartung haben, würden von einer Impfung nicht profitieren.

Der Infektiologe Pietro Vernazza hat vorgeschlagen, man solle versuchen, unter jungen Leuten eine Durchseuchung zu erreichen. Gleichzeitig solle man älteren Menschen die Gelegenheit geben, sich besser zu schützen. Was halten Sie als Altersmediziner von dieser Idee?

Es ist sicher enorm wichtig, dass man die alten Menschen gut schützt. Wenn man das konsequent macht, kann man viel Schaden verhindern. Gleichzeitig muss man die Hochbetagten aufklären, sofern ihr geistiger Zustand das zulässt, und abklären, wie sie im Falle einer Erkrankung behandelt werden wollen.

Sie finden den Vorschlag der Durchseuchung also sinnvoll?

Schon. Die Frage ist einfach, wie man alte Leute am besten schützt. In einem Altersheim kann man die Bewohner besser vor äusseren Einflüssen abschirmen. Personen, die alleine wohnen, werden ausserdem mehr unter der Isolation leiden. Man müsste überlegen, wie man sie davon überzeugen kann, zu Hause zu bleiben – und ihnen gleichzeitig die Möglichkeit bieten, soziale Kontakte zu wahren.

Wie soll das funktionieren?

Eine Möglichkeit wäre ein freiwilliger Besuchsdienst. Auch Videochats können helfen.

Was ist Ihre grösste Sorge in Bezug auf den weiteren Verlauf der Pandemie?

Fatal wäre sicher, wenn das Coronavirus mutieren würde und noch ein mutiertes Influenzavirus dazu käme. Andererseits müssen wir die Situation nehmen, wie sie kommt. Und gelassen reagieren. Diese Gelassenheit können wir von den alten Menschen lernen.

Was stimmt Sie optimistisch?

Die grosse Solidarität, die wir am Anfang der Pandemie erlebt haben. Unter den Mitarbeitenden, aber auch in der Bevölkerung. Ich bin sicher, dass wir diese wieder erleben, wenn sie der Verlauf der Pandemie erfordert.