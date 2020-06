Video «Wir haben viel gearbeitet ­– wir können mit gutem Gewissen in Pension gehen»: Wirtepaar vom St.Galler Gartenhaus hört nach 35 Jahren auf Seit genau 35 Jahren wirten Elisabeth und Werner Geisser im Restaurant Gartenhaus beim Güterbahnhof. Im Juli hören sie auf. Der Abschied fällt dem Wirtepaar schwer. Die über die Stadt hinaus bekannten Cordon-Bleus, die Geissers serviert haben, sollen aber auch auf der Speisekarte des neuen Pächters stehen. Text: Sandro Büchler

04.06.2020

Elisabeth Geisser sagt das Wort «Geschäftsauflösung» selbstbewusst und mit fester Stimme, als wäre es keine grosse Sache. Doch schon im nächsten Atemzug überkommen sie die Emotionen. 35 Jahre lang hat sie zusammen mit ihrem Mann Werner im Restaurant Gartenhaus an der Ecke zum St.Galler Güterbahnhof gewirtet. «Ein halbes Leben», sagt die 62-Jährige und ist den Tränen nahe.

Bereits am 10. Juli ist Schluss. Nicht etwa wegen der Coronakrise, wie das Wirtepaar betont. «Der Wechsel war schon lange geplant, jetzt ist einfach gerade der richtige Zeitpunkt gekommen.» Die Vermieterin, die Brauerei Schützengarten, hat einen Nachfolger gefunden für das Restaurant. Nach den Sommerferien am 3. August soll das «Gartenhaus» wieder öffnen, mit einer neuen Pächterfamilie aber mit dem gleichen Konzept wie bisher.



Die Gastwirtin Elisabeth Geisser kennt die meisten Gäste mit Vornamen. Bild: Raphael Rohner

Es ist kurz vor halb zwölf Uhr. Die ersten Gäste treffen ein, setzen sich. Vor ihnen liegen Tischsets voller Werbung, Besteck und ein Suppenteller steht bereit.

«Hoi Martin, hesch Hunger?»

fragt Elisabeth Geisser einen Mann beim Fenster. Sie kennt viele ihrer Gäste persönlich, begrüsst sie mit dem Vornamen. Die Frau scheint ein riesiges Gedächtnis zu haben, Bestellungen nimmt sie ohne Block auf. «Je nach Tagesform kann ich mir alles merken.» An anderen Tagen müsse sie es sich notieren.

Ein gut eingespieltes Team: Während Werner Geisser in der Küche steht, kümmert sich Elisabeth Geisser um den Service. Bild: Raphael Rohner

Im «Gartenhaus» steht gut-bürgerliches Essen auf der Karte: Rösti, Leberli, Hackbraten und vor allem die über die Stadt hinaus bekannten Cordon-Bleus. Geisser wirbelt von Tisch zu Tisch, schenkt jedem Gast bereits beim Hereinkommen das Gefühl, zu Hause angekommen zu sein. Kaum haben sich die Hungrigen niedergelassen, kommt die Wirtin mit der Suppenschüssel daher. Dann klingelt das Telefon. «Restaurant Gartenhaus, Geisser.» «Sali Ruedi – In zehn Minuten? – Für vier Personen – Gern, bis gleich.»

Im Minutentakt nimmt Geisser Bestellungen auf, Reservationen am Telefon, es herrscht Hochbetrieb am Mittag. In der Küche schneidet Werner derweil Käse, nebenan brutzelt es. Teller um Teller wird angerichtet. Die Kaffeemaschine rattert. Der Agrola-Kalender am Kücheneingang flattert jedes Mal leicht, wenn eine der sechs Angestellten vorbeihastet. Hier im «Gartenhaus» sei das Essen immer gut, es gebe immer genug, sagt ein Gast, der seit 30 Jahren hierherkommt. «Das ‹Gartenhaus› ist einfach ein Name in der Stadt.»



«Auswärts essen, macht Spass»

Es ist im Winter 1984, als Geissers vor der Wahl stehen. Gerade ist ihr erster Sohn zur Welt gekommen. Sie, die gelernte Köchin serviert derweil im «Ochsen» in Gossau und träumt vom eigenen Restaurant. Er ist damals als Chauffeur unterwegs. Auch er hegt den Wunsch, sich selbstständig zu machen – es fehlt aber ein eigener Lastwagen. «Restaurant oder Lastwagen, was zuerst kommt, nehmen wir, sagten wir damals», erinnert sich Werner Geisser. Was kam, war das Gartenhaus.

Werner Geisser Gastwirt im St.Galler Restaurant Gartenhaus

Seine Frau sei allerdings anfangs skeptisch gewesen. Sie weiss, wie schwierig es ist, geeignetes Personal zu finden. Aufgrund ihrer bisherigen Stationen ist sie eher mit der Haute-Cuisine vertraut, als mit währschaften Mahlzeiten. Werner hingegen ist begeistert vom «Gartenhaus», wo er – bevor er selbst Pächter wird – oft einkehrt. Auf seinen Fahrten isst Werner ohnehin häufig auswärts. Er sieht sich um und merkt sich, welche Gerichte ankommen:

«Das Gute brachte ich hierhin. Denn das, was ich selber gerne esse, will ich den Leuten weitergeben.»

Das Paar teilt sich die Arbeit auf. Werner steht fortan in der Küche, verfeinert seine Kochkünste, macht den Einkauf. «Anfangs konnte ich einen Schüblig wärmen oder ein Spiegelei braten.» Elisabeth ist bei den Gästen, ist immer für einen Schwatz zu haben. Sie ist die gute Seele des Hauses. Und springt auch beim Jassen ein, wenn die vierte Person in einer Runde fehlt. Mit dieser Aufteilung habe es stets funktioniert. «Wären wir beide in der Küche, gäbe es nur Lämpen.»



Elisabeth Geisser behält stets den Überblick über die offenen Bestellungen. Bild: Sandro Büchler

Mehr Büroangestellte statt Bähnler

Werner und Elisabeth sind Gastgeber mit Leib und Seele. Ihre Gäste bedeuten ihnen alles, und Geissers fühlen sich ihnen gegenüber verpflichtet. Manchmal haben sie sich gar ein schlechtes Gewissen gemacht, wenn sie in den Sommerferien drei Wochen zugemacht haben. «Denn wir haben so viele liebe Gäste», sagt Werner. Zu etlichen Stammkunden habe sie einen engen, persönlichen Bezug aufgebaut, fügt Elisabeth hinzu.

«Die Leute sind mir ans Herz gewachsen.»

Oft fühle sie sich als Wirtin als Seelsorgerin, wenn ihr Gäste Geheimnisse, Ängste oder Nöte anvertrauten. «Klar, das bleibt alles bei uns.» Aber manches vom Erzählten habe sie später im Bett beschäftigt und nicht schlafen lassen.

Rund um das «Gartenhaus» hat sich in den 35 Jahren vieles verändert. «Früher kamen die Bähnler, Pöstler und Bauarbeiter scharenweise.» Dann wandelt sich das Quartier, es wird gebaut. Das Polizeigebäude entsteht, in den Häuserzeilen an der Vadianstrasse ziehen Dienstleistungsbetriebe ein. «Heutzutage kommen deshalb mehr Büroangestellte, und die haben andere Essgewohnheiten.» Boten Geissers früher drei verschiedene Mittagsmenüs an, sei heute eine grössere Auswahl, also mehr à la carte, gefragt. «Für einen Arbeiter genügte es, wenn er sieht: Ah, Menu 1 ist gut, genug, günstig und geht schnell», sagt Elisabeth Geisser.

Elisabeth Geisser im Schuss: Die Gäste erwarten jeden Tag zügig ihr Essen. Bild: Raphael Rohner

Der Faktor Zeit sei noch immer wichtig. Der Gast wolle heute am Mittag rasch etwas essen können. «Lieber eine Stunde früher Feierabend, statt am Mittag eine Stunde aufs Essen zu warten.» Den Gästen eine Suppe zu schöpfen, noch bevor die Getränke serviert werden, trägt diesem Bedürfnis Rechnung. «Es ist vielleicht eines der Erfolgsrezepte unseres Restaurants», vermutet Geisser.



Mehrere Generationen von Stammgästen

Beliebt ist das «Gartenhaus» aber auch bei zahlreichen Vereinen. «Wir haben nie gross Werbung gemacht. Stattdessen haben wir mal einen Club gesponsert, das ist viel persönlicher», sagt Werner Geisser. Und viele der Gäste kamen schon als Kind mit ihren Eltern, oder eben einem Verein, hierher. Später wurden die Kinder selbst zu Müttern und Vätern und kommen nun mit ihrem Nachwuchs wiederum zurück ins «Gartenhaus».

Das kleine Restaurant Gartenhaus beim Güterbahnhof in St.Gallen. Bild: Raphael Rohner

In den 35 Jahren als Gastwirte sahen Geissers, wie neue Generationen heranwuchsen, ältere Generationen wegstarben. Elisabeth und Werner haben in dieser Zeit selbst drei Kinder grossgezogen, drei Buben. Mittlerweile sind auch sie erwachsene Männer, haben selbst Kinder bekommen. «Wir haben nun mehr Zeit für unsere vier Enkel», sagt Elisabeth Geisser voller Stolz.



Er widmet sich seinem Hobby, sie hilft aus

Doch so ganz in Pension gehen die beiden doch nicht. Werner wird im Juli 64 Jahre alt. Er will sich – neben den Grosskindern – seiner grossen Leidenschaft widmen, dem Lastwagenfahren. Ein Jahr werde er noch berufsmässig am Steuer sitzen. «Aber das ist für mich einfach ein Hobby.» Mit dieser Aussicht sei auch der Abschied vom «Gartenhaus» etwas einfacher zu verdauen. Mittlerweile freue er sich, jetzt aufhören zu können.

«Aber für meine Frau ist es wesentlich schwieriger.» Für sie sei der Abschied ein riesiger Schritt. Sie wird jedoch in den kommenden Monaten sporadisch weiterhin im «Gartenhaus» anzutreffen sein. So wie der neue Pächter die sechs Angestellten übernimmt, wird er auch Elisabeth Geisser weiterbeschäftigen. Sie wird tage- oder stundenweise mithelfen. «Das braucht sie auch», sagt Werner, blickt zu seiner Frau und fährt ihr mit der Hand über die Schulter. «Sonst wäre der Bruch zu hart.»

Das Wirtepaar Geisser im Gartenhaus St.Gallen: Der Abschied fällt ihnen schwer. Bild: Raphael Rohner

An ihren letzten Arbeitstagen als Wirtin werde sie aber «einen mitmachen», sagt sie. Denn es ist ein doppelter Abschied. Nicht nur vom «Gartenhaus» und den liebgewonnenen Gästen, es ist auch ein Abschied von St.Gallen. Geissers zügeln nach Eggersriet. Sie ziehen auch aus dem Haus an der Geltenwilerstrasse aus, in dem sie unten gewirtet und darüber 35 Jahre gewohnt haben. Elisabeth Geisser ist auf einem Bauernhof aufgewachsen und sagt, sie sei eigentlich kein Stadtmensch. Ob der Umzug aufs Land den Abschied erleichtere oder zusätzlich erschwere, habe sie noch nicht entschieden.

«Wir haben viel gearbeitet, mit viel Herzblut ­– wir können mit gutem Gewissen in Pension gehen.»

Eine Träne bildet sich in Elisabeth Geissers Auge, kullert unter der Brille hervor. Da klingelt das Telefon. «Restaurant Gartenhaus, Geisser. – Hoi Paul, für zwölf Personen? – Dann machen wir drei Vierertische, okay?»