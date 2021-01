Corona «Wir haben noch einige wenige Schrauben, die angezogen werden können»: Die Rückkehr zum Fernunterricht ist im Appenzellerland nicht erwünscht Die Schutzkonzepte an den Schulen im Appenzellerland funktionieren. Dies stellen die Verantwortlichen in den Bildungsdepartementen von Innerrhoden und Ausserrhoden fest. Sollte sich die Lage verschlechtern, sind strengere Massnahmen angedacht. Mea McGhee 08.01.2021, 15.30 Uhr

Denkbar wäre es, dass Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe 1 auch am Arbeitsplatz Gesichtsmasken tragen müssen. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Bundesrat Alain Berset hat anlässlich der Pressekonferenz am Dreikönigstag die Kantone aufgefordert, sich Gedanken zur Fortsetzung des Schulbetriebs zu machen, sollte sich die Coronakrise verschärfen. Und laut Medienberichten hat Viola Amherd, Sport- und Verteidigungsministerin, sich im Bundesrat für eine Rückkehr zum Fernunterricht ausgesprochen – auch für die Kleinsten, die noch die Primarschule besuchen. «Wir beobachten die Situation genau, insbesondere wegen des mutierten Virus aus Grossbritannien», sagt Ingrid Brühwiler, Leiterin Regelpädagogik im Ausserrhoder Amt für Volksschule und Sport.

Nie mehr als acht Mitarbeitende in Isolation

Ingrid Brühwiler, Leiterin Regelpädagogik im Ausserrhoder Amt für Volksschule und Sport. Bild: PD

Die Schutzkonzepte würden greifen, stellt Brühwiler fest. Seit November führt der Kanton Statistik über die Zahl der Quarantäne- und Isolationsfälle von Lernenden und Lehrenden auf den verschiedenen Schulstufen. Die Beobachtungen würden zeigen, dass es an Schule nur wenige Coronafälle gebe, so Ingrid Brühwiler. Die Zahl der Mitarbeitenden in Isolation lag nie über einem Prozent des gesamten Personals, welches rund 800 Personen zählt. In der Kalenderwoche 46 waren 82 Schulkinder der Volksschule in Quarantäne, was dem Höchststand entspricht. Bei der Isolation lag der Höchststand an der Volksschule bei sieben Kindern. Das zeige: «Die Schutzkonzepte der Schulen sind gut und sie werden eingehalten.» Das sei erfreulich. Vor Weihnachten sei für einzelne Klassen Fernunterricht angeordnet worden. Darauf seien alle Lehrpersonen an Ausserrhoder Schulen vorbereitet. Sie haben Lernmaterialien für die ersten fünf Tage Fernunterricht bereitgestellt, so Brühwiler.

Studierende übernehmen Stellvertretungen

Für den Fall, dass viele Lehrpersonen ausfallen und Engpässe entstehen, können Ausserrhoder Schulen aus dem «Covid-Pool» der Pädagogischen Hochschule St.Gallen Studierende als Aushilfe anfordern. Vereinzelt wurde dies gemäss Ingrid Brühwiler genutzt. Die Schulleiterinnen und Schulleiter hätten alle positive Rückmeldungen zur Qualität der Stellvertretungen gegeben.

Denkbar wäre Maskenpflicht für Fünft- und Sechstklässler

Wenn das mutierte Virus das Infektionsgeschehen bei Kindern nicht massgeblich verändere, sei man zuversichtlich, mit den aktuellen Massnahmen durchs Schuljahr zu kommen, sagt Ingrid Brühwiler. Das Coronagremium, bestehend aus Bildungsdirektor Alfred Stricker, Dominik Schleich, Leiter des Amtes für Volksschule und Sport, Ingrid Brühwiler sowie den Präsidien des Schulleiter-, Schulpräsidenten-, Lehrer- und Gemeindepräsidentenverbandes, hält wöchentlich eine Telefonkonferenz ab, um die Situation zu besprechen. Eine allfällig weitergehende Massnahme, die hierbei besprochen worden ist, sei eine Erweiterung der Maskenpflicht für Fünft- und Sechstklässler, nennt Ingrid Brühwiler ein Beispiel.

Durchhalteparole an Erziehungsberechtigte

Roland Inauen, Erziehungsdirektor Appenzell Innerrhoden. Bild: Ralph Ribi

In Appenzell Innerrhoden erhalten die Erziehungsberechtigten in den nächsten Tagen ein weiteres Informationsschreiben aus dem Erziehungsdepartement. Es sei ein Aufruf, durchzuhalten, die Schutzkonzepte weiter einzuhalten, damit die Situation an den Schulen weiterhin so gut bleibe wie die letzten Wochen, erklärt Erziehungsdirektor Roland Inauen. Weiter sagt er: «Sollte sich die Lage verschlechtern, haben wir noch einige wenige Schrauben, die angezogen werden können.» Etwa der Verzicht auf Exkursionen in der näheren Umgebung, Schwimmbadbesuche oder Skitage. Denkbar wäre auch eine generelle Maskenpflicht für Lernende ab der Oberstufe. Aktuell müssen Schülerinnen und Schüler der Stufe Sek 1 Masken auf dem Schulareal tragen, nicht aber am Arbeitsplatz.

Punktuell könne, wenn nötig, auf Fernunterricht umgestellt werden. Aktuell unterrichte zum Beispiel eine Lehrperson des Gymnasiums, welche in Isolation ist, die Klassen von zu Hause aus. Die Jugendlichen seien dabei in der Schule präsent. Nebst der Vermittlung des Stoffs sei das ganze soziale Geschehen an der Schule für die Schülerinnen und Schüler enorm wichtig, sagt Roland Inauen. Er bekräftigt daher die im Herbst getätigte Aussage: «Schulschliessungen und die Rückkehr zum Fernunterricht wollen wir unbedingt vermeiden.»