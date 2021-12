THURGAU «Es war kein Fehler»: SVP-Präsident Ruedi Zbinden rechtfertigt das Covid-Referendum In der SVP Thurgau hat es gebrodelt. Ein Teil der Wähler hat die Unterstützung des Covid-Gesetzes nicht goutiert; Mitglieder sind ausgetreten. Kantonalpräsident Ruedi Zbinden rechtfertigt im Rückblick das Referendum. David Angst Jetzt kommentieren 16.12.2021, 05.00 Uhr

SVP-Kantonalpräsident Ruedi Zbinden im Interview. Andrea Tina Stalder

Vor knapp drei Wochen wurde das Covid-Gesetz deutlich angenommen. War es ein Fehler, dass die SVP dieses Referendum unterstützt hat?

Ruedi Zbinden: Das war kein Fehler. Es war wichtig, dass das Volk darüber abstimmen konnte. Mit 62 Prozent Ja-Stimmen war das Resultat deutlich. Die Debatte war kontrovers wie selten zuvor, aber es war nötig, dass sie geführt wurde. Nun hat das Volk entschieden, und die SVP akzeptiert diesen Entscheid.

Für die Schweiz und den Bundesrat war diese Abstimmung womöglich gut. Aber war sie auch für die SVP gut?

Ob es für uns gut war, weiss ich nicht. In erster Linie muss sich der Bürger äussern können. Es stimmt, wir hatten innerhalb der Partei sehr unterschiedliche Meinungen. Es gab bei uns Befürworter, aber auch Skeptiker und klare Massnahmengegner. Aber die gab es auch in allen anderen Parteien.

Die Gegner warfen dem Bundesrat vor, das Volk zu spalten. In Wirklichkeit war die SVP gespalten.

Ich wiederhole: Überall gab es Befürworter und Gegner. Auch in der SP oder GLP gab es Leute, die sich extrem gegen die Massnahmen gewehrt haben. Die SVP-Mitglieder und vor allem die Thurgauer waren da gerade noch gemässigt.

Nun ja, die anderen Bundesratsparteien waren relativ geschlossen dafür. Auch die SVP hatte im Parlament noch mehrheitlich dafür gestimmt. Kurz darauf schwenkte sie um. Das haben viele ihrer Wähler nicht verstanden. Dieser Abstimmungskampf hat die Partei erschüttert.

Man muss auch die Grösse der Partei beachten. Wir sind eine Volkspartei, in der jeder seine Meinung haben kann. Darin haben viele Meinungen Platz, und jeder darf seine Meinung auch äussern.

Hinter dem Referendum standen Impfskeptiker und Impfgegner. Nun verschärft sich die Situation in den Spitälern. Von den Coronapatienten in den Intensivstationen sind 90 Prozent ungeimpft. Was sagen Sie dazu?

Ich war von Anfang an ein Impfbefürworter. Ich und meine ganze Familie sind geimpft. Diese Meldungen aus den Intensivstationen haben zu einem Meinungsumschwung geführt und hoffentlich lassen sich nun noch viele dazu bewegen, sich impfen zu lassen.

In der Parteispitze sind die meisten geimpft. Albert Rösti und andere Prominente rufen nun zum Impfen auf. Haben Sie das Ihrer Basis vorher auch genug deutlich gesagt?

Was heisst, genug deutlich gesagt? Die Meinungen sind verschieden, da kann man wohl nicht von uns erwarten, dass wir jedem Parteimitglied einen Brief schicken, es solle sich impfen lassen. Vor der Delegiertenversammlung in Uttwil konnten alle Ungeimpften einen Test machen. Von 143 Teilnehmern waren dies gerade mal 23 Personen, 84 Prozent waren geimpft oder genesen. Man kann also nicht behaupten, die SVP sei eine Partei von Impfgegnern.

Letzten Sommer, als die Zahlen tief waren, machte die SVP wohl eine Fehleinschätzung. Damals machten die Impfgegner Lärm und die Parteispitze sah das Referendum als Chance, um daraus politisches Kapital zu schlagen. Im Nachhinein hat sich das als Fehler erwiesen.

Wie ich schon vorher sagte, jeder in der Schweiz darf sagen, was er denkt. Unter den Personen, die sich nicht impfen lassen wollen, gibt es solche, die naturnah leben. Es hat darunter gesunde und starke Persönlichkeiten, Sportler. Oder Menschen, die christliche Werte leben, unter ihnen betrachten viele die Impfung als fragwürdig. Es sind Jugendliche, sogar Mitarbeitende in den Pflegeberufen. Viele wehren sich aus Überzeugung, das sind nicht alles Verschwörungstheoretiker.

Eine Impfpflicht haben wir ja gar nicht. Diesen Leuten geht es nur darum, dass sie keine Nachteile gegenüber den Geimpften haben. Dass sie kein Zertifikat zeigen müssen, um ins Restaurant zu kommen. Ist es nicht sehr seltsam, dass in einer solchen Krise eine Regierungspartei, welche zwei Bundesräte stellt, ein Referendum gegen den Bundesrat und das Parlament unterstützt?

Die SVP war ja nicht grundsätzlich gegen die Massnahmen des Bundesrates. Erst als die Erweiterung des Covid-Gesetzes umgesetzt wurde, ging es ihr zu weit. Aus der damaligen Situation heraus war es legitim, die Frage zu stellen, ob die Massnahmen des Bundesrates angemessen waren.

SVP-Präsident Ruedi Zbinden. Andrea Tina Stalder

Noch einmal: Die Unterstützung dieses Referendums war reiner Wahlkampf.

Das wird uns nun unterstellt. Aber immerhin haben 38 Prozent Nein gesagt. Wir haben dieser Meinung Gehör verschafft und wurden dann in die Ecke der Gegner gestellt. Dabei haben wir ihnen nur zugehört und sie ernst genommen.

Mit der staatstragenden SVP hat diese Bewegung ja gar nichts zu tun. Sie ist staatsfern, egoistisch und trumpistisch. Weshalb tut sich die bodenständige SVP mit diesen Leuten zusammen?

Wir tun uns nicht mit denen zusammen. Wir passen auf und raten unseren Leuten, dass sie dort nicht mitmachen. Wir haben auch schon Leute zum Gespräch vorgeladen. Verbieten können wir es nicht, aber es darf nicht sein, dass einzelne unserer Leute sich in Gruppierungen engagieren und der Partei schaden.

Hat dieser Abstimmungskampf in der SVP Thurgau Spuren hinterlassen? Gab es viele Austritte?

Es gab einige Austritte, aber auch Eintritte. Austritte gab es schon immer, manchmal altershalber, manchmal warten die Leute auf einen Anlass, um auszutreten. Unter den Parteimitgliedern hält sich die Kritik an der Parteilinie aber in Grenzen. Es gibt viele, welche die kritische Haltung unterstützen.

Kann es sein, dass diese Erschütterung die SVP Thurgau einen ihrer drei Nationalratssitze kostet?

Das kann ich nicht ausschliessen. Aber unsere Volksvertreter in Bern und im Kantonsparlament machen ihre Arbeit sehr gut, unsere Regierungsmitglieder setzen sich mit grossem Einsatz für das Gesamtwohl der Bevölkerung ein. Ich hoffe, dass die Wähler dies honorieren und sich nicht nur an Schlagzeilen orientieren.

