«Wir haben das Sterben aus dem Alltag verbannt»: Das Leben ist auch ohne Corona zu 100 Prozent tödlich In St. Gallen sind die Coronatodesfallzahlen verglichen mit anderen Landesteilen hoch. Doch auch in diesem Jahr werden im Kanton rund zehn Mal mehr Menschen an Krebs oder einer Kreislauferkrankung sterben als an Corona. Jürg Ackermann 24.11.2020, 17.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick in die Intensivstation: Schockereignisse wie Corona werden anders wahrgenommen als chronische Krankheiten, die mehr Tote fordern. Bild: Alex Spichale

3575 Kerzen haben sie auf dem Bundesplatz angezündet, eine für jeden Menschen, der bis zum vergangenen Freitag in der Schweiz an Corona verstorben ist. Seither sind über 300 weitere Coronatodesopfer hinzugekommen. Die Veranstalter der Berner Mahnwachen finden, die im Vergleich zu anderen Ländern hohe Todeszahl habe hierzulande zu wenige Menschen aufgerüttelt, zu wenige Reaktionen ausgelöst. Das wollen sie nun ändern. «Jeder Verlust ist einer zu viel», sagen sie.

Wer wollte dem widersprechen? Und doch stellt sich die Frage: Wer zündet Kerzen an für die Zehntausenden von Menschen, die auch in diesem Coronajahr in der Schweiz an Krebs, an einem Herzinfarkt oder einem Hirnschlag sterben? Unternehmen Gesellschaft und Politik dort ähnlich viel, beispielsweise in der Prävention, um jeden zu frühen Todesfall zu verhindern wie jetzt bei der Bekämpfung dieses Virus?

In St. Gallen sterben jedes Jahr 100 Menschen an chronischer Bronchitis

Die Zahlen sprechen für sich. Auch in diesem aussergewöhnlichen Coronajahr werden beispielsweise im Kanton St. Gallen viel mehr Menschen – voraussichtlich bis zu zehn Mal so viele - wegen Krebs oder einer Kreislauferkrankung ums Leben kommen als an Corona, bei einem viel höheren Verlust an Lebensjahren, da diese Krankheiten durchschnittlich auch jüngere Menschen betreffen können.

Selbst an einer chronischen Bronchitis sterben im Kanton St. Gallen jedes Jahr über hundert Menschen – halb so viele wie bisher mit Corona. Obwohl es keiner dieser Toten je in die Öffentlichkeit schafft und sich die gesellschaftliche Anteilnahme an diesen Schicksalen dementsprechend gegen null bewegt.

«Die Gefahr ist denn auch tatsächlich gross, dass die nicht an Corona erkrankten Patientinnen und Patienten weniger Aufmerksamkeit bekommen.»

Das werde dann zum Problem, wenn sie deshalb weniger gut oder gar nicht behandelt würden, sagt Ruth Baumann-Hölzle, Leiterin der Stiftung Dialog Ethik. Bei der ersten Welle sei die Zugangsgerechtigkeit genau aus diesem Grund nicht mehr überall gewährleistet gewesen, da viele auch wichtige Operationen verschoben worden seien, um Plätze für Coronapatienten freizuhalten.

Alle Blicke richten sich auf Schockereignisse

Die Zürcher Medizin-Ethikerin stellt generell fest, dass «chronische Situationen» viel weniger stark gewichtet und ganz anders kommuniziert werden wie Schockereignisse, zu denen Corona zweifelsohne gehört. «Die Toten nach einem Flugzeugabsturz erhalten eine ganz andere Aufmerksamkeit als die Toten sonst im Verkehr», sagt Baumann-Hölzle.

Ruth Baumann-Hölzle ist Leiterin der Stiftung Dialog Ethik.









So sterben beispielsweise allein auf Deutschlands Strassen noch immer über 3000 Menschen jährlich bei Unfällen, in der Schweiz sind es knapp über 200. Keinem Politiker wäre es jedoch bisher ernsthaft in den Sinn gekommen, deswegen ein Verbot des Strassenverkehrs zu fordern.

Die Gesellschaft nimmt diese Verkehrstoten in Kauf, weil sie die individuelle Freiheit und das menschliche Bedürfnis nach Mobilität höher gewichtet als den vollumfänglichen Schutz des Lebens.

Aus diesem Grund ist auch das Rauchen weiterhin erlaubt, obwohl der Tabakkonsum gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) allein in der Schweiz noch immer für jährlich fast 10'000 vorzeitige Todesfälle verantwortlich ist, beispielsweise durch Lungenkrebs oder Herzerkrankungen.

Selbst wenn es noch eine dritte und vierte Coronawelle geben sollte, was angesichts der baldigen Impfmöglichkeit unwahrscheinlich ist, scheint kaum ein Szenario vorstellbar, in dem das Virus jemals eine nur annähernd ähnliche tödliche Wirkung entfaltet wie das Rauchen.

Sie müssen oft entscheiden, ob lebenserhaltende Massnahmen Sinn machen

Angesichts dieser Zahlen stellt sich die grundsätzliche Frage: Gehören Risiken nicht generell zum Leben? Hat unsere Gesellschaft, wo sich vielerorts eine Art Vollkaskomentalität und die Sehnsucht nach absoluter Sicherheit verbreitet hat, den Umgang mit dem Tod verlernt? Die Medizin-Ethikerin Ruth Baumann-Hölzle findet grundsätzlich, dass «unsere Gesellschaft das Sterben aus der Alltagserfahrung verbannt hat».

Hinzu komme, dass die Medizin heute sehr viel könne, so auch das Leben über das angemessene Mass hinaus verlängern und damit manchmal auch das Sterben. «Es ist wenigen Menschen bewusst, dass wir in der Medizin sehr oft entscheiden müssen, ob lebenserhaltende Massnahmen noch Sinn machen oder nicht.»

Martin Schmidt ist Kirchenratspräsident.

Hat Corona hier vielleicht sogar eine heilsame Wirkung, indem die Krankheit uns in aller Deutlichkeit vor Augen führt, dass das Leben endlich ist, dass Menschen am Ende ihrer Lebenszeit immer an irgendetwas sterben? Corona sei nicht eine Chance, aber ein Zeichen, sagt Martin Schmidt, der Präsident der Evanglisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen.

«In einer zunehmend säkularen Welt mit enormem wissenschaftlichen Fortschritt haben die Menschen oft das Gefühl, alles ist machbar, planbar und ewig.»

Unsere Gesellschaft verlerne daher zunehmend, sich mit der Endlichkeit und dem Sterben auseinanderzusetzen. «Auch ein Leben nach dem Tod ist aus dem Blick geraten.» Er wolle die Krankheiten und Todesfälle jedoch nicht gegeneinander aufrechnen, schliesslich stehe hinter jeder Zahl ein Mensch in seiner Einzigartigkeit und auch seine Angehörigen, sagt Schmidt. «Sehr wohl aber plädiere ich für einen angemessenen und verantwortungsvollen Umgang mit der Situation.»

Der Tod soll kein bürokratischer, medizinischer Akt werden

Der Umgang mit dem Tod ist auch für Johannes Bükki, den Chefarzt der Palliativmedizin am Kantonsspital St. Gallen, Alltagserfahrung. Und auch er stellt fest, dass vielen ein natürlicher Umgang damit abhandengekommen ist.

Johannes Bükki ist Chefarzt der Palliativmedizin am Kantonsspital St.Gallen.

«Die hohe alltägliche Kindersterblichkeit früherer Zeiten ist zum Glück zurückgegangen, auch die Gefährlichkeit vieler Infektionskrankheiten. Trotzdem beträgt die Sterblichkeit weiterhin 100 Prozent.» Das zu verdrängen sei vielleicht normal, sagt Bükki. Aber umgehen damit müsse man. Sonst werde der Tod ein bürokratischer, medizinischer Akt. Und einsam.

«Ich hoffe jedoch nicht, dass wir für Gedanken, wie wir leben und sterben wollen, eine Pandemie als Nachhilfe brauchen.»