Reportage «Wir arbeiten wie Wühlmäuse»: Unterwegs mit zwei Forscherinnen, die in Häggenschwil charakteristische Zeitzeugen aufstöbern Die Kunsthistorikerinnen Katharina Meier und Annina De Carli sind auf alte Häuser spezialisiert. Zur Zeit überarbeiten sie das Kulturgüterinventar der Gemeinde Häggenschwil – und machen dabei erstaunliche Entdeckungen. Melissa Müller 05.06.2020, 05.00 Uhr

Die Mittelalterarchäologin Katharina Meier (links) und die Kunsthistorikerin Annina De Carli und schlagen der Gemeinde Häggenschwil vor, welche Gebäude sie unter Schutz stellen solle. Bild: Ralph Ribi

Die beiden Frauen marschieren in orangen Westen durch Häggenschwil und begutachten jedes Haus. Die eine fotografiert, die andere macht sich Notizen zu Fenstern, Türen, Dächern, Putz und Fassaden, zu Baugattung und Epoche. Die Kunsthistorikerinnen Annina De Carli und Katharina Meier überarbeiten das Kulturgüterinventar der Gemeinde. «Am liebsten würde wir die Häuser auch von innen sehen», sagt De Carli. Das würde jedoch den Rahmen ihrer Bestandesaufnahme sprengen.



Die Gemeinden müssen ihre Schutzverordnungen alle 15 Jahre überarbeiten und schauen: Welche Bauten haben Qualität? Dabei verlassen sie sich auf das Urteil von Fachleuten wie Meier und De Carli. Dieses ist auch vom Zeitgeist abhängig. Katharina Meier sagt:

«Vor 30 Jahren hat man Jugendstilbauten selten geschützt.»

Auch Industrieanlagen aus den 1960er Jahren hätten ihre Qualitäten und einen Zeugniswert – die Bevölkerung davon zu überzeugen, sei nicht immer ein Leichtes.

Gemeinde vergibt Auftrag

an jüngere Frauen statt an ältere Herren

Gemeindepräsident Hans-Peter Eisenring erteilte den Auftrag nach dem Beschluss des Gemeinderats an die Fachfrauen, weil sie bereits das Inventar von Sargans, Steinach und Flawil überarbeitet und gute Referenzen hätten. Das Gutachten kostet 20'000 Franken und beschäftigt die Expertinnen zwei Monate lang.

«Meistens erledigen ältere Herren diese Arbeit», sagt Eisenring. Ihm war es wichtig, das Projekt in jüngere Hände zu legen, die es über einen längeren Zeithorizont begleiten können. «In 15 Jahren bin ich vielleicht wieder mit Häggenschwil beschäftigt», sagt Annina De Carli.

Warum marode Häuser besonders interessant sind

Die beiden interessieren sie sich nicht nur für stolze Burgen, Villen und Kirchen. Annina De Carli verrät:

«Wir lieben alte, heruntergekommene Häuser, die nicht zu Tode renoviert wurden.»

Denn mit jeder Renovation gehe Originalsubstanz verloren. Im herausgeputzten 1377-Seelen-Dorf steht aber weit und breit keine marode Hütte. Dafür ein intakter historischer Ortskern. Man spüre, dass die Gemeinde ihrem Ortsbild Sorge trage. Katharina Meier sagt:

«Die 1728 erbaute Grubenmann-Kirche mit dem Glockenhelm ist das Herz des Dorfs.»

Um das Gotteshaus herum seien alle wichtigen Gebäude des öffentlichen Lebens gruppiert: Das Pfarrhaus, die Schule, die Bibliothek und ehemalige Gasthäuser.

Die katholische Kirche mit dem Glockenhelm wurde vom bekannten Teufener Architekten Hans Ulrich Grubenmann (1709-1783) erbaut. Bild: Ralph Ribi

Die einstige «Krone», in der sich heute die Bibliothek befindet, sei ein aussergewöhnlicher Biedermeierbau. «Es spricht für die Gemeinde, dass sie ein solch schönes Haus nicht aus der Hand gibt und öffentlich zugänglich macht», sagt Katharina Meier.

Das ehemalige Restaurant Krone wurde 2016 von der Gemeinde gekauft. Bild: Ralph Ribi

Auch unauffällige Nebengebäude ziehen die Neugier der Forscherinnen auf sich. Neben dem stattlichen Gasthof «Bären» aus der Barockzeit etwa steht ein unscheinbares Häuschen. Der Bau mit Walmdach aus dem Jahr 1762 dient als Garage. «Das war früher ein Waschhäuschen», sagt De Carli.

Die Garage neben dem «Bären» in Häggenschwil war früher ein Waschhaus. Bild: Ralph Ribi

Wäsche waschen war im bürgerlichen Haushalt des 18. Jahrhunderts ein mehrtägiges Grossereignis, für das eigens Waschmädge angestellt wurden. Die Frauen bekamen bei dieser Knochenarbeit in verschiedenen Haushalten einiges an Privatem mit. Daher rührt der Ausdruck «Waschweiber».

«Solche Nebengebäude sind vom Verschwinden bedroht», sagt De Carli. Und meint damit auch Scheunen, Reservoirs und Bienenhäuschen. Wichtig seien auch Trafostationen, Wegkreuze, Parkanlagen, Gärten und Brunnen.

Dieser alte Garten neben der Kirche soll neu im Kulturgüterinventar aufgeführt werden. Teile des historischen Gartens seien erhalten, in der Mitte blüht eine alte Linde. Bild: Ralph Ribi

«Das sind Zeugen der Sozialgeschichte. Sie machen die Siedlungsstruktur aus.»

Auch die alten Kegelbahnen in Restaurants, früher ein wichtiger Bestandteil des Dorf- und Vereinslebens, seien selten geworden. Heute sind oft nur noch Parkplätze übrig.

Drei Trafostationen sind vom Erdboden verschwunden - aber das «Sprözähüsli» ist noch da

In Häggenschwil standen früher drei Trafostationen – sie sind alle weg. Dafür ist das «Sprözähüsli» noch da. Das einstige Feuerwehrhaus dient der Gemeinde als Lagerraum fürs Ortsmuseum. Für die Forscherinnen ein Glücksfall: Denn oft würden solche Häuschen abgebrochen, wenn ein Feuerwehrdepot gebaut wird. «Wir werden vorschlagen, es neu ins Inventar der schützenswerten Bauten aufzunehmen», sagt Meier.

Alte Feuerwehrhäuser wie dieses hier in Häggenschwil wurden in vielen Dörfern abgerissen, um Feuerwehrdepots Platz zu machen. Bild: Ralph Ribi

Die Bauforscherinnen sind nicht überall im Dorf gern gesehen. Der Denkmalschutz ist für manche ein rotes Tuch. Sie befürchten, dass sie in ihren baulichen Freiheiten eingeschränkt werden, wenn ihr Haus unter Schutz gestellt wird. Annina De Carli sagt:

«Gewisse Leute kaufen sich ein Haus, ohne sich vorher zu informieren, ob es ein Schutzobjekt ist.»

Das könne zu unliebsamen Überraschungen führen.

Im Archiv die Fakten zu historischen Bauten recherchieren

Nach dem Rundgang durchforsten die Frauen das Bauarchiv im Keller des Gemeindehauses. «Wie die Wühlmäuse», sagt Katharina Meier und lächelt. Ihre Kollegin klappt den Laptop auf im fensterloser Raum mit den Neonröhren. Alte Bücher mit ledernen Einbänden stehen in feuersicheren grauen Schränken. Hier erstellen die Frauen Listen mit schutzverdächtigen Bauten, recherchieren und ergänzen das bestehende Inventar mit baugeschichtlichen Angaben.

Gesichtslose Architektur neben einzigartigen Holzbauten

Es gehe beim Inventarisieren auch um die Identität eines Orts, sagt Katharina Meier. Die Bewohnerinnen und Bewohner würden sich nun einmal eher mit alten Häusern identifizieren. Mit dem, was einzigartig ist für die Region. Die Wandverkleidung aus Schindeln lässt an die Schuppen von Fischen oder Echsen denken. Eine regionale Spezialität – im Gegensatz zu den Einfamilienhaussiedlungen rund um den Dorfkern, die auch in Wallisellen oder Schwamendingen stehen könnten.