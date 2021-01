Wintersport Von der Ausrüstung bis zu den besten Routen in der Ostschweiz: Das müssen Sie beachten, wenn Sie das erste Mal auf eine Skitour gehen Wie fit muss ich für eine Skitour sein? Welche Ausrüstung brauche ich? Welche Route eignet sich für Anfänger? Die Antworten auf diese Fragen in der Kurzfassung. Sheila Eggmann 24.01.2021, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Eine Gruppe Skitürler auf dem Weg zum Fähnerenspitz. Martin Oswald

Dieser Artikel fasst zusammen, was man wissen muss, wenn man das erste Mal auf eine Skitour geht. Sie wollen den Erfahrungsbericht der Autorin lesen? Dann hier lang.

Die naheliegendste körperliche Anforderung für eine Skitour: Man muss skifahren können. Und zwar – logisch – im Tiefschnee. Nur selten sind die Bedingungen vom Gipfel bis zum Auto überall gleich gut. Die Abfahrt macht nur Spass, wenn man sich den Bedingungen anpassen kann.

Zweite Voraussetzung: eine anständige Kondition. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Skitouren-Experte Werner Wüthrich sagt: «Wer im Sommer in der Lage ist, denselben Berg als Wanderer zu erklimmen, schafft das auch im Winter mit Skis unter den Füssen.»

Das muss man vor der Tour erledigen:

Begleitperson finden: Am besten direkt einen Bergführer oder Tourenleiter kontaktieren.

Tour bestimmen: Wer eine geeignete Route sucht, findet sie im SAC-Tourenportal.

Lawinensituation und Schneelage checken: Die Informationen dazu findet man hier.

Bei jeder Skitour zwingend mit dabei sein müssen:

Tourenski mit Fellen und Tourenbindung

Tourenskischuhe

Tourenstöcke

Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel, Sonde. Das LVS stelle man vor der Tour auf «send».

Zwischenverpflegung, Tee in Thermosflasche

aufgeladenes Handy

Funktionskleidung in mehreren Schichten

Beim Aufstieg folgt man den Spuren seiner Begleitperson. Wichtig: Beim Hochgehen soll man die Beine nur soweit anheben, dass die Skis noch in der Spur bleiben. Man schiebt also die Ski vor sich her.

Hat man den Gipfel erreicht, steht vor der Abfahrt folgendes an:

Felle von den Ski ziehen und verstauen

Skischuhe in den Fahrmodus umstellen, sie sind nun fester am Fuss

Skibindung ebenfalls in den Fahrmodus umstellen

Für die Abfahrt wärmere Kleidung anziehen

Ein Klassiker für Anfänger ist die Tour von Eggerstanden auf den Fähnerenspitz. Der Aufstieg von 620 Höhenmeter dauert knapp zwei Stunden, der Schwierigkeitsgrad ist im Tourenportal des SAC als leicht angegeben.

Zwei weitere Tourenvorschläge für Anfänger sind die Tour zur Hochalp ab Urnäsch (Aufstieg: 2 Stunden, 610 Höhenmeter) und die Tour zum Stockberg von Stein (Aufstieg: 3 Stunden, 950 Höhenmeter).