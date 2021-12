Intensivstationen sind voll, nun kommt die Wintersportsaison

Wintersport Volle Intensivstationen im Kanton St.Gallen, und nun kommt die Skisaison – das sagen die Verantwortlichen Die Intensivstationen im ganzen Kanton St.Gallen haben derzeit kaum noch freie Kapazitäten. Nun könnten über die Festtage weitere Patienten durch schwere Skiunfälle hinzukommen. Eine Empfehlung gegen den Wintersport möchten die Spitäler dennoch nicht aussprechen. Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 17.12.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verschärfen Schneesportunfälle die Lage auf den Intensivstationen? Kantonsspital-Mediensprecher Philipp Lutz relativiert: «Unfälle können überall passieren. Nicht nur auf der Skipiste, vor allem auch im Strassenverkehr.» Bild: Getty

Ziemlich genau vor einem Jahr, am 22. Dezember 2020, wurden die Skigebiete im Kanton St.Gallen für zehn Tage geschlossen. Der R-Wert lag in den entsprechenden Gebieten über eins. Damals wollte die St.Galler Regierung mit der Massnahme auch die Intensivstationen im Kanton entlasten.

Nun, ein Jahr später, ist die Situation am Kantonsspital St.Gallen abermals prekär. «Wir haben die Anzahl Intensivbetten für Covid-Patienten überschritten», sagt der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Ursprünglich sei die Hälfte der 24 beatmeten Plätze auf der Intensivstation des Kantonsspitals für Covid-19-Patienten vorgesehen gewesen. «Aktuell sind aber 16 Patienten mit Covid auf der Intensivstation mit Beatmung und bis zu den Festtagen wird es nochmals eine Steigerung geben», sagt Damann. Wenn noch mehr Patienten ein Intensivbett benötigten, müsse man schauen, ob diese in andere Spitäler verlegt werden müssten.

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Bild: Ralph Ribi

Eine Schliessung der Skigebiete, um die Intensivstationen zu entlasten, steht 2021 aber nicht im Raum. «Wir haben im vergangenen Jahr festgestellt, dass es nicht so viele Fälle auf Intensivstationen im Zusammenhang mit Wintersport gibt», sagt Damann. Ausserdem sei er sich nicht sicher, ob man rechtlich gesehen die Skigebiete dieses Jahr überhaupt schliessen dürfte. Vergangenes Jahr brauchten Ostschweizer Skigebiete nämlich eine Bewilligung, um öffnen zu dürfen. «Diese haben wir aufgrund der damaligen Situation in den Spitälern nicht ausgestellt. Dieses Jahr brauchen die Skigebiete keine solche Bewilligung und dies ist in der Regierung derzeit auch kein Thema.»

Doch auf der Intensivstation werde es eng, wie Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspitals St.Gallen, auf Anfrage sagt. «Die Problematik stellt sich durch die hohe Anzahl an Covid-Patienten, die in der Regel über einen deutlich längeren Zeitraum auf der Intensivstation liegen als andere Intensivpatienten.» Die prozentuale Auslastung der Intensivstation anzugeben, mache aber wenig Sinn. «Dies ist immer nur eine Momentaufnahme und kann sich schnell verändern. Einige Nicht-Covid-Patienten müssen nur wenige Stunden nach einer Operation intensivmedizinisch gepflegt werden, andere auch länger.»

Philipp Lutz, Mediensprecher des Kantonsspital St.Gallen. Bild: Ralph Ribi

Die Personallage am Kantonsspital habe sich aber aufgrund vieler krankheitsbedingter Ausfälle zusätzlich verschärft. «Bei der ohnehin schon dünnen Personaldecke bedeutet dies, dass wir unsere Kliniken anweisen mussten, die bis Weihnachten geplanten, stationären, elektiven Eintritte deutlich zu reduzieren beziehungsweise zu verschieben», sagt Lutz. Diese Reduktion trage zum Schutz des Personals bei, sei aber auch eine der Grundaussetzungen dafür, dass beispielsweise die Beatmungsmöglichkeiten auf der Pneumologie zur Entlastung der Intensivstationen erhalten blieben. Lutz:

«Wir tun alles dafür, dass wir weiterhin alle Notfälle, die nicht aufschiebbar sind, durchführen können, dazu zählen unter anderem auch alle onkologischen Eingriffe.»

Dennoch sieht der Kantonsspital von einer Empfehlung gegen den Wintersport ab. Lutz:

«Dann müsste man auch verbieten, Auto oder Motorrad zu fahren. Unfälle können überall passieren. Nicht nur auf der Skipiste, vor allem auch im Strassenverkehr, aber auch während der Arbeit oder zu Hause.»

Generell solle man bei allem, was man mache, die Risiken gut abwägen und sich selbst und andere auf der Strasse wie auch auf der Piste nicht unnötig gefährden, beispielsweise durch aggressive Fahrweise.

Normalerweise stellen Unfälle bei Wintersportlern aber keine weitere Belastung für die Intensivstationen dar. Grundsätzlich würden Wintersportler nämlich primär in Spitälern behandelt, die nahe bei den Skigebieten liegen, sagt Lutz. Doch: «Schwere Polytraumata, die ja nicht nur durch Skiunfälle verursacht werden, werden dagegen in den Zentrumsspitälern behandelt, also auch bei uns. Die Problematik ist, dass die Intensivstationen schweizweit sehr voll sind.»

Tatsächlich sind die Intensivplätze auch an den anderen Spitälern im Kanton Mangelware. Im Spital Grabs, welches sieben Intensivplätze hat, sei momentan nur ein Bett frei, wie Mediensprecherin Andrea Bachmann auf Anfrage sagt. Auch die Auslastung der Spitäler Wil und Wattwil, die zur Spitalregion Fürstenland Toggenburg zusammengefasst werden, sei derzeit sehr hoch, heisst es auf Anfrage.

Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation der Spitalregion Fürstenland Toggenburg. Bild: Reto Martin

Die Situation sei derzeit noch gut zu bewältigen, wie Barbara Anderegg, Leiterin Kommunikation, auf Anfrage sagt. Dennoch gilt auch in den Spitälern Wil und Wattwil momentan: «Elektive Eingriffe, soweit medizinisch vertretbar, werden auf einen etwas längeren Zeitraum verteilt, sodass mehr Kapazität für Notfalleingriffe zur Verfügung steht», sagt Anderegg. Es komme derzeit vermehrt vor, dass Intensivpatienten an das Kantonsspital St.Gallen übergeben werden müssen, dieses könne jedoch nicht mehr immer alle Patienten bei sich aufnehmen. «Für sie müssen wir einen Platz auf der Intensivstation eines anderen Spitals suchen», sagt Anderegg.

Bezüglich Wintersport geben sowohl die Spitalregion Fürstenland Toggenburg als auch das Spital Grabs keine Empfehlung ab. Ob jemand Wintersport betreiben wolle oder nicht, müsse jeder für sich entscheiden, sagt Anderegg.

«Wir sind wie immer bereit, auch Notfälle aufgrund von Unfällen zu versorgen. Wie unkompliziert uns dies gelingt, ist aber abhängig von der Anzahl Unfälle und der Entwicklung der Pandemie.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen