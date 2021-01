Wintersport Sie wollen das erste Mal auf eine Skitour? Unser Experte gibt Tipps – und wir haben sie bereits getestet Von der Ausrüstung bis zu den besten Routen in der Ostschweiz: Werner Wüthrich zeigt Anfängern, was sie auf ihrer ersten Skitour beachten müssen, und nimmt uns mit auf eine Tour von Eggerstanden zum Fähnerenspitz. Sheila Eggmann 24.01.2021, 18.00 Uhr Drucken Teilen

In diesem Artikel teilt die Autorin die Erfahrungen ihrer ersten Skitour. Sie wollen nur die Tipps lesen? Dann hier lang.

Werner Wüthrich fährt Ski, seit er laufen kann. Als er noch ein Kind war, führte sein Schulweg fünf Kilometer den Berg hinunter, vom Appenzellischen Schönengrund nach St.Peterzell und wieder zurück. Sobald genug Schnee da war, legte Wüthrich diese Strecke mit den Ski zurück. Abgesehen davon nahm ihn sein Vater oft mit in die Berge, die vor der Haustür lagen. Er sagt:

«Der Alpstein war meine Spielwiese. Wir haben ab und zu ganz verrückte Dinge gemacht.»

Heute ist Werner Wüthrich 68 Jahre alt, pensioniert und wohnt in Uttwil am Bodensee – und macht noch immer «ab und zu ganz verrückte Dinge» in den Bergen. «Ich bin bergsüchtig», sagt er. Sobald es die Bedingungen zulassen, geht er auf Skitour und zeigt Interessierten als SAC-Tourenleiter seine Spielwiese.

Seit vergangenem Frühling könne Wüthrich sich vor Anfragen kaum retten. Die Leute würden die Bewegung in der freien Natur suchen, abseits der Pisten: «Ich könnte jeden Tag vier Mal auf eine Skitour, so viele Anfragen habe ich.»

An diesem grauen Morgen habe ich einen Platz in seiner Agenda ergattert. Mehr oder weniger freiwillig werde ich heute zum ersten Mal mit Ski an den Füssen einen Berg hochtäppelen. Wüthrich nimmt mich mit auf eine Skitour von Eggerstanden auf den Fähnerenspitz. Bevor es losgeht, erklärt er, wieso es wichtig ist, nie alleine auf Skitour zu gehen:

Wie fit sollte man sein fürs Skitourengehen?

Um eine solche Tour heil zu überstehen, gibt es körperliche Anforderungen. Die absolut naheliegendste: Man muss Skifahren können. Und zwar – logisch – im Tiefschnee. Nur selten sind die Bedingungen vom Gipfel bis zum Auto überall gleich gut. Die Abfahrt macht nur Spass, wenn man sich den Bedingungen anpassen kann. Hier hapert es bei mir schon das erste Mal. Auf Pisten fahren klappt. Im Tiefschnee bin ich auf einer Stufe von eins bis Andri Ragettli eher so naja.

Zweite Voraussetzung: eine anständige Kondition. Das ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Wüthrich sagt: «Wer im Sommer in der Lage ist, denselben Berg als Wanderer zu erklimmen, schafft das auch im Winter mit Ski unter den Füssen.»

Vorbereitungen vor der Skitour

Werner Wüthrich hat am Vortag die Route bestimmt. Wer eine geeignete Route sucht, findet sie im SAC-Tourenportal. Sie sind dort teilweise frei zugänglich. Unter anderem ist die Länge des Aufstiegs und der Abfahrt, die Lage und der Schwierigkeitsgrad angegeben. Bei der heutigen Tour ist dieser bei L, also bei leicht, festgesetzt. Weitere Stufen sind:

WS: wenig schwierig

ZS: ziemlich schwierig

S: schwierig

SS: sehr schwierig

AS: ausserordentlich schwierig

EX: extrem schwierig

Ebenfalls vor der Tour hat Wüthrich die Lawinensituation und die Schneelage gecheckt. Die Informationen dazu findet man hier.

Die Ausrüstung

Hier stehe ich also, gekleidet in mehreren Schichten Funktionskleidung, mit einer kleinen Gruppe Rentner am Berg. Dabei habe ich:

Tourenski mit Fellen und Tourenbindung

Tourenskischuhe

Tourenstöcke

Lawinenverschüttetensuchgerät (LVS), Schaufel, Sonde

Zwischenverpflegung, Tee in Thermosflasche

aufgeladenes Handy

Bevor es losgeht, stelle ich das LVS, das zwingend bei jeder Tour im freien Gelände dabei sein muss, auf «send»:

Zwingend dabei bei jeder Skitour: Das Lawinenverschüttetensuchgerät. Bild: Martin Oswald

Während der Skitour

Wir brechen auf. Zuvorderst Werner Wüthrich, danach folgt der Rest der Gruppe. Die Stimmung ist gut, der Himmel wolkenverhangen. Und meine Bedenken sind relativ gross.

Zu Beginn ist der Weg noch nicht sehr steil, das Gehen auf den Ski klappt von Anfang an erstaunlich gut. Es fühlt sich beinahe an, wie normales Gehen, mit dem Unterschied, dass ich die Beine nicht anhebe. Stattdessen schiebe ich den Ski über den Schnee nach vorne. Wie auch beim Wandern im Sommer werden wir mit schöner Aussicht belohnt, in diesem Fall reicht der Blick bereits ab halber Strecke bis ins Rheintal.

Der Weg bis ganz nach oben ist dann doch nicht ohne. Ich merke, dass meine Kondition wohl auch schon besser war und freue mich im Vergleich zu meinen über doppelt so alten Begleitern überproportional über Pausen.

Kurz vor unserem Ziel wird's besonders happig. Die Beine sind nach etwa anderthalb Stunden ungewohnter Bewegung müde, das Wetter schlägt um, ein kalter Wind schlägt uns entgegen. Weil der Schnee in den höheren Lagen immer fester wird, erklärt Wüthrich eine Scheune, die direkt unter dem Gipfel steht, zu unserem Ziel.

Wir haben es geschafft.

Nach rund anderthalb Stunden erreichen wir den Fähnerenspitz. Sheila Eggmann

Auf dem Berg angekommen, steht Folgendes an:

Felle von den Ski ziehen und verstauen

Skischuhe in den Fahrmodus umstellen, sie sind nun fester am Fuss

Skibindung ebenfalls in den Fahrmodus umstellen

Für die Abfahrt wärmere Kleidung anziehen

Nach einer kurzen Pause und dem Schwatz am Ziel – die Tourengänger kennen sich untereinander – geht's zurück in Richtung Eggerstanden. Beim Gipfel ist der Schnee wegen seiner Härte nicht leicht zu befahren (ausser für Wüthrich, der fährt gefühlt überall elegant hinunter). Das ändert sich jedoch, je näher wir dem Tal kommen. Bei mir sieht die Abfahrt wohl allgemein eher schlecht als recht aus.

Spass gemacht hat's trotzdem.

Weitere Anfängertouren in der Ostschweiz

Die Tour von Eggerstanden zum Fähnerenspitz ist ein Klassiker für Anfänger, sagt Werner Wüthrich. Es gibt aber auch andere Touren, die im Alpstein möglich sind, sobald es genügend Schnee hat:

Zwei weitere Tourenvorschläge für Anfänger, die er im Video erwähnt, sind die Tour zur Hochalp ab Urnäsch (Aufstieg: 2 Stunden, 610 Höhenmeter) und die Tour zum Stockberg von Stein. (Aufstieg: 3 Stunden, 950 Höhenmeter).