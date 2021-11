2-G in Österreich: Profitieren nun die Ostschweizer Skigebiete?

Wintersaison «Schweizer Gäste könnten vermehrt die heimischen Skigebiete berücksichtigen»: Profitiert die Ostschweiz von der 2G-Regel in Österreich? In Österreich gilt seit Anfang Woche die 2G-Regel in Gastronomie oder Kultur. Auch in Skigebieten gilt: genesen oder geimpft. Macht die Ostschweiz diesen Winter einen Bogen ums Nachbarland? Alain Rutishauser Jetzt kommentieren 15.11.2021, 05.00 Uhr

In der vergangenen Wintersaison herrschte auf den Pisten und den Sesselliften Maskenpflicht. Konsumiert werden durfte nur auf den Terrassen. Bild: Michel Canonica (Flumserberg, 10. Dezember 2020)

Innsbruck, Ischgl, Tirol. Österreich ist ein beliebtes Reiseziel für Ostschweizer Wintersportler. Doch wer im kommenden Winter auf den Pisten im Nachbarland rumkurven will, muss beachten, dass seit dieser Woche die 2G gilt: genesen oder geimpft. In Restaurants, Bars, Hotels und auch auf Skiliften.

In der Schweiz hingegen sieht es danach aus, als ob sich im Vergleich zum Vorjahr nicht viel ändern wird: Maskenpflicht auf Skiliften und Piste. Anders als im letzten Winter, als Skigäste ihre Zwischenverpflegung im Freien verzehren mussten, darf seit April wieder drinnen gegessen werden. Es gilt die 3G-Regel.

Urs Gantenbein, Chef der Bergbahnen Wildhaus. Bild: Urs Bucher

Die Skigebiete in der Ostschweiz legen in einem Monat los. Am Samstag, dem 11. Dezember, nehmen die Bergbahnen Wildhaus ihren täglichen Betrieb auf. «Sofern von der Schneelage her möglich, würden wir auch schon ein Wochenende früher loslegen», sagt Wildhaus-CEO Urs Gantenbein. Die Pizolbahnen starten ebenfalls am 11. Dezember in die Wintersaison. Dann beginnt die Gondelbahn in Vilters, ihre Runden zu drehen. Am darauffolgenden Samstag wird auch die Talstation in Bad Ragaz in Betrieb genommen.

Flumserberg lässt den genauen Saisonstart noch offen. «Sobald es die Verhältnisse zulassen, starten wir in die Wintersaison», sagt CEO Mario Bislin. Normalerweise sei dies Ende November oder Anfang Dezember der Fall. Das oberste Ziel sei es, den Gästen ein sorgenfreies Wintererlebnis zu ermöglichen. Bislin:

Mario Bislin, CEO der Bergbahnen Flumserberg AG. Bild: PD

«Die Bergbahnen haben im letzten Winter bewiesen, dass ein sicherer Wintersportbetrieb mit den entsprechenden Schutzmassnahmen möglich ist.»

Auch Pizolbahnen-CEO Klaus Nussbaumer ist zuversichtlich: «Wir erhoffen uns mit den Lockerungen der Massnahmen gegenüber dem Vorjahr eine Normalisierung.» Vor allem die Öffnung der Restaurants bringe eine grosse Erleichterung für die Gäste, insbesondere die Familien.

Coronaregeln in Ostschweizer Skigebieten ungewiss

Ob die Skigebiete ihren Betrieb aber wie vorgesehen aufnehmen können, hängt davon ab, wie sich die Situation um Covid-19 bis dahin entwickelt. Der Trend zeigt derzeit steil nach oben: 3922 Neuinfizierte am Freitag, dem 12. November, vor zehn Tagen waren es noch unter 2000. Erste Stimmen fordern die 2G-Regel auch in der Schweiz.

«Wir haben uns auf verschiedenste Szenarien eingestellt», versichert Nussbaumer. Er geht aber davon aus, dass die Bergbahnen ähnlich wie die öffentlichen Verkehrsmittel gehandhabt werden, und betont:

Klaus Nussbaumer, CEO der Pizolbahnen AG. Bild: Gabriela Mueller

«Wir sind weder Treiber der Pandemie noch tragen wir zur Auslastung der Intensivbetten bei.»

Auf Wissen aus vergangenem Winter aufbauen

Auch Wildhaus und Flumserberg sind gewappnet, falls der Bund wider Erwartens Verschärfungen beschliessen würde. So hat die Bergbahnen Flumserberg AG eine Arbeitsgruppe aufgestellt, die Themen wie Testcenter, personelle Ressourcen und technische Hilfsmittel abdeckt. Zusätzlich konnte im letzten Winter Erfahrung mit Schutzmassnahmen, Desinfektion und Maskenpflicht gesammelt werden, sagt Flumserberg-CEO Bislin. «Auf dieses Wissen bauen wir auf und verfeinern intern mögliche Prozesse.»

Nussbaumer von der Pizolbahnen AG ist froh, dass die Schweiz nicht dieselbe Unsicherheit wie in Österreich habe, wo nun 2G gelte. Er sieht dadurch die Ostschweizer Skigebiete durchaus im Vorteil: «Die Situation in Österreich könnte dazu führen, dass Schweizer Gäste wieder vermehrt die heimischen Skigebiete berücksichtigen.»

Gäste mit gültigem Zertifikat dürfen ihren Zmittag diesen Winter wieder drinnen geniessen. Bild: Michel Canonica (Pizol, 31. Dezember 2020)

Verband fordert national einheitliche Lösungen

Auf Spekulationen hinsichtlich der 2G-Regel in Österreich möchte sich Flumserberg-CEO Bislin nicht einlassen, zu dynamisch sei die Situation.

«Es geht nicht darum, wer von wem profitieren könnte, sondern darum, wie wir uns optimal auf alle mögliche Szenarien am Flumserberg vorbereiten können.»

Gleich sieht es auch Wildhaus-CEO Gantenbein. Natürlich verfolge man die Massnahmen im Ausland, seien dies Verschärfungen oder Lockerungen. «Am Ende des Tages müssen wir uns aber auf unser eigenes Unternehmen und die Vorgaben von Bund und Kanton konzentrieren», sagt er. Der Ostschweizer Verband der Seilbahnunternehmen, in dessen Vorstand auch Gantenbein vertreten ist, strebt nach den Erfahrungen aus dem vergangenen Winter generell national einheitliche Lösungen an.