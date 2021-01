Wintereinbruch Im Thurgau kämpfen Räumfahrzeuge die ganze Nacht gegen die Schneemassen – in den Pausen gibt es schnell einen Kaffee Kaum geräumt, schon wieder schneebedeckt. Der Frauenfelder Einsatzleiter Tim Riebli über eine schlaflose Nacht, die enorme Leistung seines Teams und unbelehrbare Autofahrer. Ida Sandl 15.01.2021, 17.48 Uhr

Alle Räumungsfahrzeuge im Werkhof Frauenfeld waren die vergangenen Tage unterwegs. Einsatzleiter Tim Riebli instruiert einen Chauffeur. Bild: Andrea Stalder

Wie viele Kaffee er getrunken hat, kann er nicht sagen. «Viele und ein Redbull.» Das trinkt Tim Riebli normalerweise gar nicht. Aber in der Nacht von Donnerstag auf Freitag war nichts normal, und Riebli hatte nur zwei Stunden geschlafen, weil es schon am Donnerstag in aller Herrgottsfrühe anfing zu schneien.