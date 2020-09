Wintereinbruch in der Ostschweiz: Kalte Temperaturen und bis zu einem Meter Neuschnee in höheren Lagen

Reportage

Ende der Badisaison in Herisau: Nur die Hartgesottenen wagten am Wochenende noch einmal den Sprung ins kühle Nass

Am Wochenende hatte die Herisauer Badi zum letzten Mal in dieser Saison geöffnet. Badetücher waren auf der grosszügigen Liegewiese allerdings keine zu sehen. Auch im sonst so belebten Kinderbecken und auf den beliebten Rutschbahnen herrschte Einsamkeit.