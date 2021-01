Wintersaison Traumwetter für Ostschweizer Skigebiete: Welches Fazit ziehen die Bergbahnen nach den ersten Spitzentagen seit Corona? Am vergangenen Wochenende wurde die Ostschweiz mit herrlichem Winterwetter beschert – ganz zu Gunsten der Skigebiete. Doch ob die Besucher auch im Coronawinter kommen und wie es mit dem Einhalten der Corona-Schutzmassnahmen klappt, berichten drei Ostschweizer Skigebiete. Tabea Leitner 12.01.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Obwohl die Ostschweizer Skigebiete weniger Besucher haben als in den Vorjahren, sind die Bergbahnen zufrieden. Bild: Benjamin Manser (Wildhaus, 28. Dezember 2018)

Der Sonnenschein und die guten Schneeverhältnisse lockten viele Ostschweizer auf die Pisten. Katja Wildhaber, Mitglied der Geschäftsleitung der Bergbahnen Flumserberg sagt:

«Letzten Samstag und Sonntag hatten wir an jedem Tag rund 7000 Besucher.»

Obwohl das rund 60 Prozent der Besucher sind wie an Spitzentagen im Vorjahr, ist sie zufrieden mit den Zahlen. Auch in Wildhaus lagen die Besucherzahlen laut Jürg Schustereit, Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus, 30 Prozent unter einem vergleichbaren Spitzentag des Vorjahres. Ganz anders erlebte Markus Rusch, Betreiber des Skilifts Alpsteinblick in Gonten, das vergangene Wochenende. Er sagt:

«Zwar hatte es viele Leute im Skigebiet, die Schneeschuhwandern und schlitteln gingen, aber am Skilift hatte es im Vergleich zum Vorjahr wenige Besucher.»

Rusch geht davon aus, dass die Leute aufgrund der Pandemie sich nicht mehr wirklich trauen, auf die Piste zu gehen.

Kälte und Take-away locken nur verbissene Schneesportler

Der Hauptgrund der vergleichsweise tiefen Besucherzahlen am vergangenen Wochenende sieht Wildhaber in der Kälte. Sie sagt:

«Wir spüren, dass weniger Familien mit kleinen Kindern kommen, weil es keine Aufwärme-Möglichkeiten in den Restaurants gibt.»

Dieses Phänomen beobachten auch die Bergbahnen in Wildhaus. «Nicht viele Leute halten diese Temperaturen für einen ganzen Tag aus», sagt Schustereit. Deshalb seien viele Besucher nur einen halben Tag im Skigebiet. Dieses neue Verhalten der Schneesportler kommt den Bergbahnen Flumserberg gelegen. Wildhaber: «Bei uns ist nur noch der Parkplatz direkt am Berg geöffnet. Wenn die Besucher schon nach wenigen Stunden wieder gehen, kommt es zu keinen Engpässen auf dem Parkplatz.»

«Corona-Engel überprüfen die Disziplin der Leute»

Das Einhalten der Maskenpflicht klappe in Skigebieten mittlerweile einwandfrei. Der Marketingleiter der Bergbahnen Wildhaus:

«Am Anfang mussten wir die Leute vor allem im Tal öfters darauf hinweisen, dass bereits im Anstehbereich der Kasse eine Maskenpflicht herrsche.»

Mittlerweile halten sich die Schneesportler an die Corona-Schutzmassnahmen. Bild: Michel Canonica (Flumserberg, 10. Dezember 2020)

Er denkt, dass viele Leute es als ein Privileg erachten, dass die Bergbahnen nun wieder laufen. «Diese Haltung schlägt sich in der Disziplin unserer Besucher nieder», sagt Schustereit. Wildhaber ergänzt:

«Bei einer Temperatur von minus zehn Grad schätzen viele Besucher den Stoff vor dem Gesicht.»

Auch am Skilift Alpsteinblick in Gonten funktioniert es gut mit dem Einhalten der Corona-Schutzmassnahmen. Rusch:

«Bei uns sind viele Familien mit Kindern, die sehr pflichtbewusst handeln.»

Zudem werde die Billettkontrolle persönlich vom Skilift-Personal gemacht. So kann schnell reagiert werden, wenn jemand keine Maske trägt oder den Abstand nicht einhält.

In Wildhaus und am Flumserberg gibt es Gästebetreuer, die an wichtigen Knotenpunkten der Bergbahnen überprüfen, ob die Corona-Schutzmassnahmen eingehalten werden. In Wildhaus ist das eine besondere Einheit. «Unsere Corona-Engel – wie wir sie nennen – sind Samariter aus dem Dorf und Leute, die in der Gastronomie keine oder wenig Arbeit haben», so Schustereit.