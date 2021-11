Coronapandemie Kurzhypnose, Impftaxis und Beratungstelefone: Diese Massnahmen planen die Ostschweizer Kantone für die nationale Impfwoche

Regierungsräte, Gesundheitsdirektoren und Statthalter der Ostschweizer Kantone haben sich am Donnerstag 4. November anlässlich der nationalen Impfwoche in der kommenden Woche getroffen, um Massnahmen zu lancieren. Dadurch wollen sie die Impfquote in der Ostschweiz aufpolieren.