«Warum zerschlägt man eine etablierte Schule aus heiterem Himmel?»: Kanton will St.Galler Berufsbildungslandschaft umbauen Der Kanton kündigt eine Umwälzung in der St. Galler Berufsschullandschaft an: Das Berufs- und Weiterbildungszentrum

für Gesundheits- und Sozialberufe in St. Gallen zieht nach Rorschach, die dortige Schule muss weichen. Die plötzliche Umstrukturierung stösst auf Kritik. Noemi Heule 21.10.2020, 15.58 Uhr

Im Berufsbildungszentrum in Rorschach soll ein Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe entstehen. Die jetzigen Lernenden werden auf umliegende Schulen verteilt. Bild: Jolanda Riedener

Die Mitteilung der Staatskanzlei klingt fast zu schön: «Die Regierung will eine qualitativ hohe Qualität in der Ausbildung von Gesundheitsfachleuten sicherstellen», heisst es in der Einleitung. Sie möchte deshalb ein Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe in Rorschach bilden. Durch die Bündelung der Berufe im Bereich Gesundheit an einem Standort sollen «Synergien freigesetzt und die Ausbildungsqualität erhöht werden».

Nur: Was auf den ersten Blick wie ein Ausbau der heutigen Berufsschullandschaft tönt, ist tatsächlich eine Umwälzung. Eine Umwälzung, die den Abbau eines der heutigen neun Standorte mit sich bringt. Die Berufe, die heute am Berufs- und Weiterbildungszentrum in Rorschach (BZR) gelehrt werden – ob Carrosseriespengler, Florist, Kauffrau oder Polymechanikerin – sollen auf umliegende Standorte verteilt werden. Das Berufs- und Weiterbildungszentrum

für Gesundheits- und Sozialberufe zieht von St. Gallen nach Rorschach, die Schule im Osten der Stadt wird geschlossen. Damit will der Kanton zwei Millionen Franken Mietkosten sparen, die jährlich in St. Gallen anfallen.

Vor vollendete Tatsachen gestellt

Werner Fuchs, Präsident der Berufsfachschulkommission des BZR, spricht von einem Schock für die Betroffenen. Der Vorstand der Schule sei am Dienstag ohne Vorwarnung über den Grundsatzentscheid informiert worden. Er fragt:

«Warum zerschlägt man eine etablierte Schule aus heiterem Himmel?»

Der Kanton gibt für diesen unvermittelten Schritt weitere Gründe an: Angehende Logistikerinnen und Logistiker aus dem Thurgau werden künftig nicht mehr in Rorschach, sondern in Arbon unterrichtet. Damit fallen 200 von insgesamt 1800 Lernenden weg. «Der Schulstandort Rorschach benötigt daher eine Stärkung», heisst es in der Mitteilung weiter. Regierungsrat Kölliker spricht von einer «Win-win-Situation», weil damit der Standort am See gesichert werden könne. «Damit kann dem Schulplatz Rorschach eine erfolgversprechende Zukunftsperspektive verschafft werden», heisst es denn auch in der Mitteilung.

«Schnellschuss» oder «Top-Down-Entscheid»

«Berechtigt» sei indes die Kritik, dass über die Köpfe der Beteiligten hinweg entschieden worden sei. «Die Regierung musste jetzt Verantwortung übernehmen», sagt der SVP-Regierungsrat und spricht in Geschäftsenglisch von einem «Top-down-Entscheid». Und weiter: «Wir mussten jetzt handeln, weil die Faktenlage derart überzeugend war.»

Diese Eile kann Werner Fuchs nicht nachvollziehen. Er sagt:

«Auf mich wirkt das Ganze im ersten Moment wie ein Schnellschuss, der auf einer sehr wackeligen Datenbasis getroffen wurde.»

Kommissionspräsident kündigt Widerstand an

Er spart auch sonst nicht mit Kritik: Die Schule habe entgegen der Information der Regierung kein Belegungsproblem, sondern sei am Standort Rorschach proppenvoll. Die Auslastung betrage rund 90 Prozent. Die Schule sei zudem finanziell gesund und geniesse ein hohes Ansehen. Auch das Weiterbildungsangebot sei erfolgreich. Wie es mit den rund 2000 Weiterbildungsplätzen weitergeht, ist noch unklar. Auch für die Mitarbeiter komme nun eine Zeit der Ungewissheit. «Wer kann, sucht sich wohl eine andere Stelle.» Werner Fuchs kündigt an:

«Ich werde mich mit allen mir zur Verfügung stehendeN Mitteln wehren gegen eine solche für mich unausgegorene Idee.»

Kein Stellenabbau in Rorschach, Altstätten gesichert

Wie das Kompetenzzentrum für Gesundheitsberufe dereinst aussehen soll, ist noch offen. Nun sei die Auslegeordnung gelegt und die Detailplanung beginne, sagt Kölliker. Er rechnet mit einem Zeithorizont von zwei bis drei Jahren. Für die Mitarbeiter ändere sich höchstens der Arbeitsort, ein Stellenabbau sei nicht die Folge des Entscheids.

Weiter heisst es in der Mitteilung, der Berufsschulstandort Altstätten sei auf jeden Fall zu erhalten. Der Entscheid sei überdies kein Signal gegen den Standort St. Gallen. Dort blieben die beiden grössten Schulen der Berufsbildung, das Gewerbliche Berufs- und Weiterbildungszentrum GBS und das Kaufmännische Berufs- und Weiterbildungszentrum KBZ erhalten. Dass der Standort in Rorschach in seiner jetzigen Form geschlossen werden soll, wird nur zwischen den Zeilen angetönt.