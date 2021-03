Stadtpräsident Wil «Ja, es ist ein Traumjob»: Hans Mäder spricht über seine neue Rolle als Wiler Stadtpräsident, über Corona und sein Morgenritual Der Wiler Stadtpräsident Hans Mäder kann neben dem Regieren auch Stroganoff kochen und ist morgens nach eineinhalb Stunden öffentlichkeitstauglich. Florian Beer 20.03.2021, 12.00 Uhr

Hans Mäder ist seit diesem Jahr Wiler Stadtpräsident und war vorher Gemeindepräsident von Eschlikon. Bild: Andrea Stalder

Wie sieht eine typische Woche in Ihrem Amt als Stadtpräsident aus?

Hans Mäder: Meine Agenda ist je nach Kalenderwoche unterschiedlich voll. In Kalenderwoche 6 hatte ich zum Beispiel die unterschiedlichsten Termine: Der Stadtrat verabschiedete – am Gümpelimittwoch notabene – elf Geschäfte im Perimeter des Bahnhofs, am Freitag tagte der Lenkungsausschuss Wil-West und zum Wochenbeginn tauschte sich die Arbeitsgruppe zur Stärkung der Wiler Fussgängerzone per Videocall über die nächsten Schritte aus. Und schliesslich freute ich mich auf die erste Sitzung der Regionalgruppe der St.Galler Gemeindepräsidenten.



Da kam ganz schön was zusammen.

Insgesamt standen 21 Termine in meiner Agenda und mit Ausnahme des Dienstags waren trotz Corona alle Abende belegt.

Was schätzen und mögen Sie am meisten an Wil?

In Wil zu wohnen ist ein Privileg. Es ist für mich wie «Arbeiten im Baudenkmal». Zu Fuss erreiche ich eine attraktive Einkaufszone, beliebig viele Restaurants unterschiedlichster Provenienz, das Theater oder die Erholungszone beim Stadtweier.

Was macht Wil besonders für Sie?

Die Bahn verbindet Wil mit der Bahnhofstrasse Zürich, dem Stiftsviertel in St.Gallen, dem Bodensee und dem Skigebiet im Toggenburg. Was Wil aber besonders macht, ist die Mischung aus urbanem Lebensstil und sozialer Nähe. Es sind die Menschen, die Wil seinen besonderen Charme geben.

Wohin würde es Sie ziehen, wenn Sie die Ostschweiz verlassen müssten?

Ich fühle mich fast überall wohl. Alle Destinationen haben Vor- und Nachteile. Im Moment hat es mir der Süden Frankreichs angetan. Verwandte haben in der Nähe von Orange ihren Wohnsitz. Mir gefällt dort die wohlige Wärme von Frühling bis Sommer, wenn das Leben vor allem draussen auf dem Markt oder im Strassencafé stattfindet. Dass es im Winter dennoch kalt wird und so alle vier Jahreszeiten durchlebt werden, macht die Gegend für mich besonders reizvoll. Und Französisch ist einfach eine schöne Sprache.

Wie halten Sie sich fit und gesund in diesen pandemischen Zeiten?

Ich unternehme lange Wanderungen, die meisten gemeinsam mit meiner Frau Marie-Louise. Auf diese Weise entdecken wir den Hinterthurgau und seine Schönheiten neu: Die Ruinen auf dem Schauenberg oder Balterswil beispielsweise oder die Aussicht vom Grat sind schon beeindruckend. Insgesamt kommen Sport und Bewegung aber eindeutig zu kurz, seit ich auf meine wöchentliche Squashstunde verzichten muss.

Haben Sie ein Morgenritual?

Ja. Ich lese unmittelbar nach dem Aufstehen am Zmorgentisch die Zeitungen, die sozialen Medien und löse ein Sudoku – sofern es die Zeit zulässt. Nach rund eineinhalb Stunden bin ich dann «öffentlichkeitstauglich».

Zur Person Hans Mäder ist am 19. April 1958 in Niederuzwil geboren worden und ist in Wil aufgewachsen. Seine ersten beruflichen Schritte machte er als Journalist beim «St.Galler Tagblatt» und dem «Neuen Wiler Tagblatt». Abschliessend absolvierte er an der Universität St.Gallen ein staatswissenschaftliches Studium. Er hatte danach eine leitende Position in einer Treuhandfirma. Im Jahr 2015 wählte die Stimmbevölkerung von Eschlikon den CVP-Politiker zum Gemeindepräsidenten. Seit 2021 ist Hans Mäder Stadtpräsident von Wil. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder. (fbe)

Können Sie kochen? Wenn ja: Was ist Ihre Spezialität? Und was ist Ihr Lieblingsessen?

Klar. Mein Stroganoff mit Kroketten ist in meinem Bekanntenkreis beliebt. Ich esse gerne einfache Speisen – Kartoffelsalat mit Fleischkäse beispielsweise. Ganz gerne mag ich auch Mehlspeisen oder Knödel, vermutlich eine Reminiszenz an meine Mutter, einer gebürtigen Österreicherin.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wen laden Sie ein?

Nicole Kidman, weil sie meine Lieblingsschauspielerin ist. Robert Redford oder Johnny Depp sehe ich aber auch sehr gerne auf der Leinwand. Derzeit beeindruckt mich Gerhard Pfister, wie er den Wandel der CVP zur Partei Die Mitte vorantreibt, was ihm ja sicherlich auch nicht einfach fällt. Und schliesslich den tschechischen Schriftsteller Milan Kundera, dessen Bücher mich besonders ansprechen. «Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins» beispielsweise oder «Die Langsamkeit» zählen zu meinen Lieblingsbüchern.

Wie lautet der Filmtitel zu Ihrem Leben und wer spielt Sie?

«Who cares?», gespielt von Johnny Depp. Das Selbstvertrauen, sich selber als Referenz zu dienen, Dinge hinzunehmen, wie sie sind, und dennoch nicht am Leben zu scheitern. Das fasziniert mich und Johnny steht für dieses Gefühl.

Wollten Sie schon immer Stadtpräsident werden oder hatten Sie früher einen anderen ersten Traumjob?

Ja, tatsächlich: Es ist ein Traumjob. Das Schönste daran ist, dass das ganze System von links bis rechts aus sich selbst heraus versucht, das Wiler Gemeinwohl zu fördern. Ich muss es nur zulassen und etwas kanalisieren. Politik hat mich schon immer interessiert. Ich wollte immer einen Beitrag leisten, um Hobbes’ Leviathan zu bändigen und den Schweizer Gesellschaftsvertrag im Sinne von John Locke zu festigen. Aber einen Karriereplan hatte ich nicht.

Hobbes und der Leviathan Thomas Hobbes (1588–1679) war ein englischer Philosoph, der vor allem für sein Werk «Leviathan» bekannt ist. Ein Leviathan ist ein biblisches Ungeheuer, das in den Tiefen des Meeres verborgen lebt. In Anlehnung an das Seeungeheuer behandelt das Werk den Absolutismus – die Macht geht von einem alleinigen Herrscher aus, ohne jegliche Mitbestimmungsrechte der Bürger. Wenn Mäder sagt, er wolle den Leviathan bändigen, dann meint er im übertragenen Sinn, dass er seinen Beitrag zur Demokratie in der Schweiz und der Stadt Wil beitragen will. (alr)

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Ich wäre ein sehr schlechter Gärtner oder Maurer, denn ich mag dreckige und gleichzeitig trockene Hände gar nicht. Mit öligen Händen dagegen kann ich umgehen.

Haben Sie Haustiere oder ein Lieblingstier?

Ein Haustier haben wir leider keines mehr. Unser Hund Bajo, ein Bearded Collie, wurde vor Jahren von einem Auto angefahren und verstarb. Ein Lieblingstier? Selbstverständlich! Den Fuchs – what else?

Was wollen Sie im Leben unbedingt mal noch erlebt haben?

Meine «Bucket List» ist noch nicht geschrieben. Mögliche Favoriten: Ein Monat in einem Shaolin-Kloster zu leben. Oder von den australischen Aborigines zu lernen, wie der Mensch in Einklang mit der Schöpfung leben kann. Oder die «Nocturne No. 20 in C» von Frédréric Chopin auf dem Klavier spielen zu können.

Worauf freuen Sie sich am meisten an einem freien Wochenende?

Aufs süsse Nichtstun – und das Essen im «Freischütz», besonders natürlich auf die besten Gnocchi der Schweiz.

Zu guter Letzt, was soll auf Ihrem Grabstein stehen?

Wenn es denn einer sein muss: Name und Todestag.