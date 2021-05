Wildtier Im Thurgau wird es langsam eng für das Nagetier: «Für Jungbiber wird es immer aufwendiger, ein leeres Revier zu finden» Der Biber hat sich nach seiner Wiederansiedlung vor über 50 Jahren im Thurgau etabliert – vor allem im westlichen Kantonsteil. Nun zeigt eine neue Erhebung: Die verfügbaren Lebensräume sind bald besetzt. Das neue Monitoring gibt aber selbst Fachleuten Rätsel auf: So ist der Bestand im Einzugsgebiet der Thur regelrecht eingebrochen, doch weiss man nicht weshalb. Sebastian Keller 01.05.2021, 04.55 Uhr

Der Biber ist ein Vegetarier: Im Sommer frisst er vor allem krautige Pflanzen, im Winter die Rinde und Knospen von Gehölzen, wie dem Atlas der Säugetiere zu entnehmen ist. Bild: Imago

Das Wachstum der Biberpopulation im Thurgau hat sich verlangsamt. Das ist eine Kernaussage der neusten Volkszählung des Nagetiers. Diese Bestandeserhebung fand im Winter 2017/2018 statt. Die Population wird auf total 561 Tiere geschätzt. Die Zunahme gegenüber 2013 beträgt 11,6 Prozent; zwischen 2008 und 2013 war der Zuwachs mit 55,7 Prozent deutlich höher.

Mathis Müller, Biologe aus Pfyn. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Schweizerischen Vogelwarte und freischaffender Ökologe. Zudem sitzt er für die Grünen im Thurgauer Grossen Rat. Bild: PD

Dies ist im Bericht Bibermonitoring Kanton Thurgau zu lesen, der im Oktober veröffentlicht wurde. Diese Zeitung ist bei einer Recherche auf das Papier gestossen. Der Pfyner Biologe Mathis Müller hat die Arbeit im Auftrag der kantonalen Jagd- und Fischereiverwaltung durchgeführt. Für die Erhebung schritten über 40 freiwillige Helferinnen und Helfer 900 Kilometer Gewässerabschnitte zwischen Bodensee und Hörnli ab.

Beim Biber interessieren nicht nur die Anzahl Tiere, sondern auch die Anzahl Reviere. Das grösste einheimische Nagetier ist territorial, lässt sich also in einem bestimmten Gebiet nieder und verteidigt es. Wie das Monitoring zeigt, wurde auch das Wachstum bei den Revieren gebremst: In der Fünfjahresperiode bis 2018 nahm die Zahl um 18,9 Prozent auf 157 Reviere zu. 93 werden als Familienreviere klassiert, in denen rund fünf Tiere leben. In der Vorperiode belief sich das Wachstum der Reviere auf 40,4 Prozent.

Ein eindrücklicher Frassplatz eines Bibers am Kanal in der Gemeinde Pfyn. Bild: PD / Mathis Müller

Das Abflachen des Wachstums überrascht den Biologen Müller nicht: «Wir nähern uns in den meisten Gebieten des Kantons einer Kapazitätsgrenze an.» Die guten Lebensräume seien besetzt. Müller sagt:

«Für Jungbiber wird es immer aufwendiger, ein leeres Revier zu finden.»

So würden sie auf der Suche auch mal von Artgenossen fortgejagt. «Weibchen vertreiben Weibchen, Männchen vertreiben Männchen», erklärt der Fachmann. Er schätzt die biologische Kapazität für den Biber im Thurgau auf etwa 650 bis 700 Tiere beziehungsweise 180 bis 200 Reviere. Der Biber darf nicht gejagt werden, er ist geschützt.

Der Biber ist am Werk: ein untrügliches Zeichen. Bild: PD

Biber lassen sich fast nur dank der Spuren zählen

Da das Nagetier mit der platten Kelle (Schwanz) vor allem dämmerungs- und nachtaktiv ist, lässt es sich nicht einfach zählen – als Fluchttier geht es dem Menschen zudem aus dem Weg. «Deshalb konzentrieren wir uns auf Biberspuren», erläutert Mathis Müller. Dazu zählen etwa Biberdämme, gefällte Bäume, geschälte Äste oder Kot. Und wie lassen sich Einzel- oder Paar- von Familienrevieren unterscheiden? Müller sagt:

«Bei Familienrevieren sieht man, dass bei geschälten Ästen kleinere Schneidezähne am Werk waren.»

Das deutet auf Jungtiere hin, diese bleiben bis zu zwei Jahre in der Familie. Zudem häufen sich die Spuren bei Revieren, in denen mehrere Tiere leben. Spuren sind – für das Monitoring ein Glücksfall – nicht selten. Das liegt auch auch an der Arbeitsweise des Nagers:

«Der Biber schneidet alle Äste für seinen Damm selber.»

Und diese Dämme errichtet er, damit einerseits der Eingang für seine Burg unter Wasser liegt. Mit dem Stauen flutet er die Landschaft, um seinen aquatischen Lebensraum zu erweitern. Seine Aktivitäten führen da und dort zu Konflikten.

Der Biber zieht von der Thur ab

Im Einzugsgebiet der Thur ist der Bestand des Bibers regelrecht eingebrochen: «Fast die Hälfte der Reviere an der Thur wurden verlassen», heisst es im Bericht. So richtig erklären kann sich Müller das jedoch nicht. «Das Nahrungsangebot ist mit viel Weiden eigentlich gut.» Gemeint sind die Bäume und Sträucher; Weichholzarten sind die Leibspeise des Vegetariers. Er vertilgt im Sommer bis zu zwei Kilogramm frische Pflanzenkost, wie im «Atlas der Säugetiere» zu lesen ist.

Dieses Exemplar wurde nicht mehr mitgezählt: Das ausgestopfte Tier ist allerdings im Naturmuseum Thurgau in Frauenfeld zu besichtigen. Bild: Donato Caspari

Eine Hypothese für den Rückgang im Thur-Einzugsgebiet hat der Ökologe allerdings: Hochwasser könnten den Biber an der Thur natürlich vergrämt haben. Dennoch bleibt die Thurebene von Müllheim bis zur Zürcher Kantonsgrenze mit über 40 Revieren das Thurgauer Bibermekka.

Im östlichen Kantonsteil besteht noch gewisses Potenzial

Im Vergleich zum westlichen Kantonsteil ist der östliche eher biberarm. Doch im Einzugsgebiet von Bodensee-Untersee findet sich das stärkste Wachstum: Die Population nahm im Vergleich zum vorherigen Untersuchungszeitraum um über 90 Prozent zu, jene im Einzugsgebiet des Rheins um 68,2 Prozent. Doch der See ist für den Biber nur begrenzt interessant – wegen des stark schwankenden Wasserspiegels. «Ein gewisses Potenzial», sagt Müller, «gibt es in der Aach oder an anderen Bächen, die in den Bodensee fliessen.»

Insgesamt besiedelt das Nagetier 130 fliessende und stehende Gewässer im Thurgau – Ausnahmen sind etwa der Bichelsee oder die Hauptwiler Weiher. Auf der Suche nach neuen Revieren erobert der Pflanzenfresser neue Lebensraumtypen. «Wir stellen fest, dass Biber zunehmend Waldbäche besiedeln», sagt Müller. Als Beispiele sind im Bericht Kaa-, Cheme- oder Tuenbach genannt. Das liegt wohl auch daran, dass der Biber nicht sehr wählerisch ist. Im «Atlas der Säugetiere» heisst es: «Wenn genügend Nahrung vorhanden ist, kann er auch in komplett künstlichen Gewässern leben.»

Ein Biber schwimmt in der Murg bei Frauenfeld. Bild: Sebastian Keller, 2019

Die eigentliche Biberhauptstadt des Kantons ist zugleich das Thurgauer Hauptort: Frauenfeld mit 16 Biberrevieren. In keiner anderen Gemeinde finden sich mehr. Wieso ist das so? Mathis Müller sagt: «Auenwälder und Kanäle sind beim Biber beliebt, beides findet er in Frauenfeld.» Insgesamt wurden in 53 der 80 Thurgauer Gemeinden Biberreviere festgestellt.

Kunst am Bau: Der Biber ist eines von fünf Wildtieren, die vor dem Thurgauer Regierungsgebäude in Frauenfeld stehen. Die Installation stammt von Joelle Allet. Bild: Reto Martin

Die nächste Volkszählung findet bereits in diesem Winter statt – im Rahmen einer nationalen Bestandeserhebung. Ende 2018 lebten laut «Atlas der Säugetiere» 3500 Biber zwischen Genfer- und Bodensee. Das Hauptverbreitungsgebiet liegt – wenn man so will – entlang der A1. Im Tessin wurde in den letzten 20 Jahren kein Biber nachgewiesen.