Flüchtlingszentrum in Uzwil: Thurklinik fordert Nutzungsstopp

Zwischennutzung Statt eines Gesprächs gab es Post vom Anwalt: Uzwils Gemeindepräsident nimmt Stellung zur Kritik der Thurklinik am geplanten Flüchtlingszentrum Ab Januar sollen im ehemaligen Altersheim Marienfried in Uzwil Flüchtlinge unterkommen. Doch nun verlangt die Thurklinik als direkte Anstösserin, dass ein Baubewilligungsverfahren durchgeführt und bis dahin die Nutzung gestoppt wird. Die Gemeinde war zuvor zum Schluss gekommen, dass keine Baubewilligung nötig ist.

Das Haus Marienfried des Zweckverbandes Seniorenzentrum Uzwil steht dem Tisg ab nächstem Jahr als Unterkunft für Geflüchtete zur Verfügung. Bild: PD

Die Gemeinde Uzwil plant im kürzlich geschlossenen Seniorenzentrum Marienfried ab Anfang Januar ein Flüchtlingsheim. Der Zweckverband Seniorenzentrum Uzwil als Eigentümer des Gebäudes hat mit dem Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen (Tisg) einen Mietvertrag abgeschlossen.

Die unmittelbare Anstösserin, die Thurklinik – im anderen Teil des Hauses Marienfried untergebracht – fordert jetzt von der Gemeinde die Durchführung eines Baubewilligungsverfahrens. Bis zum rechtskräftigen Abschluss sei ein Benützungsverbot zu erlassen, wie das in Fällen ohne bestehende Baubewilligung üblich sei. Die entsprechende schriftliche Eingabe bei der Gemeinde sei noch vor Weihnachten erfolgt, schreibt die Klinik am Mittwoch in einer Medienmitteilung.

Umnutzung führt zu Verdoppelung der Kapazität

Begründet wird die Forderung damit, dass mit der Umnutzung eine Verdoppelung der Kapazität erfolgt. Wo bisher maximal 58 betagte Menschen ein beschauliches Leben führten, sollen jetzt bis zu 116 Menschen untergebracht werden. «Vor allem junge Männer aus Afghanistan», heisst es in der Mitteilung. «Das ist eine massive Änderung der Nutzung, was auch bauliche Konsequenzen haben muss, wie etwa die Erweiterung der Infrastruktur oder die Schaffung von Fluchtwegen», wird der Wiler Rechtsanwalt Raphael Fisch zitiert.

Sein Mandant ist der Gynäkologe Hossein Schams, Inhaber der Thurklinik. Er habe aus der Zeitung erfahren müssen, dass die Gemeinde Uzwil aus einem ruhigen Altersheim ein Asylzentrum schaffen wolle. «Das in unmittelbarer Nachbarschaft zu einer Klinik und innerhalb eines Monats.» Bei so wenig Vorlaufzeit habe die Thurklinik keinerlei Möglichkeit gehabt, eigene Massnahmen bezüglich Betriebskonzept, Lärmschutz oder Sicherheit zu ergreifen.

Die Thurklinik ist die zweitgrösste Privatklinik im Kanton St.Gallen. Bild: Philipp Stutz

«Unsere Einsprache richtet sich nicht gegen die Menschen, die dort einziehen sollen», wird Jasmin Schams, Tochter und Vertreterin des Inhabers der Thurklinik, in der Mitteilung zitiert. Sie ergänzt: «Mein Vater kommt aus dem Iran, dem Nachbarland von Afghanistan.»

Gemeindepräsident soll in den Ausstand treten

Wenig Verständnis habe die Familie Schams aber für die Behörde von Uzwil und vor allem für den Gemeindepräsidenten Lucas Keel, heisst es weiter. «Mein Mandant fühlt sich überrumpelt und vor vollendete Tatsachen gestellt», sagt Anwalt Raphael Fisch. «Es ist ein offenes Geheimnis in Uzwil, dass beide Parteien Interesse am ehemaligen Altersheim haben, das früher ja ein Teil der Klinik war.» Die Thurklinik hätte im Gebäude gerne ein regionales Gesundheitszentrum realisiert, die Gemeinde will es mittelfristig zum Schulhaus umnutzen.

Ausserdem beanstandet der Anwalt, dass der Uzwiler Gemeindepräsident in einer Doppelrolle auftritt: «Keel war früher Präsident des Zweckverbandes Seniorenzentrum Uzwil, Grundeigentümer des Altersheims Marienfried. Sein Stellvertreter im Gemeinderat, Ruedi Müller, ist aktuell Präsident des Zweckverbandes.» Da bestehe ein Interessenkonflikt, weshalb in der Eingabe verlangt werde, dass die beiden in ihrer Funktion als Präsident und Vizepräsident der Baukommission in den Ausstand treten.

Baukommission habe rechtliche Fragen geprüft

Zur Forderung nach einem Baubewilligungsverfahren sagt Lucas Keel auf Anfrage, dass die Baukommission der Gemeinde die rechtlichen Fragen bereits am 8. November von sich aus geprüft habe. Dazu habe man auch eine externe Beurteilung eingeholt und wegleitende Entscheide des Bundesgerichts konsultiert.

Lucas Keel, Gemeindepräsident Uzwil. Bild: Arthur Gamsa

Der Gemeindepräsident sagt: «In der Annahme, dass keine baulichen Veränderungen stattfinden, ist die Baukommission zur Auffassung gelangt, dass kein Bewilligungsverfahren nötig ist.» Ob es aufgrund der Eingabe der Thurklinik neue Erkenntnisse gebe, die zu einem anderen Schluss führen würden, werde die Baukommission voraussichtlich an ihrer nächsten Sitzung behandeln. Die Frage nach einem Nutzungsstopp hänge von diesem Entscheid ab.

Zur Forderung, dass er selbst sowie Ruedi Müller in den Ausstand treten, sagt Keel: «Ob jemand in den Ausstand treten muss, wird bei jedem Geschäft in jeder Sitzung standardmässig vom Gremium selbst geprüft und wer in den Ausstand treten muss, tut das von sich aus.» Es sei juristisches Standard-Handwerk, dass solche Themen einfach mal in Frage gestellt werden. Daher achte man als Behörde darauf, in diesen Punkten keine Fehler zu machen.

Keel: Thurklinik sagte Gespräch mit Gemeinde und Tisg ab

Die Bevölkerung wurde am 13. Dezember zu einem Informationsanlass bezüglich der befristeten Flüchtlingsunterkunft eingeladen. Als Nachbarin wurde die Thurklinik direkt angeschrieben, wie Keel sagt. «Die Familie Schams und die Vertretung der Thurklinik haben diese Möglichkeit wahrgenommen, sich am Anlass geäussert und wollten wenige Punkte, zum Beispiel die Möglichkeit eines Zauns, noch mit dem Trägerverein Integrationsprojekte St.Gallen und der Gemeinde besprechen. Der Gesprächstermin wurde dann annulliert und durch Post des Rechtsvertreters ersetzt.»

Am Anlass hätten knapp 40 Personen teilgenommen. «Es gab einige Fragen, die sachlich besprochen und geklärt werden konnten. Emotional wurde die Asylpolitik des Bundes diskutiert», sagt der Gemeindepräsident.

Ihm ist es wichtig, die Asylsituation generell einzuordnen. Im Jahr 2022 hätten mehr als 90'000 Personen ein Gesuch gestellt – im Asyl-Krisenjahr 2015 waren es 35'000. «Der Aufnahmedruck auf den Gemeinden ist enorm, es gelingt kaum mehr, Wohnraum zu vernünftigen Preisen anzumieten», teilt Keel mit. Das Personal der Sozialämter sei stark unter Druck. Die Gemeinde Uzwil erfülle ihre Aufnahmeverpflichtung derzeit nicht, sie sei mit 24 Personen im Rückstand. Zudem gehe es um eine Zwischennutzung sowie die finanzielle Entlastung des von Corona gebeutelten Zweckverbands Seniorenzentrum Uzwil.

1 Kommentar Edwin Baldauf vor etwa 3 Stunden 1 Empfehlung Ich habe den Artikel 2 x gelesen um "Pro und Contra" abwäen zu können, Zum Schluss neige ich eher zur Seite des Klägers, denn Kranke und Asylanten in unmittelbarer Nachbarschaft? Geht das gut? Die einen brauchen Ruhe und die anderen werden nach einer Eingewöhnungszeit sicher flügge und wollen wie zB. junge Vögel aus dem Nest und das Ziel der Asylantenaufnahme darf ja bzw. sollte nicht einer Zwangseinfriedung gleichkommen! Gut muss ich nicht entscheiden 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen