Zwischenbilanz nach dem Unterbruch in der 2. Liga interregional: Uzwil reitet auf der Erfolgswelle, Wil U20 überzeugt auf dem heimischen Kunstrasen, Bazenheid kämpft gegen den Abstieg Während der FC Uzwil und die U20 des FC Wil eine positive Bilanz nach verkürzter Hinrunde ziehen, hofft der FC Bazenheid auf bessere Zeiten in der Rückrunde. Tim Frei und Beat Lanzendorfer 02.11.2020, 18.39 Uhr

Stürmer Orcun Cengiz steuerte in der Vorrunde drei Treffer zum Uzwiler Höhenflug bei. Bild: Michel Canonica (Henau, 15. August 2020)

Fast geschafft. Noch je drei Hinrundenpartien standen für den FC Uzwil, den FC Wil U20 und den FC Bazenheid in der 2. Liga interregional auf dem Programm. Weil aber die Coronazahlen seit längerer Zeit stark ansteigen, sah der Bundesrat vergangene Woche keine andere Möglichkeit, als Kontaktsportarten im Amateurbereich vorläufig zu verbieten.

Folge: Im Fussball beginnt die Winterpause früher als geplant. Die verbliebenen Vorrundenspiele sollen kurz vor dem Start der Rückrunde oder während dieser nachgeholt werden, sofern die Coronapandemie eine Wiederaufnahme der Meisterschaft im Frühling erlaubt.

Deshalb ist es nun an der Zeit, zurückzublicken. Auf eine Hinrunde, in der sich eine klare Zweiklassengesellschaft herausgebildet hat: Hier die obere Tabellenhälfte mit Leader Uzwil und insgesamt sieben nahe beieinander liegenden Teams, dort die untere Hälfte mit den abstiegsgefährdeten Vereinen, die auf das siebtplatzierte Wil U20 fünf und mehr Punkte Rückstand haben.

2. Liga interregional (Gruppe 6)

1. Uzwil 9 7 2 0 (*55) 23:6 23

2. Kreuzlingen 9 6 1 2 (24) 20:9 19

3. Amriswil 9 6 1 2 (33) 21:8 19

4. Chur 10 6 1 3 (30) 24:14 19

5. Widnau 9 6 0 3 (23) 18:10 18

6. C. Kreuzlingen 9 4 4 1 (36) 18:11 16

7. Wil U20 9 4 2 3 (19) 17:14 14

8. Bassersdorf 9 3 0 6 (24) 10:18 9

9. Seuzach 9 2 2 5 (24) 17:21 8

10. Bazenheid 9 2 2 5 (31) 12:23 8

11. Rüti 10 2 2 6 (27) 15:27 8

12. Weesen 9 2 1 6 (33) 13:23 7

13. United Zürich 10 1 0 9 (35) 10:34 3

*Strafpunkte

Armando Müller, Trainer FC Uzwil Bild: PD

Eine Serie von sieben Siegen en suite und in neun Vorrundenspielen nie verloren: Uzwil überwintert mit 23 Punkten verdient als Leader – aus allen Gruppen der 2. Liga interregional hat kein Team eine bessere Bilanz. Da stellt sich unweigerlich die Frage nach den Erfolgsfaktoren. Armando Müller, Trainer und Sportchef des FC Uzwil, sagt:

«Wir wussten, wo wir die Stellschrauben anziehen mussten.»

Zum Beispiel beim respektvollen Umgang untereinander. «Ich sage nicht, dass das vorher nicht der Fall war», betont er. «Wir reden nicht vom ‹Ich›, sondern vom ‹Wir›.» Ob Materialwart, die Nummer eins im Tor oder etwa die Spieler, die von der Bank kommen: Jeder habe seinen Teil beigetragen

Vorteile bei der Kondition, hohe Trainingspräsenz und Qualität im Kader

Als weiteren Baustein sieht Müller die physischen Voraussetzungen, die in der Vorbereitung geschaffen wurden: «Dank der guten Kondition konnten wir in der zweiten Halbzeit jeweils zulegen». Auch der Fokus auf die Trainingspräsenz hat sich ausgewirkt. Vielfach waren im Abschlusstraining am Freitag 20 bis 22 Spieler dabei und selbst in der ersten Einheit der Woche kamen 18 bis 20 Akteure.

«Ich habe gespürt, dass jeder gerne ins Training kommen will, um sich aufzudrängen.»

Ausschlaggebend war zudem die hohe Qualität im Kader, wozu auch die Transfers im Sommer beigetragen haben. So ist es den Uzwilern auch gelungen, den verletzungsbedingten Ausfall von Neuzugang Luca Lanzendorfer und die Sperren von Sandro Studer, Getuart Asani und Orcun Cengiz zu kompensieren.

Hohe Anzahl Strafpunkte ist für Müller der einzige negative Aspekt

Müller: «Wir wissen, dass hohe Qualität alleine nicht automatisch Erfolg bedeuten muss – entscheidend ist, dass alle am gleichen Strick ziehen». Wenn es gut laufe, gebe es natürlich nicht nur glückliche Spieler, schliesslich möchte jeder in der Startformation stehen. «Aber auch das konnten wir gut managen», sagt Müller.

Rückkehrer Michel Lanker (in Blau) gibt der Uzwiler Verteidigung viel Stabilität. Bild: Michel Canonica (Henau, 15. August 2020)

Der einzige negative Aspekt ist für ihn die hohe Anzahl Strafpunkte. In dieser Kategorie sind die Uzwiler eben auch Spitzenreiter. «Drei direkte Platzverweise und eine gelb-rote Karte – das wollen wir nicht», sagt Müller, der das aber auf seine Kappe nimmt: «Ich habe dieses Thema in der Mannschaft wohl etwas zu spät angesprochen.»

Redaktionstipp vor der Saison: 3. Platz. Aktuelle Rangierung: 1.

Fabinho, Trainer FC Wil U20 Bild: Ralph Ribi

Die zweite Mannschaft des FC Wil startete ähnlich stark in die Saison wie die Uzwiler. Nach der dritten Runde übernahmen die Wiler für eine Woche gar den Leaderthron. Doch dem jungen Team von Trainer Fabinho gelang es nicht, diesen Lauf bis zum Schluss der verkürzten Hinrunde durchzuziehen. Nach dem 0:1 in Widnau wechselten sich Sieg und Niederlage ab.

Dennoch zieht auch Fabinho ein positives Fazit. Erfreulich ist für ihn unter anderem die Heimstärke: «Der Kunstrasen ist ein Vorteil für uns, auf dieser Unterlage fällt es uns leichter, das schnelle und druckvolle Spiel aufzuziehen als auswärts mit teils schlechten Platzverhältnissen.» Auf fremden Rasen unterlaufen den Wilern dagegen zu viele Eigenfehler. Fabinho ist überzeugt, dass der Schlüssel in einer kompakten Verteidigungsarbeit liegt, «denn vorne sind wir immer für ein Tor gut».

Einheiten mit Goalietrainer der ersten Mannschaft sollen sich auszahlen

Positiv wertet er zudem den Vorsprung auf die Abstiegsplätze. Schliesslich geht es für die U20 jeweils darum, den Ligaerhalt so schnell wie möglich zu sichern. Denn dies erlaubt es den Trainern, in Ruhe an der Entwicklung der jungen Spieler zu arbeiten, damit einige davon einst den Sprung in die erste Mannschaft schaffen. Insofern hat Fabinho trotz nicht komplett beendeter Hinrunde eine gute Basis gelegt.

Wils Feriz Sadiku (in Weiss-Schwarz) lässt sich im Derby gegen Bazenheid kaum vom Ball trennen.

Benjamin Manser (Bazenheid, 22. August 2020)

Dass der Fokus auf die Entwicklung der jungen Spieler beim FC Wil eben weit mehr als eine Worthülse ist, zeigt sich zum Beispiel daran, dass der Goalietrainer der ersten Mannschaft seit dieser Saison auch mit den Torhütern der U20 zusammenarbeitet. In der Vorrunde begingen sie zwar immer mal wieder einen Fehler, doch Fabinho ist überzeugt: «Längerfristig wird sich das auszahlen».

Redaktionstipp vor der Saison: Platz 7. Aktuelle Rangierung: 7.

Raffael Spescha Bild: Beat Lanzendorfer

Bazenheid-Trainer Raffael Spescha spricht von einer «von schweren und langwierigen Verletzungen geprägte Vorbereitungszeit mit dem Sieg des Bazenheider Cups als Highlight».

Nach dem guten Start mit sieben Punkten aus vier Spielen kam im weiteren Verlauf ein mickriger Zähler aus fünf Partien hinzu. Spescha begründet dies mit weiteren Verletzungen, die zu einer Ausdünnung des Kaders geführt hätten. Nun hofft er, dass sich beim Rückrundenstart einige Langzeitverletzten wieder zurückmelden. Dies ist nötig, denn Bazenheid überwintert unmittelbar vor den Abstiegsplätzen.

Redaktionstipp vor der Saison: Platz 9. Aktuelle Rangierung: 10.