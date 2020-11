Rückblick Zwischenbilanz in der 2. Liga regional: Bronschhofen, Sirnach und Uzwil II haben den Teamgeist wiederentdeckt Der Bronschhofen, SC Sirnach und der FC Uzwil II liegen nach dem Meisterschaftsunterbruch im Amateurfussball nahe beieinander im hart umkämpften Mittelfeld der 2. Liga regional. Tim Frei 06.11.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild: Tim Frei

Dass die Liga immer ausgeglichener werde, ist vor allem dies: eine Floskel vieler Trainer. Im Fall der Gruppe 2 der 2. Liga regional bringt diese Worthülse die Vorrunde aber treffend auf den Punkt. Zwei Spielrunden wären noch angestanden – die Meisterschaften im Amateurfussball mussten aus bekannten Gründen unterbrochen werden. Doch der Ausgang der verbliebenen Partien hätte die Kräfteverhältnisse in dieser Gruppe nur marginal verändert.

2. Liga regional (Gruppe 2) 1. Frauenfeld 9/19 (18/20:11). 2. Rapperswil-Jona II 8/16 (27/23:7). 3. Abtwil-Engelburg 8/14 (21/16:10). 4. Linth II 9/13 (29/22:23). 5. Uzwil II 9/13 (34/17:20). 6. Schmerikon 9/12 (24/13:10). 7. Sirnach 9/12 (34/22:22). 8. Bronschhofen 9/11 (32/12:12). 9. Winkeln 9/11 (37/18:20). 10. Wattwil Bunt 9/10 (38/11:20). 11. Eschenbach 9/8 (29/16:22). 12. Wängi 9/7 (15/16:29).

Die Teams zwischen Rang vier und zehn liegen innerhalb von drei Punkten und jene auf den Abstiegsplätzen sind wie im Vorjahr nicht abgeschlagen. Dieses Mal hat sich mit Leader Frauenfeld aber nur ein Verein aus der Spitzengruppe klar vom Mittelfeld abgesetzt. Wie haben die drei regionalen Teams Bronschhofen, Sirnach und Uzwil II abgeschnitten? Eine Zwischenbilanz:

Alessandro Maier, Trainer SC Bronschhofen Bild: PD

Rang acht statt neun, zu Hause nie verloren, neun Tore weniger erhalten: Dem SC Bronschhofen ist die angestrebte Steigerung zur Vorsaison gelungen. «Wir haben das erfüllt, was wir uns vorgenommen haben – möglichst nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben», sagt Trainer Alessandro Maier. In den letzten fünf Partien vor der vorgezogenen Winterpause blieb sein Team mit einem Sieg und vier Unentschieden gar ungeschlagen, dennoch ist er nicht restlos zufrieden:

«In diesen Partien wäre mehr dringelegen, leider fehlte aber die Effizienz.»

Offensichtlich im Bronschhofer Spiel ist die wiedererstarkte Abwehr, die inklusive den Cuppartien fünf Mal kein Gegentor kassierte und dank konsequentem Verschieben sehr kompakt verteidigte. Maier sieht zwei Erfolgsbausteine: «Einerseits haben wir zum starken Kollektiv zurückgefunden, das wir in der vergangenen Saison vermissen liessen. Aufgrund der vielen Verletzungen war das aber auch nötig, mussten doch immer wieder andere Spieler einspringen.»

Andererseits sei im Training mehr Wert auf die Taktik gelegt worden. Maier, ein Freund des schnellen Umschaltens, hätte gerne einen dynamischen Fussball bevorzugt. Doch nach vier Ausfällen in der ersten Meisterschaftspartie, darunter Spielertrainer Maier selber, musste auf ein System umgestellt werden, das auf einer stabilen Verteidigung basiert.

Philipp Roth (in Gelb) und der SC Bronschhofen sind wettbewerbsübergreifend in fünf Spielen ohne Gegentreffer geblieben. Bild: Gianluca Lombardi

Unter dieser taktischen Ausrichtung und kräftezehrenden Spielweise litt die Offensive. Maier bemängelt insbesondere die Effizienz: «Je länger die Vorrunde ging, desto mehr wurde sie zum Problem.» Zudem würden die Automatismen in den Laufwegen noch nicht stimmen, was aber nach den vielen Wechseln auf diese Saison hin zu erwarten gewesen sei. Maier, seit Februar 2020 Cheftrainer, hat für die geplante Rückrunde ein klares Ziel vor Augen: «Wir müssen uns im Angriff steigern.»

Redaktionstipp vor der Saison: Platz 6. Aktuelle Rangierung: 8.

Giuseppe Pelaia, Sportchef FC Sirnach Bild: PD

Einen Rang vor Bronschhofen liegt das siebtplatzierte Sirnach. Der Vorsprung hätte aber grösser als ein Punkt sein können, hätten die Thurgauer den 3:0-Vorsprung im Derby in Unterzahl über die Zeit gebracht. «In dieser Partie und beim 2:4 in Winkeln haben wir Punkte verschenkt», sagt Sportchef Giuseppe Pelaia. Abgesehen davon ist er aber sehr zufrieden:

«Die Trainingspräsenz war mit durchschnittlich 19 bis 20 Spielern hoch und die jungen Spieler erhielten viele Einsätze.»

Beide Aspekte gehören zum neuen Weg, den der FC Sirnach eingeschlagen hat: Über gut besuchte Trainings soll der Teamgeist wieder zu den Stärken und die Automatismen verbessert werden. Indem nebst einem Gerüst an Routiniers konsequent auf junge Spieler aus der Region gesetzt wird, soll die Identifikation mit dem Verein gestärkt werden.

Sirnach (in Blau) vergab im Derby gegen Bronschhofen eine 3:0-Führung. Bild: Urs Nobel

Einen weiteren Pluspunkt sieht Pelaia darin, dass Captain Ruben Simoes Trainer José Rivero als Assistenztrainer unterstützt. «Ruben ist sehr wichtig als Ansprechperson für die Spieler, gerade weil José als Spanier Probleme mit unserer Sprache hat.» Zudem sei er mit seinem Einsatz ein grosses Vorbild für die jungen Spieler.

Redaktionstipp vor der Saison: Platz 7. Aktuelle Rangierung: 7.

Dejan Misic, Spielertrainer FC Uzwil II Bild: PD

Lange hatte es nicht danach ausgesehen, dass Uzwil II an fünfter Stelle und damit als bestes Team der Region in die Pause geht. Nach vier Niederlagen aus den ersten fünf Spielen lag die Equipe am Tabellenende. Das 2:3 gegen Leader Frauenfeld war laut Spielertrainer Dejan Misic der Wendepunkt: «Wir traten in der ersten Halbzeit wie schon in den Spielen zuvor wie Einzelspieler auf. In der Pause habe ich daran erinnert, dass wir nur als Team Erfolg haben können.»

Die Uzwiler traten fortan wie verwandelt auf und glichen nach 0:3-Rückstand nur deshalb nicht mehr aus, weil das 3:3 nicht gegeben wurde. Diesen Schwung nahmen sie mit und liessen sich in den nächsten vier Spielen nicht mehr bezwingen.

«Von Caktas kann ich viel profitieren zu Beginn meiner Trainerlaufbahn»

Wie sein Team in diesen vier Spielen aufgetreten ist und wie sie nach Rückständen wie beim 5:4-Spektakelsieg gegen Wängi nie aufgegeben hat, hat Misic imponiert. Lobende Worte findet er für Irves Kucani, der mit vier Treffern zu den acht besten Torschützen in der Gruppe 2 der 2. Liga regional gehört: «Er macht sehr viel für die Mannschaft». Für die Rückrunde erwartet Misic noch mehr von seinem Team, schliesslich ist Rang vier das erklärte Saisonziel.

Uzwils Ilia Yakov (in Blau) gibt im Derby gegen Bronschhofen vollen Einsatz. Bild: Tim Frei

Der 32-jährige Slowene ist Uzwils Präsidenten Ljubisa Stojanovic und Miro Caktas, zuvor Chef- und jetzt Assistenzcoach der zweiten Mannschaft, dankbar, diese Chance als junger Spielertrainer erhalten zu haben. «Von Caktas kann ich zu Beginn meiner Trainerlaufbahn viel profitieren.»

Redaktionstipp vor der Saison: Platz 5. Aktuelle Rangierung: 5.