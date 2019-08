Zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit: Jonny Müller stellt in der Psychiatrie St. Gallen Nord in Wil aus

Zwischen Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit: Jonny Müller stellt in der Psychiatrie St. Gallen Nord in Wil aus Der Goldacher Künstler Jonny Müller stellt im Kulturpavillon der Psychiatrie St.Gallen Nord in Wil aus.

«Vergänglich! – unvergänglich?» – die Satzzeichenwahl im Titel seiner Ausstellung erklärt Jonny Müller so: «Vergängliche Dinge können wir eher benennen, aber was ist schon unvergänglich?» Die Installationen, Objekte und Acrylbilder haben zum Ziel, die Betrachtenden zum Nachdenken über Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit anzuregen. Der Pavillon in der Psychiatrie Wil wurde 1896 ursprünglich als Leichenhaus erbaut, und so werden die Besucher von einem Oldtimer-Leichenwagen, verziert mit bunten Schmetterlingen, begrüsst.

Der Wagen zeige auf eine fröhliche Art, dass die Vergänglichkeit gleichzeitig auch Unvergänglichkeit ist. «Sobald wir auf der Welt sind, steuern wir auf unser Ableben hin», sagt Jonny Müller. Er lebt und arbeitet als freischaffender Künstler in Goldach und Bern-Bümpliz. Noch während seiner Ausbildung als Mechaniker realisierte er, dass Kunst sein zukünftiges Leben bestimmen wird.

Seit 50 Jahren freischaffender Künstler

«In meinem Lehrbetrieb sind viele Berner Künstler vorbeigekommen und haben ihre Kunstwerke auf unseren Drehbänken und Fräsmaschinen herstellen lassen», erzählt Müller. Da habe ihn die Kunst gepackt. Ab 1970 wurde er vom bekannten Kunstmaler Josef Eggler im Zeichnen und Malen sowie von Köbi Lämmler im plastischen Gestalten ausgebildet. Ausserdem hat er ein Jahr lang Abendkurse an der Schule für Gestaltung in St.Gallen belegt. Seitdem hat Jonny Müller schon viele Projekte und Arbeiten im öffentlichen Raum gestaltet. Er ist Mitglied der visarte.ost und bekam im Jahr 2015 das Rom-Stipendium des Kantons St. Gallen.

1969, im jungen Alter von 19 Jahren, hat Jonny Müller begonnen, sich als freischaffender Künstler zu etablieren. Das ist heute ein halbes Jahrhundert her. «Die Installation in der Psychiatrie St.Gallen Nord ist die erste Einzelausstellung in meinem Jubiläumsjahr», freut sich der Goldacher.

Diverse Stilrichtungen durchlaufen

In seinen Jahren als Künstler hat er mehr als nur eine Stilrichtung durchlaufen und stets viel experimentiert. Für Jonny Müller war aber immer klar: «Mir ist es lieber, wenn die Leute meine Kunst entweder lieben oder ablehnen. Etwas dazwischen ist heikel für mich.» (pd/red)

Hinweis

Die Vernissage findet am Freitag, 23.August, von 18 bis 19.30 Uhr statt und ist öffentlich; die Ausstellung dauert vom 24.August bis 22.September, jeweils am Wochenende von 14 bis 17 Uhr.