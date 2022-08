Zwetschgenernte im Fürstenland über dem Jahresdurchschnitt

Zwetschgenernte Zehn Prozent mehr Zwetschgen im Fürstenland Zwetschgen gedeihen prächtig bei diesen Sonnentagen. Auch im Fürstenland rechnen die Produzenten mit einer besonders guten Ernte. Lara Wüest 12.08.2022, 15.00 Uhr

Auch im Fürstenland dürfte die Zwetschgenernte in diesem Sommer überdurchschnittlich gut sein. Bild: Keystone

Im Moment läuft die Zwetschgenernte auf Hochtouren. Schon jetzt ist klar: 2022 wird, wegen der vielen Sonnenstunden, ein überdurchschnittlich gutes Zwetschgenjahr. Der Schweizer Obstverband schätzt, dass in der Schweiz rund 3900 Tonnen geerntet werden können – das sind 30 Prozent mehr als in anderen Jahren.

Bruno Eschmann, Präsident Produktezentrum Kirschen und Zwetschgen, Schweizer Obstverband. Bild: Sandra Ardizzone

Auch im Fürstenland rechnen die Bauern mit einer besseren Ernte als sonst – auch wenn diese nicht ganz so rekordverdächtig ausfallen dürfte wie in anderen Gebieten. Bruno Eschmann, Zwetschgenproduzent aus Niederbüren, sagt:

«In diesem Jahr liegt die Ernte im Fürstenland ungefähr zehn Prozent über dem Durchschnitt.»

Eschmann ist auch Präsident des Produktezentrums Kirschen und Zwetschgen des Schweizerischen Obstverbandes.

Prädestiniert für den Zwetschgenanbau

Eigentlich ist das Fürstenland prädestiniert für den Zwetschgenanbau: Sonnentage stehen in gutem Verhältnis zu den Regentagen. So erklärt es Bruno Eschmann. Dass die Ernte in diesem Jahr dennoch unter dem Schweizer Durchschnitt ist, liegt denn auch nicht am Wetter, sondern an den Produzenten. Eschmann sagt:

«Wir sind hier konstanter unterwegs als Produzenten in anderen Gebieten und setzen auf eine ausgeglichene Ernte.»

Konkret heisst das: Die Produzenten verzichten zu Gunsten der Qualität auf einen Teil der Früchte. «Wenn sie sehen, dass die Bäume zu viele Blüten tragen, entfernen sie einen Teil davon», sagt Eschmann. So könne die Qualität der am Baum verbleibenden Früchte erhöht werden.

Gut für das Nervensystem

Die Schweizer Zwetschgensaison dauert von Juli bis Oktober. Gemäss dem Schweizer Obstverband konsumieren Schweizerinnen und Schweizer pro Jahr und Person rund 1,5 Kilogramm Zwetschgen. Und tun damit auch ihrem Nervensystem etwas Gutes. Denn Zwetschgen erhalten viele Vitamine, welche die Nerven und das Immunsystem stärken und helfen, Stress besser auszuhalten und Verstimmungen vorzubeugen.