Liegenschaftskauf unter Dach und Fach: Oberbüren besitzt jetzt zwei Käsereien Die Käserei Ergeten in Niederwil befindet sich neu im Besitz der Gemeinde, die «Obere Hütte» ist es noch immer. Andrea Häusler 15.02.2020, 06.30 Uhr

Die Käsereiliegenschaft Ergeten in Niederwil gehört nun definitiv der Politischen Gemeinde Oberbüren. Bild: Andrea Häusler

Die Eigentumsübertragung ist erfolgt. Vergangenen Monat hat die Politische Gemeinde Oberbüren die Käsereiliegenschaft an der Flawilerstrasse 8 in Niederwil mit der grundbuchamtlichen Verschreibung erworben. Die ehemalige Besitzerin, die Käsereiliegenschaft Ergeten GmbH, Niederwil, hatte das Objekt mit 738 Quadratmetern Umschwung im Frühling 2019 zum Verkauf ausgeschrieben, worauf der Gemeinderat ein Angebot unterbreitete und den Zuschlag erhielt. Das Geschäft und der Kaufpreis von 830000 Franken unterstand Ende vergangenen Jahres dem fakultativen Referendum, welches aber nicht ergriffen wurde.

Weiterhin bestehende Mietverhältnisse

Was die Politische Gemeinde mit dem Objekt anfangen will, ist unklar. «Vorderhand ändert sich nichts», sagt Gemeindepräsident Alexander Bommeli und spricht die bestehenden Mietverhältnisse an. Auch bestehe ein mehrjähriger Vertrag bezüglich des benachbarten Pfarreipavillons.

Optimale Überbauung und Einlenkersanierung

Laut Bommeli waren es auch nicht ökonomische, sondern strategische Gründe, die den Gemeinderat zum Kauf des Objekts veranlasst hatten. «Die Liegenschaft liegt nicht nur zentral, sondern grenzt auch direkt an gemeindeeigene Grundstücke», sagt er und nennt das Areal mit dem Pavillon und der Sammelstelle sowie die Viehschauwiese (siehe Plan). Dass die ehemalige Käsereiliegenschaft nun im Besitz der Gemeinde steht, könne eine optimale Überbauung der Parzellen gewährleistet werden. Ausserdem entstehe Flexibilität hinsichtlich einer allfälligen Sanierung des Einlenkers Ergeten/ Flawilerstrasse.

Konkrete (Verkaufs-)Pläne bestehen hingegen für die einstige Käsereiliegenschaft «Obere Hütte» an der Oberbürerstrasse 8. Hier allerdings fand die Handänderung bisher nicht statt (siehe Kasten).