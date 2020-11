Zweite Coronawelle lädt zu Experimenten ein: Was die Kinos in Wil, Uzwil und Wattwil jetzt unternehmen, um zu überleben

Verschiedene regionale Kinos reagieren auf die erneut verschärften Coronamassnahmen. Sie setzen auf individuellere Filmerlebnisse im kleinen Rahmen. Simon Bernhardsgrütter 11.11.2020, 11.56 Uhr

Keine grossen Veränderungen in Wattwil spürbar: Das Kino Passerelle ist spezialisiert auf Studio- und Arthouse-Filme. Bild: PD

Der Duft von salzigem Popcorn liegt in der Luft. Der Sessel gepolstert, die grosse Leinwand leuchtet. Ob für ein Date oder als Familienausflug, das Kino ist ein beliebtes Ziel. Doch die Angst vor Corona-Ansteckungen ist gross. Man ist zurückhaltend mit dem Filmeschauen in den grossen Sälen. Verständlich, meint Pascal Nussbaum, Geschäftsführer des Kino City in Uzwil. Obwohl es gesamtschweizerisch noch keine Ansteckungen in Kinos gegeben habe.

Einen privaten Kinosaal buchen

Das Kino City wie auch das Cinewil bieten während der Coronakrise ein individualisiertes Programm an. Im Wiler Kino könne man ab vier Personen einen Film wünschen. Dann werde ein Saal reserviert, woraufhin niemand Angst vor einer Ansteckung haben müsse, da man nicht mit fremden Menschen in ein und demselben Raum sitze. Trotzdem müssen die Massnahmen eingehalten werden.

Im Kino City ist dies ohne Mindestanzahl an Personen, jedoch mit einer Anzahlung von 100 Franken, machbar. Wenn die Kosten höher ausfallen, wird dies wie folgt – auch auf der Website beschrieben – berechnet: «Fünf Personen zu Fr. 16.–, plus drei Popcorn zu Fr. 3.– und vier Getränke zu

Fr. 3.– ergeben Fr. 101.–. Somit müsste an der Kinokasse noch Fr. 1.– bezahlt werden.»

Die ewige Frage nach dem Profit

Für das Cinewil sei es kein grosser Mehraufwand einen Film für wenige abzuspielen. Da das Café geöffnet bleibe, sei bereits ein Mitarbeiter vor Ort, sagt Felicitas Zehnder, Geschäftsleitung des Cinewil.

Natürlich reichen diese kleinen Beträge nicht aus, alle Kosten abzudecken. Doch gar nichts zu machen, sei noch viel weniger eine Option, sagt Pascal Nussbaum vom Kino City. Wenn jedoch grössere Gruppen kommen oder beide Säle gebucht werden, so rentiere es trotz der besonderen Lage. Pascal Nussbaum fügt an:

«Wir wollen den Kunden zumindest etwas bieten.»

«Alle befinden sich während der Coronazeit in einer Blase. Dies muss aber nicht bedeuten, dass man nicht ins Kino kann, ohne diese Blase zu verlassen», ergänzt Pascal Nussbaum. «Corona bietet uns die Chance, so ein Experiment wie ein individualisiertes Programm zu starten», sagt der Geschäftsführer. Innerhalb einer Woche wurde die Idee auf der Website aufgeschaltet. Es sei eine Herausforderung gewesen, innerhalb der befristeten Zeit alle Zahlungsmöglichkeiten, in einer komplett neu gestalteten Unterseite, zu ermöglichen.

Keine grossen Veränderungen für Arthouse Kino in Wattwil

Die Passerelle, ein Arthouse Kino in Wattwil, hingegen, bemerkt keine grossen Veränderungen. Dieses Kino spezialisiert sich auf Studio- und Arthouse-Filme. Aber auch anspruchsvolle Dokumentationen werden häufig gezeigt. Sie befänden sich in einer ganz anderen Branche als ein Blockbusterkino, sagt Peter Bötschi, Geschäftsführer der Passerelle. Sie spüren die Auswirkungen vor allem in den Diskussionen nach den Filmen, in welchen die Kunden eine Maske tragen müssen, und nicht anhand der Besucherzahlen.