Zwei Unbekannte stehlen Zigaretten aus Wiler Kiosk Am frühen Freitagmorgen brechen zwei maskierte Täter in Wil in einen Kiosk ein. Sie verursachen Sachschaden und stehlen Tabakwaren. 07.08.2020, 10.41 Uhr

In Wil wurde am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Symbolbild: Kapo SG

(kapo/rus) Am Freitagmorgen, kurz vor 5 Uhr, sind zwei unbekannte Täter in einen Kiosk an der Wilenstrasse in Wil eingebrochen. Das berichtet die Kantonspolizei St.Gallen.