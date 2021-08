Pöstler Bernet geht nach 45 Jahren bei der Post in die Pension

ZUZWIL/WIL Er ist Herr der Briefe: Pöstler Richard Bernet geht nach 45 Jahren in die Pension Am Freitag macht der Briefzusteller aus Zuzwil zum letzten Mal seine Tour durch die Wiler Altstadt. Nach 45 Jahren bei der Post beginnt für Richard Bernet ein neuer Lebensabschnitt. Sara Stojcic 27.08.2021, 05.00 Uhr

Pöstler Richard Bernet zeigt seine beiden vorsortierten Stapel: Links sind die zu verteilenden Briefe, rechts die Werbesendungen. Bild: Sara Stojcic

Eine seiner letzten Touren verlief für Richard Bernet etwas anders: Er legte auf der Redaktion dieser Zeitung einen Stopp ein, um in Erinnerungen zu schwelgen. Doch irgendwann kommt der Freitag - und somit Bernets letzter Arbeitstag. «Auch wenn ich immer gern gearbeitet habe, ist nun die Zeit gekommen.» Bernet sagt weiter:

«Ich habe mich schon auf den neuen Lebensabschnitt eingestellt.»

Touren im Wiler Zentrum

Die Lehre hat der in Trungen aufgewachsene Bernet in Wallisellen absolviert. Vor 30 Jahren ist er mit seiner Familie nach Zuzwil gezogen und seit 29 Jahren verteilt der Pöstler hauptsächlich Briefe im Wiler Zentrum, in der Altstadt und im Westquartier.

Dem Postboten gefällt die Arbeit im Freien, auch wenn es mit den Wetterkapriolen, wie dieses Jahr, oft anstrengend war: «Wir hatten einen extremen Winter, der Frühling war auch kalt und der Sommer verregnet.» Laut Bernet sei das Steckenbleiben im Schnee jedem Pöstler ein bekanntes Problem. «Da kommt man ins Schwitzen – auch im Winter.» Bernet sagt weiter:

«Aber wenn dann mal die Sonne scheint, ist alles vergessen.»

Von der Kundschaft hat er immer positive Rückmeldungen erhalten. Obwohl es heute viel anonymer sei, geniesse er trotzdem hohes Ansehen als Briefzusteller. «Vor allem im Zentrum habe ich noch viel Kontakt mit den Menschen aus den Geschäften.»

Zukünftig wird Richard Bernet nicht mehr auf dem Dreirad zu sehen sein. Bild: Sara Stojcic

«Die Kinder haben Freude am Dreirad»

Richard Bernet erinnert sich an einen schönen Moment während seiner Arbeit: «Beim Hotel Schwanen hat ein Mädchen, das ich kannte, geschrien. Ich fragte sie, was sie habe.» Die Mutter habe ihm gesagt, dass sie gerade beim Zahnarzt gewesen sei. «Ich fragte die kleine Anna, ob sie nicht gerne mit mir mitfahren würde.» Bernet habe das Mädchen vorne auf dem Töff bis zum Café Hirschy gefahren. «Danach hat ihr nichts mehr wehgetan und sie hat gelacht. Die Mutter hat mir später noch eine Postkarte mit dem Foto von der strahlenden Anna und mir auf dem Dreirad geschickt», sagt Richard Bernet lachend. Er ergänzt:

«Es sind die kleinen Dinge, die einem Freude bereiten.»

Der frühe Vogel fängt die Post

Am Morgen um 5.15 Uhr fängt der Arbeitstag des Briefzustellers an. Im Logistikzentrum, seit vier Jahren in Gloten, wird die Vorsortierung im Team durchgeführt. «Da werden auch einige Sprüche geklopft», sagt Richard Bernet und fügt hinzu:

«Draussen ist man dann auf sich alleine gestellt.»

Für den bald Pensionierten war diese Kombination aus Teamarbeit und Selbstständigkeit stets angenehm. Auch das frühe Aufstehen war für den Beamten nie ein Problem: «Ich bin sowieso ein Frühaufsteher, mache aber gerne nach der Arbeit ein Nickerchen.» Was sich mit der Pension jedoch ändern wird: «Jetzt macht es nichts, wenn es nach dem Training mit der Männerriege etwas später wird. Bisher musste ich aufgrund des frühen Arbeitsbeginns auf das gesellige Zusammensein mit den Kollegen verzichten.»

Mehr Zeitdruck als früher

Der technische Fortschritt hat vieles erleichtert. Richard Bernet zeigt das Geschäftshandy, welches er für seinen Beruf oft braucht. Damit werden alle Sendungen mit Barcode vor der Auslieferung gescannt. «Wenn zum Beispiel ein Briefkasten defekt ist, kann ich davon ein Foto knipsen. Oder wenn jemand die Adresse wechselt, wird das im Smartphone notiert.»

Die Erleichterung durch die Technik heisse laut Bernet jedoch nicht, dass Pöstler weniger zu tun haben. Im Gegenteil: «Der Zeitdruck ist gestiegen, da die Touren immer grösser wurden und neuerdings auch kleine Pakete durch uns Briefträger zugestellt werden.»

Bald nicht mehr so viele treue Mitarbeiter

«Es gibt viele ältere Postzusteller, die bald in die Pension gehen», sagt Bernet. «Für diese gilt es, Ersatz zu finden.» Dies sei laut Bernet nicht einfach, da es heutzutage keine Pöstlerlehre mehr gibt. «Die Jungen machen eine dreijährige Logistikerlehre, in der sie sich ein breites Wissen aneignen. Zum Beispiel können sie auch Stapler fahren.» Dies gebe ihnen vielseitigere Berufsmöglichkeiten, sodass viele der Post als Arbeitgeberin den Rücken zukehren. Solch treue Mitarbeiter, wie es Richard Bernet ist, dürfte es somit immer seltener geben. «Dafür gibt es Möglichkeiten für Quereinsteiger, die Teilzeit arbeiten können. Für Nachfolger ist also gesorgt», sagt der Töffliebhaber.

In der Pension den Hobbies nachgehen

Als grosser Fan des Campings haben sich die Bernets nun einen Wohnwagen gekauft. «Ich zelte schon seit 50 Jahren. Das macht jedoch nur im Sommer Spass», sagt der Zuzwiler. Mit dem Wohnwagen könne er mit seiner Frau auch im Frühling und Herbst in die Ferien fahren.

Mit der freien Zeit, die der Pöstler als Pensionierter gewinnt, will Bernet gerne seinen Outdoor-Hobbys nachgehen: Er ist passionierter Töff- und Velofahrer sowie Wanderer. Zudem ist er Mitglied der Männerriege und pflegt gerne Haus und Garten. «Ich glaube, mir wird nicht so schnell langweilig», sagt Bernet.