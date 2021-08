Zuzwil: Die Wohnungen im Roten Haus sind bald fertig renoviert

Zuzwil Wo der Eckschrank aus dem 18. Jahrhundert auf die moderne Küche trifft: Ein Rundgang durch das renovierte «Rote Haus» Die aufwendige Renovation des Roten Hauses in Zuzwil steht vor dem Abschluss. Anfang 2022 sollen die Wohnungen mit historischem Charme vermietet werden. Wer darin wohnen will, sollte einen jahrhundertealten Laubengang der Sonnenterrasse vorziehen. Andrea Häusler 25.08.2021, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Das «Rote Haus» in Zuzwil gehört seit 2014 der Gschwend Holzbau AG, welche die Liegenschaft nun unter Einbezug der Denkmalpflege saniert und umgebaut hat. Bild: Andrea Häusler

Es gibt gute Argumente gegen den Kauf eines renovationsbedürftigen historischen Gebäudes. Urs und Ivan Gschwend von der gleichnamigen Holzbau AG haben sie ignoriert. «Ich bin Zuzwiler, hier aufgewachsen und ich wollte das Haus einfach haben – früher schon», sagt Urs Gschwend. Er steht auf dem frisch gefliesten Fussboden im Erdgeschoss des ehemaligen Zehntenhauses und erklärt, weshalb ein Teil der Deckenbalken matt bemalt ist und andere aus neuem, naturbelassenem Holz bestehen.

Bereits hier ist das Konzept erkennbar, welches sich durch das gesamte Gebäude zieht: Altes nach Möglichkeit in seiner ursprünglichen Form erhalten und Neues sicht- und wahrnehmbar integrieren. Eine gewundene Treppe führt ins Obergeschoss. Sie ist aus regionaler Esche gefertigt und wird hell bleiben. Nichts da mit Antiklook. So wie im Flurbereich treffen in jedem einzelnen Raum verschiedene Zeitepochen aufeinander: Leicht schiefe Türen mit eisernen Schlössern hängen über hohen Schwellen, am Deckengebälk erinnern alte Metallhaken an die einstige Raumnutzung und immer wieder sind auf den teils wurmlöchrigen Wandbohlen Zeichen und Kreideinschriften auszumachen. Weisse Putzwände, moderne Küchen und Nasszellen setzen dagegen moderne Akzente.

Respekt vor historischer Bausubstanz

Die Gschwends, denen auch die zugehörige, nebenstehende Scheune gehört, lassen sich mit der Innensanierung des markanten Gebäudes die nötige Zeit. Vor sechs Jahren bereits waren Abklärungen getroffen, Untersuchungsberichte und Pläne erstellt worden. Dann ging es ans Einholen der Bewilligungen und an die Räumungsarbeiten. Involviert war stets auch die kantonale Denkmalpflege, die den Umbau des Kulturobjekts mit gut 91'000 Franken mitfinanziert. Für die Zusammenarbeit mit dem Schreckgespenst vieler Bauherren findet Gschwend immer wieder lobende Worte. Wobei die Eigentümerschaft ohnehin mehr einzuhalten beabsichtigte, als von der Denkmalpflege gefordert.

Den sicht- und spürbaren Respekt vor der über 300-jährigen Geschichte und die Liebe zu alter Bausubstanz lässt sich Gschwend AG nicht weniger als 1,7 Millionen Franken kosten. «Mindestens», sagt Urs Gschwend und ergänzt: «Darin ist der Kaufpreis der Liegenschaft nicht eingeschlossen.»

Urs Gschwend weist auf das barocke Türschloss mit schliessender Falle und Innenzug aus dem Jahr 1740, das die Tür zu einem der oberen Schlafzimmer schliesst. Bild: Andrea Häusler

Er weiss, wovon er spricht. Das Unternehmen ist auf historische Umbauten spezialisiert, war in Wil wiederholt an Projekten beteiligt, die mit dem «Prix Casa» ausgezeichnet wurden. Gschwend nennt ein Beispiel:

«Allein die Restaurierung des blaugeblümten Kachelofens der Sulgener Hafnerei Germann schlägt mit 30'000 Franken zu Buche.»

Eine Integration ins neue Heizsystem hätte die Hälfte gekostet, sei aber nie eine Alternative gewesen. Der Ofen steht übrigens in der einstigen Gaststube des «Roten Ochsens», der hier Mitte des 19. Jahrhunderts betrieben worden war. Gleichenorts ist eine mit 1732 datierte Holzsäule auszumachen. Etwa gleich alt dürften die Bodendielen sein, die einzeln entfernt, gereinigt und wieder eingebaut worden sind. Dagegen ist das Biedermeierbuffet wohl «erst» etwa 180-jährig.

Neue Erkenntnisse zu bekannter Geschichte

1732. Diese Jahreszahl begegnet einem auf dem Rundgang immer wieder. Dabei ist das Objekt, welches als äbtisches Zehntenhaus mit zwei Leinenwebkellern, Lager- und Wohnräumen erbaut wurde, noch ein paar Jahre älter. Dendrochronologische Ermittlungen, also Untersuchungen des Holzes, lassen auf das Baujahr 1709 schliessen. Wobei der nördliche Hausteil älter ist als die südliche Hälfte.

In den Nasszellen wie auch in den Küchen finden historische Elemente und neuzeitlicher Komfort harmonisch zusammen. Bild: Andrea Häusler

Die Jahrzahl 1732 steht für erste Erneuerungen, welche das «Rote Haus» erfahren hatte. Weitreichendere Eingriffe erfolgten dann in den 1790er-Jahren. Aber auch später wurden immer wieder bauliche Anpassungen vorgenommen, die teilweise anhand von Jahrzahlen auf Schränken und Treppen dokumentiert sind oder sich anhand des Versicherungswerts nachweisen lassen.

Die markante barocke Fassade benennt beispielsweise auf der Nordseite die Bauphasen 1732, 1796, 1900, 1924 und 1979. Die aktuelle Bemalung, so eindrücklich sie auch wirkt, stammt allerdings nicht aus dem 18. Jahrhundert, sondern geht wohl auf die Renovation von 1924 zurück, als neue Brettschirme und Verkleidungen die historischen Malereien zum Verschwinden brachten. 1979 wurde die Bemalung im Rahmen einer Aussenrenovation rekonstruiert: angeblich anhand entdeckter Originalmotive.

Die Fassade wird zu einem späteren Zeitpunkt saniert, wie Urs Gschwend sagt. Genauso wie der östliche Teil des Hauses, der eine zweigeschossige Wohnung beherbergt und vermietet ist.

Vier mehrstöckige Wohnungen

Nach Abschluss der Renovation stehen an der Hinterdorfstrasse 26 drei nebeneinander liegende, zweistöckige Wohnungen zur Verfügung. Darüber entsteht eine 5 1/2-Zimmer-Maisonnettewohnung mit Galerie und offenem Blick in den Gibelbereich.

Urs Gschwend geht davon aus, dass der Umbau Ende Jahr abgeschlossen sein wird. Zu welchen Preisen die Wohnungen vermietet werden, kann Gschwend noch nicht sagen. Fest steht allerdings, dass das Besondere seinen Preis hat und das Haus zu Menschen passt, die das einzigartige Ambiente suchen, einen Eckschrank von 1732 dem Ikea-Sideboard vorziehen, glücklich über den fehlenden Schallschutz der massiven Schlafzimmertür hinwegsehen und lieber einen Laubengang aus dem 18. Jahrhundert als eine Sonnenterrasse haben.