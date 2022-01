Primarschule Zuzwil spendet Geld ans Kinderdorf-Pestalozzi

Zuzwil Von Kindern für Kinder: Der Erlös aus dem diesjährigen Weihnachtsmarkt der Primarschule Zuzwil geht ans Kinderdorf-Pestalozzi Am Freitag übergab die Primarschule Zuzwil das gesammelte Geld an das Kinderdorf Pestalozzi. Die Übergabe war ein grosses Event für die Schülerschaft. Lia Allenspach 15.01.2022, 05.00 Uhr

Drei Kindergartenkinder übergeben das Spendengeld. Bild: Lia Allenspach

Alle drei Jahre sammelt die Primarschule Zuzwil Geld an einem Weihnachtsmarkt, abwechselnd in Züberwangen und Zuzwil. Der Erlös geht jeweils an eine wohltätige Organisation. Auch dieses Jahr haben die circa 450 Schülerinnen und Schüler fleissig gebastelt und ihre Werke am Markt verkauft. Sie erwirtschafteten gemeinsam einen Betrag von 6000 Franken. Das Geld ging an das Pestalozzi-Kinderdorf, wie das Organisations-Komitee des Projektes entschied.

Die Kinder wollen wissen, was das Pestalozzidorf ist

Es ist 9.30 Uhr und der Pausenplatz der Primarschule in Züberwangen füllt sich langsam mit Kindern, die aufgeregt miteinander schwatzen. Auch die Schülerinnen und Schüler der Primarschule in Uzwil sind zu diesem Anlass angereist. Das Event der Versammlung ist die Übergabe der 6'000 Franken. Als ein grosses Auto einfährt, wird es ruhiger. Es ist der Radiobus des Pestalozzi-Kinderdorfs.

Bevor das Geld übergeben wird, geht es erst einmal darum, was das Pestalozzi-Kinderdorf überhaupt ist. Die Schülerinnen und Schüler wollen wissen, wohin ihr erwirtschaftetes Geld fliesst. Dazu setzten sich zwei Schüler der Primarschule, Alessandro Müller und Mattia Rütsche, in den Radiobus. Dort fragen sie einen Mitarbeiter der Organisation aus.

Die beiden Primarschüler Mattia Rütsche und Alessandro Müller im Radiobus mit Adrian Strazza vom Kinderdorf Pestalozzi. Bild: Lia Allenspach

Die Übergabe ist ein fröhliches Event

Der Mitarbeiter Adrian Strazza erklärt, dass das Kinderdorf 1947 entstand, um Kriegswaisen ein Zuhause zu bieten. Heute gehe es vor allem um Austauschprojekte, in denen sich Kinder verschiedener Herkunft treffen, sagt Strazza. Aus zwei Lautsprechern, die aussen am Radiobus befestigt sind, dringt das Gespräch in voller Lautstärke über den Pausenplatz. Die Kinder lauschen gespannt.

Nach dem Interview werden Liederwünsche entgegengenommen, die dann im Radiobus abgespielt werden. Um sich aufzuwärmen, wir dazu getanzt und gehüpft. Danach geht es ums Eingemachte: Drei Kindergartenkinder übergeben Adrian Strazza den symbolischen Check. Dieser bedankt sich ganz herzlich. Mit einem Applaus wird die Versammlung aufgelöst: Die Kinder strömen zurück ins Warme.

Die Schülerinnen und Schüler tanzen auf dem Boden einen Tanz, den alle kennen. Bild: Lia Allenspach